Google Fitbit Edge : notre avis sur le nouveau bracelet connecté qui succède au Fitbit Charge 6

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Google renouvelle son offre de bracelets connectés avec le Fitbit Edge, un modèle compact doté d’un écran AMOLED, d’un GPS intégré et d’un électrocardiogramme. Malgré une intégration réussie à Google Health, ses performances sportives et son endurance déçoivent.

Avec le Fitbit Edge, Google entend renouveler sa gamme de bracelets connectés en proposant un successeur au Fitbit Charge 6. Positionné entre le Fitbit Air sans écran et la Pixel Watch 5, ce nouveau modèle associe un écran AMOLED de 1,34 pouce, un suivi de santé approfondi et une intégration poussée à Google Health. Malgré une conception soignée et des fonctionnalités médicales intéressantes, le bracelet souffre d’un GPS imprécis, d’une autonomie décevante et de fonctions connectées limitées. À CHF 169.- (prix constaté ce jour sur le net), son rapport qualité-prix soulève plusieurs interrogations.

Un design soigné et un écran AMOLED convaincant

Le Google Fitbit Edge reprend les grandes lignes des précédents bracelets Fitbit Charge, tout en modernisant leur présentation. Son boîtier en aluminium recyclé mesure 39,22 × 25,56 × 11,58 mm et affiche seulement 17,7 grammes sur la balance, sans bracelet. Un format compact qui favorise le confort, notamment pendant le sommeil.

Plusieurs coloris et bracelets interchangeables sont proposés, même si Google a retenu un système de fixation propriétaire, incompatible avec les anciens modèles Fitbit. La présence d’un véritable bouton physique améliore l’ergonomie, tandis que les certifications IP68 et 5 ATM autorisent une utilisation sous la pluie ou lors de séances de natation en surface.

L’écran AMOLED de 1,34 pouce représente une évolution appréciable face à la dalle de 1,04 pouce du Fitbit Charge 6. Malgré des bordures relativement épaisses, l’affichage se montre lisible et suffisamment lumineux. Un capteur ajuste automatiquement son intensité selon l’environnement.

Le mode Always-on Display permet de consulter l’heure et les principales informations sans réveiller l’écran. Treize cadrans personnalisables sont disponibles, mais aucun modèle tiers ne peut être installé.

Une interface simple, mais des fonctionnalités restreintes

Contrairement aux Pixel Watch, le Fitbit Edge n’utilise pas Wear OS, mais un système dérivé de Fitbit OS. Cette architecture assure une compatibilité avec Android et iOS, tout en limitant considérablement les possibilités logicielles.

L’application Google Health centralise l’appairage, les réglages et les données de santé. La navigation repose sur quelques gestes tactiles et un bouton physique dont l’orientation peut être adaptée au poignet.

Le bracelet propose les fonctions essentielles : notifications, alarmes, chronomètre, météo, commandes multimédias et indications de navigation Google Maps. Cette dernière se limite toutefois aux instructions d’un itinéraire lancé sur le smartphone.

L’absence de Google Play Store empêche l’installation d’applications supplémentaires. Plus regrettable, le Fitbit Edge ne dispose ni de NFC pour les paiements sans contact, ni de microphone ou de haut-parleur pour les appels. Les réponses aux messages se limitent à quelques formulations prédéfinies.

À ce niveau de prix, ces restrictions apparaissent difficiles à justifier face à certains concurrents comme Xiaomi et Huawei.

Un suivi de santé complet, mais un GPS décevant

Google a doté son bracelet d’un ensemble de capteurs comprenant un cardiofréquencemètre optique, un oxymètre, un accéléromètre, un gyroscope, un altimètre et un capteur de température cutanée. Un GPS intégré et une fonction électrocardiogramme complètent cet équipement.

Le suivi de géolocalisation prend en charge GPS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS, mais uniquement sur une bande de fréquence L1. Lors des essais, le bracelet a régulièrement perdu le signal, parfois pendant plusieurs minutes.

