Un jeu d’horreur coopératif parfait pour Halloween : Beyond the Dark: Nightwatch est disponible sur Nintendo Switch 2

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Il y a des choses qu’il vaut mieux ne pas voir. D’autres vous regardent déjà. Le développeur indépendant Atlantis Studio vous invite au cœur des ténèbres pour le lancement mondial de Beyond the Dark: Nightwatch, un jeu d’horreur coopératif au gameplay asymétrique, jouable à deux sur Nintendo Switch 2 au prix de 19,99 €. Mais survivre à l’horreur n’est que le début : pour fêter le lancement du jeu, le nouveau single « Beyond the Dark » et le grand concours Beyond the Dark: Nightwatch – World Championship font également leur apparition. Ce dernier met vos compétences et votre capacité à communiquer à l’épreuve pour tenter de remporter un voyage pour deux en Écosse.

Au-delà du jeu, au-delà de la nuit…

Pour accompagner le lancement de Beyond the Dark: Nightwatch, le single « Beyond the Dark », interprété par Nico Augusto et Agnès Christol, est désormais disponible sur les principales plateformes de streaming musical. Un morceau qui dépeint une ambiance jazz nocturne et intime, où le piano et le saxophone s’entremêlent pour faire écho à la tension, la confiance et la connexion qui s’établissent entre les deux joueurs. Cette mélodie vous restera en tête bien après avoir quitté la maison.

Écoutez « Beyond the Dark » ici.

Dans Beyond the Dark: Nightwatch, l’un des deux joueurs doit arpenter les ténèbres à la première personne, dans les profondeurs d’une maison qui semble observer et entraver la progression de quiconque ose s’y aventurer. Il doit chercher des éléments de réponse, déchiffrer des indices et tenter de comprendre ce qui se passe à l’intérieur de ces murs avant que le Gloam ne le rattrape.

Le second joueur ne partage pas la même perspective. À l’aide d’un réseau de caméras et d’outils tactiques, il peut observer, interpréter, guider et prévenir. Il voit les choses différemment. Parfois il en sait plus, parfois il comprend moins ce qui se passe vraiment.

C’est justement dans cet interstice dissonant que la tension s’insinue dans Beyond the Dark: Nightwatch. Le jeu ne se résume pas seulement à ce que vous voyez, mais aussi à ce que vous parvenez à communiquer. Apprendre à faire confiance à quelqu’un qui ne voit pas la même chose que vous devient une question de survie.

Le jeu, en bref :

Une expérience horrifique à deux joueurs : la boucle de gameplay a été pensée exclusivement pour deux personnes. Dans cette maison, vous ne pouvez pas survivre seul. S’en sortir demande une communication constante.

la boucle de gameplay a été pensée exclusivement pour deux personnes. Dans cette maison, vous ne pouvez pas survivre seul. S’en sortir demande une communication constante. Exploration asymétrique : combinez les informations obtenues à partir de deux perspectives complètement différentes pour comprendre la Maison, résoudre ses mystères et rester en vie.

combinez les informations obtenues à partir de deux perspectives complètement différentes pour comprendre la Maison, résoudre ses mystères et rester en vie. Un environnement oppressant : explorez une maison perturbante et claustrophobique, remplie de secrets et de menaces invisibles.

explorez une maison perturbante et claustrophobique, remplie de secrets et de menaces invisibles. Une seule issue, la communication : donnez des instructions claires, prévenez votre partenaire des dangers qui rôdent et coordonnez vos actions pour espérer sortir de là vivants.

donnez des instructions claires, prévenez votre partenaire des dangers qui rôdent et coordonnez vos actions pour espérer sortir de là vivants. GameShare et Coop : conçu dès le départ comme une expérience pour deux, le jeu permet à deux personnes de coopérer en local, via GameShare, en réseau local ou en ligne.

Seulement une personne doit posséder le jeu. Grâce au passe ami gratuit, une seconde personne peut rejoindre l’expérience sans nécessairement acheter un exemplaire du jeu.

Beyond the Dark: Nightwatch est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch 2.