L’événement Brèche temporelle se déchaine dans World of Warships

​Sur PC, les projecteurs sont braqués sur le tout nouvel événement temporaire Brèche temporelle, qui propose un gameplay dynamique et des technologies navales avancées. Une sélection de contenus Black Friday s’ajoute à cela, dont une nouvelle flotte de navires et un Passe d’événement à double progression.

​Pendant ce temps, sur console et mobile, World of Warships: Legends introduit une nouvelle lignée de destroyers alternatifs français dotés de torpilles incendiaires accélérantes, d’offres spéciales Black Friday, de nouveaux navires noirs, ainsi qu’une campagne inédite de quatre semaines : Phantom of Sherwood.

World of Warships bouleverse le temps avec la Brèche temporelle

La grande nouveauté de cette mise à jour sur PC est l’événement Brèche temporelle, disponible jusqu’au 11 décembre. Il propose deux nouveaux modes de jeu – Temporalité brisée et Surveillance de la brèche – dans lesquels les joueurs forment des équipes de neuf pour affronter des vagues de bots sur une carte étendue. Pour rendre le combat encore plus explosif, les joueurs choisiront parmi une sélection de navires de location, équipés d’améliorations évolutives (à choisir selon leur style de jeu préféré), d’un système de réapparition, ainsi que de nouveaux types de projectiles : des obus explosifs lourds et des missiles.

Dans Temporalité brisée, il faudra briser les lignes ennemies et capturer des bases fortifiées, tandis que Surveillance de la brèche propose l’inverse : défendre votre base contre des vagues d’assaillants. Ces deux modes seront disponibles à tour de rôle, deux semaines chacun, avant d’être intégrés à la rotation du patch suivant.

Le Black Friday fait également son retour dans World of Warships avec un nouveau Passe d’événement, des missions, le retour de navires emblématiques, et une toute nouvelle flotte :

le croiseur et le cuirassé américains de rang X, le Puerto Rico B et le Rhode Island B ;

le destroyer soviétique de rang IX, le Neustrashimy B ;

les cuirassés pan-européens de rang IX, le Karl XIV Johan B ;

le croiseur allemand de rang VIII, le Schill B.

Disponible jusqu’au 27 novembre, le Passe d’événement comprend deux lignes de progression à thème bourrées de récompenses, dont jusqu’à deux Commandants, 18 conteneurs et 3 conteneurs premium. Les missions spéciales Black Friday sont également disponibles, accompagnées d’une nouvelle fonctionnalité, Escadre du Black Friday qui permet de suivre la disponnibilité des missions selon les paires de navires : les versions originales et leurs homologues Black Friday.

La construction du Lüshun B se poursuit dans le Chantier naval, tout comme Port Liberté qui permet d’obtenir le Bridgeport, un croiseur de rang VIII, sans oublier les récompenses quotidiennes de l’événement du 10ᵉ anniversaire, Grand Voyage.

World of Warships: Legends célèbre aussi le Black Friday avec de nouveaux navires et des destroyers alternatifs français

Le Black Friday frappe fort dans la mise à jour de novembre de World of Warships: Legends, avec l’arrivée de nouvelles versions noires dont celle du Sims, de l’Alabama, du München, du Graf Zeppelin et du Brisbane, disponibles via les nouvelles caisses Black Friday ‘25. Une mission à thème, une campagne et un Bras de fer offrent chacun une caisse gratuite. Les navires peuvent aussi être achetés dans la boutique, avec des offres hebdomadaires spéciales et des packs Black Friday tout au long du mois.

De nouveaux destroyers français arrivent également en accès anticipé, accompagnés de mécaniques inédites. Chaque navire de cette lignée dispose de torpilles incendiaires spéciales, qui gagnent en vitesse au fil de leur course et ont plus de chances d’enflammer la cible à longue distance. Ces navires sont disponibles via des caisses Accès anticipé spéciales, dont certaines peuvent être obtenues via la nouvelle campagne Phantom of Sherwood. Jusqu’au 19 janvier, chaque navire est accompagné de sa propre mission personnelle et offre des doublons en récompense.

La campagne Phantom of Sherwood dure quatre semaines et comprend 80 paliers à franchir pour obtenir des récompenses, dont le croiseur britannique premium de rang VII, le Nottingham. Les joueurs peuvent aussi récupérer des pièces de navire dans la seconde phase du marathon gratuit Route vers la Nouvelle Année, pour débloquer le Lugdunum, le cuirassé pan-européen premium de rang VI, dans son skin glacé exclusif disponible à partir du 1ᵉʳ décembre, avec la mise à jour de Noël.