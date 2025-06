Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Voix incontournable du polar suédois, Camilla Grebe nous livre son nouveau roman « Les ténèbres de Mörkret » paru aux éditions Calmann-Lévy.

L’histoire nous emmène à Storforsa, un petit village du nord de la Suède, entouré d’une vaste et sombre forêt. C’est dans cette forêt appelée Mörkret (qui signifie « obscurité ») qu’est retrouvé le corps d’une adolescente non identifiée. Parallèlement Myra, une adolescente de 15 ans, se lance dans un périple périlleux pour découvrir la vérité sur la disparition de sa sœur Ella survenue un an auparavant. Bientôt une troisième jeune fille se volatilise. Ces différentes affaires sont-elles liées ?

Portée par les voix de Pirjo, inspectrice, de Manfred, policier à Stockholm appelé en renfort, et de Myra, l’intrigue avance à un rythme lent tout en maintenant le lecteur en haleine. L’ atmosphère, magnifiquement créée, est glaçante, pesante, voire oppressante. La nature et l’environnement occupent une place importante dans le récit. Chaque personnage a une zone d’ombres et cache des blessures et des failles. Peu à peu, les mensonges des uns et des autres sont révélés et les pièces du puzzle se mettent en place jusqu’à la révélation finale qui laisse pantois.