Ces interruptions provoquent des portions de parcours manquantes, remplacées par des lignes droites. Le problème apparaît aussi bien en milieu urbain que dans des espaces dégagés, compromettant la fiabilité des distances et des tracés.

La mesure de fréquence cardiaque révèle également certaines faiblesses. Le Fitbit Edge suit convenablement les efforts réguliers, mais peine à reproduire les variations rapides lors des entraînements fractionnés.

Des données disparaissent parfois des fichiers exportés lorsque le GPS perd le signal. L’impossibilité d’associer une ceinture cardiaque externe limite encore son intérêt pour les sportifs exigeants.

Google Health et Gemini : les véritables atouts du Fitbit Edge

Le bracelet se montre nettement plus convaincant pour le suivi quotidien de la santé. Il analyse notamment le sommeil, la saturation en oxygène, la fréquence cardiaque au repos, la variabilité cardiaque et les variations de température cutanée.

L’électrocardiogramme permet également de rechercher certains signes d’irrégularité du rythme cardiaque, notamment compatibles avec une fibrillation auriculaire, sans remplacer une consultation médicale.

Google Health rassemble ces informations et propose plusieurs indicateurs, dont le score d’aptitude quotidienne, la charge cardiovasculaire et une estimation de la VO2max.

L’application accueille aussi Google Health Coach, un assistant reposant sur Gemini et accessible avec l’abonnement Google Health Premium. Celui-ci peut analyser les entraînements, résumer les nuits de sommeil et répondre à des questions en s’appuyant sur les données enregistrées.

Les fonctionnalités Health Guardian apportent des informations complémentaires sur certaines tendances physiologiques. Le Fitbit Edge ne bénéficie cependant pas de la détection de perte de pouls, des chutes ou des accidents automobiles.

Côté sport, une quarantaine d’activités sont reconnues, avec synchronisation possible vers Strava. En revanche, les entraînements personnalisés et la modification des données affichées pendant l’effort restent indisponibles.

Une autonomie insuffisante face à Xiaomi et Huawei

Google annonce jusqu’à sept jours d’autonomie grâce à une batterie de 65 mAh. Dans les conditions d’essai, avec l’affichage permanent activé sur la journés, les notifications, les alertes cardiaques et deux séances GPS, le Fitbit Edge a tenu environ 63 heures.Ce résultat demeure modeste pour un bracelet connecté.

La recharge complète nécessite approximativement 1 h 15 à l’aide du câble magnétique USB-C fourni.

Le Fitbit Edge communique exclusivement en Bluetooth 5.4 avec le smartphone. Il ne dispose ni de Wi-Fi ni de connexion cellulaire, ce qui impose notamment de passer par le téléphone pour les mises à jour.

Prix et verdict : un bracelet premium difficile à recommander

Commercialisé à CHF 169.-, le Google Fitbit Edge est proposé en plusieurs coloris et est disponible depuis aujourd’hui, 27 octobre 2026.

Son design élégant, sa légèreté et son écran AMOLED constituent des arguments appréciables. L’intégration à Google Health représente également un avantage pour les utilisateurs souhaitant centraliser leurs données physiologiques dans l’écosystème Google.

Malheureusement, les performances matérielles ne suivent pas toujours. Le GPS manque de précision, le capteur cardiaque montre ses limites lors des efforts intenses et l’autonomie reste inférieure à celle de nombreux concurrents. L’absence de NFC, d’applications tierces et de fonctions connectées avancées accentue ce sentiment d’inachevé.

Le Google Fitbit Edge conviendra principalement aux utilisateurs recherchant un bracelet discret et orienté vers le suivi de santé. En revanche, pour les sportifs réguliers ou les consommateurs privilégiant l’autonomie et la polyvalence, les Xiaomi Smart Band 10 Pro et Huawei Band 11 Pro offrent des alternatives plus convaincantes. À près de CHF 170.-, Google peine à justifier le positionnement premium de son nouveau bracelet connecté.