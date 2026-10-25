Avis – Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete : la vapeur révolutionne le nettoyage des sols

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Dreame repousse les limites du nettoyage automatisé avec son Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete. Doté d’une aspiration de 40 000 Pa, d’un rouleau laveur à vapeur chaude et d’un châssis capable de franchir des obstacles de 5 cm, ce robot premium promet une efficacité remarquable. Découvrez ses performances, ses avantages et ses limites.

Avec son système de lavage à rouleau rotatif, sa technologie de vapeur chaude directement projetée sur le sol et sa puissance d’aspiration annoncée de 40 000 Pa, le Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete entend repousser les limites du nettoyage domestique automatisé. Commercialisé au prix conseillé de CHF 1029.- (constaté ce jour sur le net), ce robot aspirateur laveur haut de gamme promet de venir à bout des taches les plus tenaces tout en franchissant des seuils de porte atteignant 5 centimètres. Mais derrière cet arsenal technologique particulièrement ambitieux, certaines concessions subsistent, notamment une station d’accueil encombrante et une consommation d’eau importante. Décryptage d’un appareil qui entend faire de la vapeur son principal argument face à la concurrence.

Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete : la vapeur chaude au service du nettoyage intelligent

Le marché des robots aspirateurs laveurs connaît une évolution particulièrement rapide. Après la généralisation des serpillières rotatives, des stations autonettoyantes et des systèmes de navigation assistés par intelligence artificielle, les constructeurs cherchent désormais à améliorer l’efficacité du lavage sur les salissures les plus résistantes.

Dreame s’inscrit dans cette dynamique avec l’Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, un modèle premium qui associe un rouleau de lavage motorisé à une technologie de nettoyage à la vapeur chaude.

Si les rouleaux humidifiés sont désormais bien implantés dans le segment supérieur des aspirateurs robots, l’application directe de vapeur sur les surfaces constitue ici une évolution particulièrement intéressante.

L’objectif est de faciliter le détachement des résidus incrustés, notamment les projections alimentaires séchées, les traces grasses et les salissures adhérentes qui résistent parfois aux systèmes traditionnels utilisant uniquement de l’eau.

Avec un tarif public constaté de CHF 1029.-, ce nouveau modèle se positionne parmi les appareils les plus sophistiqués du marché.

Il devra néanmoins justifier cet investissement par des performances tangibles, une automatisation convaincante et une réelle valeur ajoutée au quotidien.

Design et station d’accueil : une conception imposante, mais particulièrement complète

Le Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete ne fait pas dans la discrétion lorsqu’il s’agit de son installation.

Sa station multifonction affiche des dimensions de 42 cm de largeur, 44,1 cm de profondeur et 50,2 cm de hauteur. Un encombrement conséquent qui impose de lui réserver un emplacement suffisamment dégagé dans l’habitation.

Cette présence relativement imposante s’explique toutefois par l’intégration de nombreux dispositifs destinés à automatiser l’entretien du robot.

La base accueille notamment un réservoir d’eau propre de 4 litres et un collecteur d’eaux usées de 3,5 litres, deux contenances appréciables pour limiter les interventions manuelles.

Le robot lui-même présente un diamètre de 35 cm pour un poids de 6,12 kg.

Sa conception intègre une tourelle laser rétractable qui permet d’abaisser sa hauteur à 9,75 cm lorsque les conditions de navigation le nécessitent.

Cette architecture facilite le passage sous une grande partie des meubles, même si elle ne lui permet pas d’atteindre la finesse du Dreame X60 Pro Ultra, dont la hauteur de 8,9 cm demeure plus favorable aux espaces particulièrement exigus.

Sous le châssis, Dreame a disposé un large rouleau de lavage, une brosse latérale et un conduit d’aspiration. Ces éléments peuvent être relevés indépendamment en fonction de la nature du sol et du mode de nettoyage sélectionné.

Une configuration qui témoigne de la volonté du constructeur de proposer un appareil capable d’adapter précisément son fonctionnement aux différentes surfaces rencontrées.

