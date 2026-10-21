« Clayface » au cinéma !

Alexia Cerutti 21 octobre 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

L’ascension fulgurante de Matt Hagen, de gamin des rues de Gotham à star hollywoodienne, est brutalement interrompue lorsqu’un baron du crime le laisse atrocement défiguré. Abandonné de tous et n’ayant plus rien à perdre, Matt se tourne vers un traitement expérimental qui lui rend miraculeusement son apparence… mais altère profondément sa perception de la réalité. Il sombre alors dans une spirale destructrice, consumé par un irrépressible désir de vengeance.

Ce body horror nous fait pénétrer dans l’univers de Gotham. Il mêle les genres avec brio : romance, film d’horreur, de superhéros et de vengeance. Le film scénarisé par Mike Flanagan est centré sur le personnage de Clayface ou « Gueule d’argile » qui se transforme à sa guise et se fait passer pour d’autres. Attention âmes sensibles s’abstenir: les scènes sanglantes foisonnent et certaines scènes de mutilation du visage sont difficilement soutenables. Les amateurs de thriller horrifique, eux, seront ravis. A noter que le film est issu des DC studio, la branche de Warner Bros consacrée aux BD de l’éditeur DC Comics dont Superman.

Clayface

Un film de James Watkins

Avec Tom Rhys Harries, Naomi Ackie.

Distributeur : Warner

Durée : 108 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : 21 octobre

Tags

A propos Alexia Cerutti

Voir aussi...

Essai Audi Q3 Sportback 265 ch : le SUV coupé premium à la conquête des routes suisses

Essai de l’Audi Q3 Sportback 2.0 TFSI quattro 265 ch sur les routes suisses. Ce SUV coupé premium séduit par son design élégant, son habitacle technologique, son moteur essence dynamique et sa transmission intégrale rassurante. Malgré une consommation dépassant 10 l/100 km en montagne et quelques défauts ergonomiques, il confirme sa polyvalence. Prix en Suisse : dès CHF 64’450, jusqu’à CHF 85’624 pour notre modèle d’essai.

Avis – Razer Tartarus V2 Pro : Une révolution technique au prix fort

Depuis de nombreuses années, la gamme Tartarus s’est imposée comme le représentant par excellence d’une …

Avis – Samsung Galaxy Z Fold 8 : le smartphone pliant au format passeport qui change tout

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 révolutionne les smartphones pliants avec son format passeport inédit et son écran AMOLED Flex Titanium de 7,6 pouces, presque sans pliure. Équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5 et d'une batterie silicium-carbone de 4 800 mAh, il séduit par ses performances, son autonomie et sa recharge 45 W. Malgré l'absence de téléobjectif et son prix de CHF 1291.-, ce smartphone premium renouvelle brillamment la gamme Fold.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026
Translate »