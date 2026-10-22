« Une femme aujourd’hui » au cinéma !

Alexia Cerutti 22 octobre 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Juliette, 30 ans, semble avoir tout pour elle : un poste prestigieux dans la finance, une belle maison, une vie rythmée par les voyages et les amours de passage. Lorsqu’elle est agressée par un collègue, son monde s’effondre. Juliette s’engage alors sur un nouveau chemin pour redonner un sens à sa vie.

Dans ce drame, Robert Guédiguian aborde le thème de l’agression sexuelle, de la reconstruction et de la résilience. Suivre le parcours de Juliette lui permet d’aborder la difficulté de verbaliser l’agression, la mise à l’écart des victimes, la difficulté à retrouver confiance en soi et en l’autre. Pour l’occasion le réalisateur marseillais réunit à nouveau ses acteurs fétiches (Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Jean-Pierre Darroussin) et fait découvrir au public le talent de Marilou Aussilloux.

Une femme aujourd’hui

Un film de Robert Guédiguian

Avec Marilou Aussilloux, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin

Distributeur : Agora Films

Durée : 123 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : 21 octobre 2026

A propos Alexia Cerutti

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