Puissance d’aspiration de 40 000 Pa : des performances remarquables sur les tapis et les sols durs

Avec une puissance d’aspiration maximale annoncée de 40 000 pascals, le Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete affiche des caractéristiques particulièrement ambitieuses.

Les résultats des essais rapportés confirment cette orientation vers la performance.

Sur les surfaces dures, notamment le carrelage et les parquets, l’appareil élimine presque intégralement poussières, miettes et particules fines dès son premier passage.

Le conduit d’aspiration, conçu pour épouser au plus près la surface du sol, contribue à limiter les pertes de flux d’air et à améliorer la récupération des débris.

L’efficacité demeure également convaincante le long des murs et dans les angles.

Une aspiration renforcée sur les moquettes et les tapis

Les performances sur les surfaces textiles constituent un autre point fort de l’appareil.

Grâce à ses capteurs, le Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete identifie automatiquement le passage d’un sol dur à un tapis.

Il adapte alors son comportement en augmentant la puissance d’aspiration et en relevant son rouleau de lavage de 15 mm afin de limiter les contacts indésirables avec les fibres.

Cette adaptation automatique lui permet d’extraire efficacement les particules logées en profondeur dans les revêtements textiles.

Les essais mettent également en évidence la capacité du robot à limiter l’enroulement des cheveux longs autour de sa brosse principale.

La conception de cette dernière favorise leur acheminement vers le collecteur de poussière intégré, dont la capacité atteint 180 ml.

Un avantage appréciable dans les foyers où les cheveux et les poils d’animaux représentent une part importante des salissures quotidiennes.

Nettoyage à la vapeur chaude : le véritable atout du Dreame Aqua20 Pro Ultra

C’est incontestablement sur le terrain du lavage humide que ce nouveau robot Dreame cherche à se distinguer.

Contrairement aux systèmes reposant exclusivement sur des patins humidifiés ou des serpillières rotatives, l’Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete associe son rouleau de nettoyage à un générateur de vapeur embarqué.

La vapeur chaude est appliquée directement sur le revêtement afin de ramollir les résidus séchés et de faciliter leur élimination mécanique.

Cette combinaison présente un intérêt particulier pour les taches alimentaires, les projections de boissons et les dépôts graisseux.

Lors des essais, le robot est notamment parvenu à éliminer efficacement des traces de café séchées.

L’action thermique accélère le détachement des salissures, tandis que le rouleau rotatif assure leur récupération.

Le système AquaRoll exerce une pression de 18 newtons sur le sol, permettant de renforcer l’action mécanique sans nécessiter d’intervention humaine.

Autre particularité intéressante, les eaux souillées sont aspirées directement au niveau du rouleau, ce qui limite leur redistribution sur les surfaces déjà nettoyées.

Les tests n’ont ainsi pas révélé de traces résiduelles significatives après le passage de l’appareil.

MopExtend : un rouleau extensible pour nettoyer au plus près des plinthes

Afin d’améliorer le lavage des bordures, Dreame a intégré son mécanisme MopExtend.

Celui-ci permet au rouleau de se déporter latéralement jusqu’à 8 cm, afin d’atteindre les zones situées au pied des murs et le long des meubles.

Cette fonction améliore sensiblement la couverture des surfaces périphériques, souvent négligées par les robots dont les dispositifs de lavage restent strictement centrés sous le châssis.

Il existe néanmoins une limitation : le déploiement latéral du rouleau n’est pas disponible lorsque le nettoyage à la vapeur est activé.

L’utilisateur doit donc privilégier soit l’action thermique, soit l’extension maximale du dispositif de lavage, selon la configuration des pièces et la nature des salissures.

Face au Dreame X60 Pro Ultra, dont le bras de lavage peut atteindre des renfoncements allant jusqu’à 18 cm, l’Aqua20 apparaît moins polyvalent dans les espaces profondément encastrés.

En revanche, son système thermique lui procure un avantage pour traiter les résidus collants situés sur les surfaces directement accessibles.

