« La Pleureuse » : Camilla Läckberg rouvre un cold case de trente ans. Incroyablement addictif et efficace !

Alexia Cerutti 26 octobre 2026 Littérature, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Camilla Läckberg est de retour avec le douzième tome de sa série à succès « Fjällbacka ». Dans « La Pleureuse », on retrouve avec bonheur ses deux personnages cultes, Erica Falck, écrivaine et Patrick Hedström, inspecteur de police. Dans ce nouvel opus, le couple reprend du service et se lance sur les traces d’une affaire jamais élucidée : la disparition de Sofie Rudberg, une lycéenne trente ans plus tôt. L’enquête fait remonter le passé à la surface et ressurgir les secrets bien gardés d’une communauté en apparence très lisse. De nouveaux meurtres vont bientôt être perpétrés. Sans oublier la Pleureuse Aino qui pleure les défunts et dont les paroles peuvent passer soit pour des divagations soit pour des pistes.

Camilla Läckberg revient au top de sa forme. Elle mérite plus que jamais son surnom de reine du polar suédois. L’enquête, pleine de rebondissements est passionnante de bout en bout et le suspense insoutenable. Une fois commencé, impossible de lâcher l’ouvrage. La construction de l’intrigue est d’une maîtrise inouïe. Le passé arrive par fragments. L’autrice sème les indices au compte-gouttes, mais son ingéniosité fait que le lecteur leur attribue une interprétation différente dès qu’un morceau du puzzle s’ajoute ou change de place. On assiste avec grand plaisir aux interrogatoires et réinterrogatoires des différents personnages ainsi qu’aux points de situation de Hedström et de ses collègues au commissariat. De son côté Erica Falck avance au feeling et se livre à de nombreuses visites de voisinages dans l’espoir de glâner des informations utiles à l’avancement de l’investigation. Un des points forts du récit est de ponctuer l’enquête de moments de vie privée. Ainsi on prend part aux conversations familiales, à la prise de biberon de Nora, dernière-née du couple, aux conseils intrusifs de la belle-mère d’Erica en matière de nourriture notamment, mais aussi à des scènes ordinaires du quotidien de la petite ville de Fjällbacka. L’écriture fluide, les chapitres courts et la multiplication des points de vue participent au plaisir de la lecture. La fin nous laissant sans voix, autant dire qu’on a hâte de retrouver le duo dans un treizième tome.

En attendant la suite de la série « Fjällbacka », les amateurs de la vengeresse Faye eux retrouveront la suite de ses aventures commencés dans « La cage dorée » et « Les ailes d’argent » dès le printemps prochain avec « Rêves de bronze ».

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