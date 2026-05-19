« Cinque secondi » au cinéma !

Alexia Cerutti 19 mai 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Adriano, un homme solitaire, vit dans les anciennes écuries de la Villa Guelfi, une demeure abandonnée. 

Lorsqu’une communauté de jeunes s’installe sur la propriété pour restaurer les terres et les vignes, il tente d’abord de les chasser. Parmi eux, Matilde, profondément liée à la villa où elle a grandi auprès de son grand-père, ravive la mémoire des lieux. Ils vont devoir apprendre à vivre ensemble…

Dans ce drame, le réalisateur italien Paolo Virzi dresse le portrait d’un homme rongé par la culpabilité. Ce n’est qu’au fil du film que le spectateur découvre le mal qui le ronge. La deuxième partie consacrée au procès est particulièrement prenante.

Cinque secondi

Un film de Paolo Virzì

Avec Alerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 106 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 13 mai 2026

Tags

A propos Alexia Cerutti

Voir aussi...

« Pour le plaisir » au cinéma !

Et si on vous racontait l’invention du siècle ? Un couple, une vérité qui explose. …

Une IA robotique apprend désormais seule : Physical Intelligence surprend la Silicon Valley

Le modèle π0.7 serait capable d’exécuter des tâches jamais enseignées, une avancée majeure dans le …

Google Gemini devient un véritable OS conversationnel pour Android

L’intelligence artificielle de Google centralise désormais emails, tâches, musique et automatisation depuis un simple chat.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026