Une consommation d’eau importante qui limite l’autonomie du lavage vapeur

L’efficacité du nettoyage à la vapeur s’accompagne d’une contrainte technique notable.

Le robot embarque un réservoir d’eau interne de 135 ml, une capacité relativement modeste au regard des besoins du générateur de vapeur.

Lorsque le mode thermique est utilisé de manière intensive, cette réserve s’épuise rapidement.

L’appareil doit alors interrompre temporairement son parcours pour rejoindre sa station, procéder au remplissage de son réservoir et reprendre le nettoyage.

Sur les petites surfaces, ces déplacements supplémentaires restent relativement peu pénalisants.

Dans les habitations plus vastes, ils peuvent néanmoins prolonger sensiblement la durée totale d’entretien.

Cette consommation d’eau constitue l’une des principales contreparties du dispositif de lavage thermique.

Le Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete privilégie clairement l’efficacité contre les salissures tenaces, quitte à sacrifier une partie de la fluidité d’exécution offerte par des systèmes de lavage conventionnels.

Navigation LiDAR et détection des obstacles : un robot précis et méthodique

Pour évoluer dans son environnement, le Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete s’appuie sur un système de navigation laser LiDAR.

Cette technologie permet de cartographier les différentes pièces, d’identifier les principaux obstacles et d’organiser les déplacements selon des trajectoires cohérentes.

Lors des essais, la création des cartes s’est effectuée rapidement et sans erreur notable.

Le robot a ensuite démontré une bonne capacité à planifier ses itinéraires, en longeant précisément les murs et en contournant les meubles volumineux.

La reconnaissance des obstacles repose également sur une caméra frontale associée à un système de lumière structurée.

Un éclairage LED d’appoint améliore la perception lorsque la luminosité ambiante devient insuffisante.

Cette combinaison permet d’identifier une grande variété d’objets présents au sol.

Câbles électriques et chaussures ont été correctement détectés et évités pendant les tests.

Le robot s’est également montré efficace autour des pieds de table, où ses trajectoires lui permettent de nettoyer les surfaces environnantes avec précision.

La reconnaissance des escaliers s’est révélée particulièrement fiable, limitant les risques de chute lors des déplacements à proximité d’une rupture de niveau.

Châssis ProLeap : le Dreame Aqua20 franchit des obstacles de 5 centimètres

Au-delà de ses performances de nettoyage, le Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete se distingue par son système de franchissement ProLeap.

Ce dispositif mécanique permet de relever le châssis lorsque le robot rencontre un seuil de porte ou une différence de niveau importante.

Alors que de nombreux aspirateurs robots éprouvent des difficultés face à des obstacles relativement modestes, ce modèle peut franchir des seuils atteignant 5 cm.

Les essais ont confirmé cette capacité, avec un franchissement progressif et maîtrisé, destiné à préserver aussi bien le robot que les surfaces traversées.

Cette innovation représente un avantage concret pour les logements anciens, les appartements comportant plusieurs revêtements de sol ou les habitations dont les pièces sont séparées par des seuils relativement élevés.

Dans ces environnements, les robots conventionnels nécessitent parfois l’installation de rampes ou une intervention manuelle pour accéder à certaines zones.

Le système ProLeap permet de réduire sensiblement ces contraintes et d’étendre le périmètre de nettoyage automatisé.

Application Dreame et compatibilité Matter : une intégration domotique complète

Le Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete bénéficie d’un environnement logiciel particulièrement riche.

Depuis l’application mobile du constructeur, l’utilisateur peut personnaliser de nombreux paramètres et adapter les programmes d’entretien aux caractéristiques de son logement.

Il est notamment possible de définir des horaires de nettoyage, de modifier l’ordre de passage dans les pièces, d’ajuster la puissance d’aspiration ou de sélectionner la quantité d’eau utilisée.

Un mode automatique permet également au robot de déterminer lui-même certains réglages en fonction des surfaces détectées.

Sur les tapis, il augmente spontanément l’aspiration et relève son rouleau afin d’éviter d’humidifier les fibres.

