La malédiction d’Halloween touche skate. en ce mois d’octobre

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L’événement, La malédiction de Morg, à durée limitée plonge l’île de Grom, l’un des spots de skate préférés des joueurs, dans une ambiance surnaturelle en la rebaptisant « Île de Morg » pour sa réouverture. Cet événement est accessible gratuitement à tous les skateurs (aucun Rip Chip ni skate.Pass Premium requis) et propose des zones enveloppées de brouillard, des activités spéciales, des objets à collectionner en édition limitée ainsi que des éléments cosmétiques exclusifs à débloquer.

Rendez-vous en bateau-taxi sur l’île de Morg, où l’influence de Morg a transformé les lieux avec des éclairages nocturnes, un brouillard épais, des squelettes et une végétation en décomposition. Une fois l’événement terminé, l’île de Grom et San Van retrouveront leur état initial.

Les joueur·se·s gagneront des Hommages à Morg en complétant des primes spécifiques à l’événement, en récoltant des Glyphes de Morg et en participant à diverses activités. Ces hommages pourront ensuite être offerts aux Autels de Morg, situés à travers San Van et l’île de Morg, afin de recevoir des récompenses gratuites et à durée limitée, notamment le jeu de cartes « Ghosted », le masque « Glowing Gourd », le t-shirt « Sir Spooksalot » et bien plus encore. Chaque offrande donnera droit à une nouvelle récompense inédite jusqu’à ce que le stock de l’Autel soit épuisé. Les joueur·se·s souhaitant dépenser de la monnaie premium pourront découvrir les rayons inquiétants de la boutique « Extravert », qui se renouvelleront tout au long de l’événement avec des objets cosmétiques cultes et effrayants, dont le skin « Leatherface », ainsi que des tatouages temporaires sur le thème d’Halloween, des packs et des costumes festifs, parmi tant d’autres, disponibles à l’achat avec des San Van Bucks.

Les joueur·se·s pourront également participer à un test technique à durée limitée du tout nouveau système de chat vocal de proximité sur l’île de Grom, du 21 octobre au 3 novembre. Cette fonctionnalité très attendue proposera d’intégrer directement dans chaque session des conversations vocales en temps réel basées sur la position, permettant ainsi aux joueur·se·s proches les un·e·s des autres de communiquer tout en skatant ensemble.