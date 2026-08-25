Frédéric Pommier dévoile dans un livre les viols subis par quatre hommes différents durant son enfance et leur déflagration dans sa vie

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Dans « Derrière les arbres » paru en avril dernier, Frédéric Pommier témoigne des agressions sexuelles qu’il a vécues durant son enfance. Dès le premier chapitre, le journaliste de France Inter nous plonge dans le monde de l’enfance saccagée. Raconté à travers les yeux et les mots d’un petit garçon qui suce son pouce, le premier épisode d’abus est perpétré par le compagnon de sa nourrice. Le petit Frédéric a alors quatre ans. Les premiers symptômes de stress post-traumatique ne tardent pas à apparaître : mutisme ou encore demande réitérée d’être jeté par la fenêtre. A telle enseigne que la nounou ramènera l’enfant chez lui plus tôt que prévu inquiète par le soudain changement de comportement de ce dernier. Le garçon ne dira rien car il n’a pas encore les mots et déjà plus les souvenirs. Mais un sentiment de culpabilité l’habite désormais. « Il se sent coupable d’une bêtise que, faute de mots et de souvenirs intelligibles, il est incapable d’avouer ».

La deuxième fois qu’il se fera abuser, le petit garçon a cinq ans et c’est le fait de l’homme à tout faire de la résidence où il vivait avec ses parents en Normandie. La troisième fois ce sera dans les vestiaires d’une piscine au Portugal par un jeune homme. La quatrième par un ami de son oncle dans une pièce aux volets fermés. Tout se passant comme si les prédateurs avaient un radar pour sentir l’enfant déjà mort.

Violé par plusieurs hommes de ses quatre à sept ans, il a fallu plusieurs décennies à Frédéric Pommier pour comprendre et admettre ce qu’il a vécu et « sortir de la nuit ». Les idées noires, le corps malade, les addictions, les comportements sexuels à risque, il sent que quelque chose s’est passé et que ce quelque chose l’empêche d’être heureux. Et puis un jour après une agression à l’âge de 34 ans pour vol et où il se défendra, un déclic se produit et la mémoire commence à revenir avec un premier visage. Avec la levée progressive de l’amnésie, les traumatismes remontent à la surface tandis que tout s’explique et que les pièces du puzzle s’assemblent enfin.

Découpé en cinq actes à l’instar d’une tragédie, l’ouvrage retrace de manière précise et déchirante quarante ans de souffrance. Il dissèque les mécanismes de l’amnésie traumatique et de la dissociation. Et raconte le long travail de reconstruction et le combat judiciaire. C’est pour rendre justice au petit garçon qu’il a été que Frédéric Pommier a décider de rédiger cet ouvrage courageux, cru et poignant.