Les utilisateurs souhaitant affiner davantage le fonctionnement de l’appareil peuvent élaborer des programmes détaillés, régler l’intensité de la vapeur par paliers ou encore modifier la température de lavage du rouleau au sein de la station.

Cette souplesse de configuration constitue un atout pour les foyers combinant plusieurs types de revêtements.

Matter, Alexa, Google Assistant et Siri

L’intégration du standard Matter permet au robot de s’inscrire dans un environnement domotique compatible, sans dépendre exclusivement de l’écosystème Dreame.

L’appareil peut ainsi interagir avec différentes plateformes de maison connectée, sous réserve de la prise en charge des fonctions concernées.

Les commandes vocales via Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri ont également fonctionné de manière satisfaisante lors des essais.

Cette compatibilité facilite l’intégration du robot dans les routines domestiques, notamment pour déclencher des cycles de nettoyage sans devoir systématiquement ouvrir l’application mobile.

Station autonettoyante : lavage du rouleau à 100 °C et séchage à 65 °C

L’automatisation de l’entretien constitue l’un des principaux arguments des robots aspirateurs laveurs haut de gamme.

Sur ce point, Dreame propose un système particulièrement élaboré.

À l’issue d’un cycle de nettoyage, l’Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete rejoint automatiquement sa station afin de procéder à l’entretien de son rouleau AquaRoll.

Celui-ci est lavé avec de l’eau chauffée jusqu’à 100 °C, une température destinée à faciliter la dissolution des résidus gras, des huiles et des salissures incrustées dans les fibres.

Cette étape va au-delà d’un simple rinçage à l’eau froide et vise à restaurer l’efficacité du rouleau avant son prochain passage.

Le dispositif procède ensuite à un séchage à l’air chaud à 65 °C.

Cette opération doit limiter l’humidité résiduelle, réduire les risques de mauvaises odeurs et freiner les conditions favorables à la prolifération bactérienne.

Le système contribue ainsi à diminuer les manipulations nécessaires à l’entretien quotidien, même si les réservoirs d’eau propre et d’eaux usées doivent naturellement être surveillés et entretenus.

La sophistication de cette station explique en partie son encombrement important, mais elle participe également à la vocation premium de l’appareil.

Niveau sonore : une discrétion appréciable, sauf à pleine puissance

En fonctionnement standard, le Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete adopte un comportement acoustique relativement discret.

Ses déplacements et son aspiration courante restent suffisamment mesurés pour permettre une utilisation quotidienne sans nuisance excessive.

La situation évolue naturellement lorsque le robot mobilise l’intégralité de ses 40 000 Pa de puissance d’aspiration.

Sur les tapis, le niveau sonore augmente sensiblement, conséquence logique du débit d’air nécessaire à l’extraction des particules incrustées.

Le générateur de vapeur produit également un léger sifflement continu lorsqu’il fonctionne.

Ce bruit demeure relativement contenu, mais rappelle que le dispositif thermique ajoute une composante mécanique et énergétique supplémentaire au processus de nettoyage.

Dans l’ensemble, le comportement sonore apparaît cohérent avec les prestations d’un robot aspirateur laveur de cette catégorie.

Autonomie : jusqu’à 175 minutes, mais la vapeur sollicite davantage la batterie

Le Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete embarque une batterie de 6 400 mAh, annoncée pour une autonomie maximale pouvant atteindre 175 minutes.

Cette durée concerne toutefois des conditions d’utilisation favorables, notamment lorsque le robot fonctionne principalement en aspiration classique.

L’activation prolongée du générateur de vapeur entraîne une augmentation notable de la consommation énergétique.

Le chauffage de l’eau directement à bord nécessite en effet une puissance supplémentaire, qui réduit mécaniquement le temps de fonctionnement disponible.

Cette diminution d’autonomie doit être prise en considération pour les utilisateurs souhaitant nettoyer de grandes surfaces en recourant systématiquement à la vapeur chaude.

Selon les observations rapportées, une charge demeure néanmoins suffisante pour assurer le nettoyage combiné d’un logement d’environ 100 m² dans des conditions usuelles.

