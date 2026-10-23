Anthropic : 750 milliards de dollars pour le cloud, mais toujours pas assez de puissance de calcul

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Malgré des contrats cloud potentiels dépassant 750 milliards de dollars, Anthropic rencontrerait des difficultés pour obtenir les infrastructures nécessaires au développement de Claude. AWS, Google et Microsoft occupent une place stratégique dans cette pénurie de ressources informatiques.

Malgré des engagements potentiels dépassant les 750 milliards de dollars dans les infrastructures cloud, Anthropic se heurterait à une difficulté majeure : accéder à une puissance de calcul suffisante pour soutenir le développement de ses modèles d’intelligence artificielle. Selon des informations attribuées au Wall Street Journal, qui aurait consulté un document réglementaire S-1 ayant fuité, l’entreprise à l’origine de Claude ferait face à des contraintes d’approvisionnement persistantes auprès d’Amazon Web Services, de Google et de Microsoft. Une situation révélatrice des tensions croissantes qui traversent l’industrie de l’IA générative, où la disponibilité des centres de données et des accélérateurs spécialisés devient un enjeu stratégique aussi déterminant que les investissements financiers.

Anthropic face au coût colossal des infrastructures d’intelligence artificielle

L’expansion spectaculaire de l’intelligence artificielle générative s’accompagne d’une transformation profonde des besoins informatiques des entreprises spécialisées. L’entraînement de modèles toujours plus sophistiqués, leur déploiement à grande échelle et la multiplication des requêtes des utilisateurs nécessitent des ressources de calcul considérables, dont la disponibilité demeure limitée.

Anthropic illustre particulièrement cette évolution. D’après les éléments rapportés par le Wall Street Journal, un document S-1 préparé dans la perspective d’une éventuelle introduction en Bourse ferait état de contrats cloud susceptibles de représenter plus de 750 milliards de dollars.

Une partie de ces engagements serait encore en cours de négociation, ce qui invite à distinguer les montants envisagés des dépenses effectivement contractualisées ou réalisées.

L’ampleur de cette enveloppe témoigne néanmoins de la transformation économique du secteur. Pour les développeurs de grands modèles de langage, l’accès aux infrastructures informatiques ne constitue plus une simple dépense opérationnelle : il conditionne directement leur capacité à innover, à commercialiser leurs services et à répondre à une demande en forte progression.

Plus surprenant encore, ces investissements potentiellement gigantesques ne suffiraient pas à garantir à Anthropic les ressources nécessaires à ses ambitions.

L’entreprise rencontrerait toujours des difficultés pour obtenir suffisamment de capacité auprès de ses principaux fournisseurs, notamment Amazon Web Services (AWS), Google et Microsoft.

Cette situation souligne les limites d’un modèle dans lequel la puissance financière ne garantit plus automatiquement l’accès aux équipements les plus recherchés.

AWS, Google et Microsoft : des partenaires devenus concurrents

L’une des particularités du marché de l’intelligence artificielle réside dans les relations complexes entretenues entre les concepteurs de modèles et les grandes plateformes de cloud computing.

Historiquement, les hyperscalers fournissaient essentiellement les infrastructures permettant aux entreprises technologiques d’héberger leurs applications, de stocker leurs données et d’exécuter leurs traitements informatiques.

L’essor de l’IA générative a profondément modifié cet équilibre.

Amazon, Google et Microsoft ne se contentent plus de commercialiser des capacités de calcul. Ces groupes investissent massivement dans leurs propres technologies d’intelligence artificielle, développent des plateformes concurrentes et cherchent à renforcer leur position sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Pour Anthropic, cette situation crée une interdépendance particulièrement délicate.

L’entreprise doit s’appuyer sur les infrastructures de sociétés qui disposent également d’intérêts stratégiques dans les marchés qu’elle cherche à conquérir.

Les capacités disponibles doivent ainsi être réparties entre les besoins internes des fournisseurs, leurs différents clients et les projets liés à leurs propres offres d’intelligence artificielle.

Cette concurrence pour les ressources informatiques pourrait contribuer aux difficultés d’approvisionnement rencontrées par Anthropic, même si elle ne permet pas, à elle seule, d’établir les raisons précises des limitations évoquées.

