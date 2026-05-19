Adriano, un homme solitaire, vit dans les anciennes écuries de la Villa Guelfi, une demeure abandonnée.
Lorsqu’une communauté de jeunes s’installe sur la propriété pour restaurer les terres et les vignes, il tente d’abord de les chasser. Parmi eux, Matilde, profondément liée à la villa où elle a grandi auprès de son grand-père, ravive la mémoire des lieux. Ils vont devoir apprendre à vivre ensemble…
Dans ce drame, le réalisateur italien Paolo Virzi dresse le portrait d’un homme rongé par la culpabilité. Ce n’est qu’au fil du film que le spectateur découvre le mal qui le ronge. La deuxième partie consacrée au procès est particulièrement prenante.
Cinque secondi
Un film de Paolo Virzì
Avec Alerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi
Distributeur : Filmcoopi
Durée : 106 minutes
Age légal : 16 ans
Age suggéré : 16 ans
Date de sortie : mercredi 13 mai 2026