🎮✨ Concours de l’Avent – Gagne The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch 2 ! ✨🎮

Pour la période de l’Avent, S2PMag et Nintendo te proposent un tirage au sort pour tenter de remporter The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch 2 !
🕹️ À propos du jeu
Dans cet épisode majeur de la saga, Link repart à l’aventure pour sauver Hyrule… et bien au-delà. Après les événements de Breath of the Wild, de nouveaux dangers émergent et le royaume doit faire face à une menace ancienne.
Au programme :
- un monde ouvert immense, enrichi par des îles célestes et des zones inédites,
- une liberté totale d’exploration, de combat et d’expérimentation,
- de nouvelles capacités pour créer, assembler et inventer des solutions (véhicules, mécanismes, armes…),
- des énigmes et des sanctuaires qui récompensent l’ingéniosité,
- une aventure épique, portée par une atmosphère grandiose et une narration plus présente.
Sur Nintendo Switch 2, redécouvre ce classique moderne dans des conditions optimisées : plus de fluidité, plus de confort et une immersion renforcée.
📅 Le tirage au sort aura lieu le 21 décembre.
📧 Pour participer :
Envoie un e-mail à redaction@s2pmag.ch avec pour objet :
« Concours Tears of the Kingdom »
Dans ton message, indique :
- ton nom et prénom
- ton adresse postale complète
⚠️ Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse.
Bonne chance et belles fêtes de l’Avent !
L’équipe S2PMag