Le problème dépasse donc la seule question du financement. Il concerne désormais la maîtrise de ressources industrielles devenues essentielles : centres de données, accélérateurs d’IA, réseaux à très haut débit et alimentation électrique.

Centres de données : Anthropic cherche à réduire sa dépendance aux géants du cloud

Face à ces contraintes, Anthropic chercherait à diversifier ses sources d’approvisionnement afin de ne plus dépendre exclusivement des grandes plateformes cloud traditionnelles.

La société se tournerait notamment vers la location de capacités dans des centres de données exploités par d’autres opérateurs, tout en développant des partenariats avec des fournisseurs d’infrastructures spécialisés.

Cette stratégie répond à plusieurs objectifs.

Elle permettrait d’accroître les ressources informatiques accessibles, de répartir les risques entre différents partenaires et de disposer d’une plus grande marge de manœuvre dans la planification des futurs déploiements.

La diversification pourrait également renforcer le pouvoir de négociation d’Anthropic face aux principaux hyperscalers.

Toutefois, cette approche s’accompagne de nouvelles incertitudes.

Selon les informations issues du document évoqué, Anthropic s’inquiéterait notamment du manque d’expérience opérationnelle de certains partenaires alternatifs.

Contrairement aux grands fournisseurs historiques, dont les infrastructures bénéficient de nombreuses années d’exploitation à grande échelle, certains opérateurs plus récents disposent d’un recul limité en matière de disponibilité, de maintenance et de continuité de service.

Or, pour une entreprise dont les produits reposent sur un accès permanent à une puissance de calcul considérable, la fiabilité des installations représente un impératif absolu.

Une interruption prolongée, un retard de livraison ou des performances inférieures aux prévisions pourraient affecter aussi bien le développement des modèles que la qualité des services proposés aux clients.

Anthropic se retrouve ainsi confrontée à un arbitrage complexe : diversifier rapidement ses infrastructures pour accompagner sa croissance, tout en évitant d’accroître son exposition à des risques techniques et opérationnels.

Une croissance spectaculaire, mais des pertes financières considérables

Les difficultés d’approvisionnement interviennent dans un contexte financier particulièrement contrasté.

Toujours selon les chiffres attribués au document S-1, Anthropic aurait enregistré une perte nette d’environ 83 milliards de dollars au premier semestre, pour un chiffre d’affaires proche de 16,9 milliards de dollars.

Ces montants, qui n’ont pas été confirmés indépendamment dans les éléments disponibles, illustreraient un déséquilibre considérable entre la croissance commerciale de l’entreprise et les ressources financières nécessaires au développement de ses activités.

L’expansion des modèles d’intelligence artificielle repose en effet sur une infrastructure extrêmement coûteuse, dont les dépenses concernent aussi bien l’entraînement des systèmes que leur fonctionnement quotidien.

À mesure que les modèles deviennent plus complexes et que leur utilisation se généralise, les besoins en capacité de calcul continuent d’augmenter.

Cette dynamique peut conduire à une situation paradoxale : une entreprise peut enregistrer une forte progression de son chiffre d’affaires tout en voyant ses besoins de financement croître encore plus rapidement.

Le document ferait également apparaître une concentration notable des revenus, deux clients représentant à eux seuls environ 20 % des ventes.

Une telle dépendance constitue un facteur de risque supplémentaire, dans la mesure où la perte d’un contrat important ou une réduction des dépenses de ces clients pourrait peser sensiblement sur les résultats.

Claude et l’IA générative : des revenus qui progresseraient de 45 % en un trimestre

Malgré ces difficultés, la dynamique commerciale d’Anthropic demeurerait particulièrement soutenue.

L’entreprise aurait indiqué à de potentiels investisseurs que son chiffre d’affaires du troisième trimestre atteindrait environ 18 milliards de dollars, soit une progression de 45 % par rapport au trimestre précédent.

Si ces données se confirmaient, elles témoigneraient de l’accélération de la demande pour ses technologies d’intelligence artificielle et pour les services associés à Claude.

