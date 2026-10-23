Call of Duty: Modern Warfare 4 célèbre son lancement en musique

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L’attente est terminée, Call of Duty: Modern Warfare 4 est désormais disponible pour tous ! Les joueurs PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam ou Battle.net et Nintendo Switch 2 peuvent dès à présent se lancer dans la campagne ou se rencontrer grâce au crossplay dans les modes en ligne.

Plongez dans une campagne explosive, alors que la Corée du Nord lance une attaque de grande envergure sur son voisin du Sud, tout en suivant un capitaine Price qui agit maintenant dans l’ombre. Infiltrez Hajin dans le mode DMZ, un extraction-shooter à part entière où chaque décision prise pourrait s’avérer lourde de conséquences alors que les ennemis, qu’ils soient contrôlés par l’ordinateur ou de véritables autres joueurs, cherchent à vous déposséder de votre précieux butin. Enfin, affrontez le monde entier en multijoueur et découvrez 12 nouvelles cartes classiques, 3 nouvelles cartes pensées pour le 32v32 de Guerre Terrestre, 2 nouvelles cartes optimisées pour le mode Escarmouche, sans oublier Secteur Létal et sa carte en constante évolution.

Et pour fêter cette sortie, quoi de mieux que de faire se rencontrer l’histoire et le présent, la tradition et la modernité, l’ancienne et la nouvelle génération grâce à la musique ? Découvrez une toute nouvelle version du tube C.R.E.A.M. de l’iconique Wu-Tang Clan. RZA, chanteur du groupe iconique, produit ce remix porté par de nouveaux couplets des artistes Sud-Coréens Lee Young Ji, Jay Park et E Sens, reflétant le cadre de ce nouvel opus.