Lorsque la batterie atteint un niveau insuffisant, le robot retourne automatiquement à sa station afin de récupérer l’énergie nécessaire.

Il reprend ensuite son parcours à l’endroit où le nettoyage avait été interrompu, sans nécessiter d’intervention particulière.

Cette gestion automatisée permet de compenser partiellement les besoins énergétiques plus importants du système thermique.

Dreame Aqua20 Pro Ultra ou X60 Pro Ultra : deux philosophies de nettoyage différentes

Au sein de la gamme Dreame, l’Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete et le X60 Pro Ultra répondent à des priorités sensiblement différentes.

Le premier mise principalement sur l’efficacité du lavage thermique, grâce à l’application directe de vapeur chaude et à son rouleau AquaRoll.

Cette combinaison lui permet de traiter efficacement les taches séchées, les résidus alimentaires et les salissures grasses sur les surfaces dures.

Le X60 Pro Ultra privilégie quant à lui une conception plus fine et une meilleure capacité à atteindre les zones difficiles d’accès.

Avec ses 8,9 cm de hauteur et son bras de lavage extensible jusqu’à 18 cm, il conserve un avantage dans les logements comportant des meubles bas et des renfoncements profonds.

L’Aqua20 compense cette moindre finesse par son dispositif ProLeap, capable de franchir des seuils de 5 cm, et par son système de nettoyage à la vapeur.

Le choix entre les deux appareils dépendra donc essentiellement de la configuration du logement et des priorités de l’utilisateur.

Dans une habitation dominée par le carrelage, le vinyle ou les parquets compatibles avec le nettoyage humide, le traitement thermique du nouveau modèle présente un intérêt particulier.

En revanche, pour un intérieur comprenant de nombreux meubles bas et des espaces étroits, la conception du X60 Pro Ultra peut se révéler plus adaptée.

Verdict : un robot aspirateur laveur premium qui fait de la vapeur son principal avantage

Avec l’Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, Dreame poursuit sa stratégie d’innovation sur le marché des aspirateurs robots haut de gamme.

L’appareil impressionne avant tout par l’efficacité de son système de nettoyage, capable de combiner une aspiration particulièrement puissante, un rouleau rotatif à pression élevée et une application directe de vapeur chaude.

Les performances rapportées sur les sols durs et les tapis confirment le potentiel de cette architecture, tandis que la capacité à éliminer les taches séchées constitue un argument particulièrement convaincant pour les utilisateurs exigeants.

La navigation LiDAR, la reconnaissance précise des obstacles et le châssis ProLeap renforcent également sa polyvalence.

La possibilité de franchir des seuils atteignant 5 cm représente une avancée appréciable pour les habitations dont l’architecture complique habituellement la circulation des robots autonomes.

L’intégration de Matter, la richesse de l’application mobile et l’automatisation de l’entretien au sein de la station complètent un ensemble technologiquement très abouti.

Quelques concessions empêchent néanmoins ce modèle de prétendre à une polyvalence absolue.

La station d’accueil nécessite un espace conséquent, tandis que le fonctionnement à la vapeur augmente sensiblement la consommation d’eau et réduit l’autonomie énergétique.

Les retours fréquents à la base peuvent également allonger les cycles de nettoyage sur les grandes surfaces.

Enfin, l’impossibilité de déployer latéralement le rouleau lorsque la vapeur est activée constitue une limitation regrettable pour un appareil aussi sophistiqué.

Proposé au tarif constaté de CHF 1029.-, le Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete s’adresse avant tout aux utilisateurs recherchant une efficacité maximale sur les sols durs, particulièrement lorsque les taches incrustées représentent une difficulté récurrente. Sa combinaison de vapeur chaude, d’aspiration à 40 000 Pa, de lavage à rouleau et de franchissement ProLeap en fait un robot aspirateur laveur technologiquement ambitieux. Un appareil convaincant sur le plan des performances, à condition d’accepter son encombrement, son importante consommation d’eau et un prix résolument premium.