Cette croissance pourrait notamment refléter l’adoption croissante des assistants conversationnels et des outils d’IA dans les environnements professionnels, où les entreprises cherchent à automatiser certaines tâches, à accélérer le développement logiciel et à améliorer le traitement de l’information.

Elle souligne également l’importance stratégique de l’accès aux infrastructures.

Pour Anthropic, chaque augmentation de la demande implique la disponibilité de ressources informatiques supplémentaires. Une pénurie prolongée pourrait donc limiter sa capacité à accueillir de nouveaux clients ou à répondre aux besoins des utilisateurs existants.

La croissance commerciale et l’expansion des centres de données apparaissent ainsi étroitement liées.

L’entreprise doit non seulement convaincre le marché de la pertinence de ses modèles, mais également disposer des moyens matériels nécessaires pour assurer leur fonctionnement à grande échelle.

Introduction en Bourse : Anthropic viserait novembre malgré des risques majeurs

Les informations rapportées interviennent alors qu’Anthropic envisagerait une introduction en Bourse dès le mois de novembre.

Une telle opération représenterait une étape majeure pour l’entreprise, en lui permettant potentiellement d’accéder à de nouvelles sources de financement et de soutenir ses investissements dans les infrastructures d’intelligence artificielle.

Toutefois, la perspective d’une cotation publique impose également une transparence accrue concernant les risques financiers, industriels et juridiques.

Les investisseurs seraient notamment amenés à examiner la dépendance d’Anthropic envers ses fournisseurs de cloud, l’ampleur de ses engagements financiers, la concentration de sa clientèle et les incertitudes entourant sa rentabilité.

La question de la responsabilité juridique des systèmes d’intelligence artificielle constituerait un autre point particulièrement sensible.

Le document évoquerait en effet la possibilité qu’Anthropic soit tenue financièrement responsable de dommages causés par des comportements préjudiciables de ses modèles.

Les montants potentiellement réclamés pourraient dépasser les plafonds de couverture prévus par ses contrats d’assurance.

Cette exposition reflète l’une des principales préoccupations de l’industrie : à mesure que les systèmes d’intelligence artificielle deviennent plus autonomes et interviennent dans des domaines sensibles, les conséquences économiques et juridiques de leurs éventuels dysfonctionnements pourraient s’amplifier.

La maîtrise de ces risques sera donc déterminante pour convaincre les marchés financiers de la solidité du modèle économique d’Anthropic.

Le véritable défi de l’intelligence artificielle : disposer de suffisamment de puissance de calcul

Au-delà du cas particulier d’Anthropic, ces révélations mettent en lumière une transformation fondamentale de l’industrie technologique.

Pendant plusieurs années, la compétition entre les entreprises d’intelligence artificielle s’est principalement concentrée sur les performances des modèles, la qualité des réponses générées et la rapidité des innovations logicielles.

Désormais, la disponibilité des infrastructures physiques occupe une place tout aussi importante.

Les entreprises doivent sécuriser des capacités de calcul sur plusieurs années, anticiper leurs besoins énergétiques et construire des relations industrielles capables de soutenir une croissance difficile à prévoir.

Les grands fournisseurs cloud bénéficient d’une position particulièrement avantageuse dans cette nouvelle configuration, puisqu’ils contrôlent une partie essentielle des infrastructures nécessaires à leurs clients et concurrents.

Pour les développeurs indépendants de modèles, cette dépendance constitue un défi stratégique majeur.

Anthropic en offre une illustration frappante : même avec des engagements potentiels dépassant plusieurs centaines de milliards de dollars, l’accès aux ressources informatiques demeurerait insuffisant pour répondre pleinement à ses ambitions.

L’entreprise à l’origine de Claude se trouve ainsi à la croisée de plusieurs enjeux décisifs : soutenir une croissance commerciale spectaculaire, maîtriser des dépenses d’infrastructure considérables, diversifier ses fournisseurs et rassurer les investisseurs sur ses perspectives financières. À l’approche d’une éventuelle introduction en Bourse, sa capacité à sécuriser durablement la puissance de calcul nécessaire à ses modèles pourrait devenir aussi déterminante que les performances technologiques de son intelligence artificielle.