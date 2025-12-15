🎮✨ Concours de l’Avent – Gagne The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch 2 ! ✨🎮

Pour la période de l’Avent, S2PMag et Nintendo te proposent un tirage au sort pour tenter de remporter The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch 2 !

🕹️ À propos du jeu

Dans cet épisode majeur de la saga, Link repart à l’aventure pour sauver Hyrule… et bien au-delà. Après les événements de Breath of the Wild, de nouveaux dangers émergent et le royaume doit faire face à une menace ancienne.

Au programme :

un monde ouvert immense, enrichi par des îles célestes et des zones inédites,

et des zones inédites, une liberté totale d’exploration, de combat et d’expérimentation,

de nouvelles capacités pour créer, assembler et inventer des solutions (véhicules, mécanismes, armes…),

des solutions (véhicules, mécanismes, armes…), des énigmes et des sanctuaires qui récompensent l’ingéniosité,

une aventure épique, portée par une atmosphère grandiose et une narration plus présente.

Sur Nintendo Switch 2, redécouvre ce classique moderne dans des conditions optimisées : plus de fluidité, plus de confort et une immersion renforcée.

📅 Le tirage au sort aura lieu le 21 décembre.

📧 Pour participer :

Envoie un e-mail à redaction@s2pmag.ch avec pour objet :

« Concours Tears of the Kingdom »

Dans ton message, indique :

ton nom et prénom

ton adresse postale complète

⚠️ Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse.

Bonne chance et belles fêtes de l’Avent !

L’équipe S2PMag