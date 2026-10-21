Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’ascension fulgurante de Matt Hagen, de gamin des rues de Gotham à star hollywoodienne, est brutalement interrompue lorsqu’un baron du crime le laisse atrocement défiguré. Abandonné de tous et n’ayant plus rien à perdre, Matt se tourne vers un traitement expérimental qui lui rend miraculeusement son apparence… mais altère profondément sa perception de la réalité. Il sombre alors dans une spirale destructrice, consumé par un irrépressible désir de vengeance.

Ce body horror nous fait pénétrer dans l’univers de Gotham. Il mêle les genres avec brio : romance, film d’horreur, de superhéros et de vengeance. Le film scénarisé par Mike Flanagan est centré sur le personnage de Clayface ou « Gueule d’argile » qui se transforme à sa guise et se fait passer pour d’autres. Attention âmes sensibles s’abstenir: les scènes sanglantes foisonnent et certaines scènes de mutilation du visage sont difficilement soutenables. Les amateurs de thriller horrifique, eux, seront ravis. A noter que le film est issu des DC studio, la branche de Warner Bros consacrée aux BD de l’éditeur DC Comics dont Superman.

Clayface

Un film de James Watkins

Avec Tom Rhys Harries, Naomi Ackie.

Distributeur : Warner

Durée : 108 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : 21 octobre