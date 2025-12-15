Avis – Seenda MOU200

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Fondée en 2009, la société Seenda se concentre sur la création de périphériques numériques et de solutions bureautiques qui sont à la fois stylés, ergonomiques et abordables. Spécialisée dans les périphériques PC et MAC, la marque propose une large gamme d’équipements audio, de claviers et de souris mais également de mobiliers et d’accessoires de bureau. Nous avons pu profiter de la souris sans fil MOU200 pendant quelques jours et nous vous livrons notre avis sur cette solution à petit prix.

Caractéristiques du Seenda MOU200 :

Type de connexion : Sans fil 2,4 GHz via un récepteur USB, et Bluetooth.

Ergonomie : Prise en main verticale avec angle de 52 ° conçue pour une prise en main confortable pour droitier.

Prise en main verticale avec angle de 52 conçue pour une prise en main confortable pour droitier. Boutons : 6 boutons (Clic gauche, Clic droit, Molette cliquable, DPI, et Boutons latéraux « Précédent/Suivant »).

6 boutons (Clic gauche, Clic droit, Molette cliquable, DPI, et Boutons latéraux « Précédent/Suivant »). DPI : 3 niveaux ajustable : 1000 – 1600 – 2400

3 niveaux ajustable : 1000 – 1600 – 2400 Fonctionnalité : Connexion multi-appareils

Connexion multi-appareils Compatibilité : Windows 8 ou supérieur, Mac OS X 10.10 ou supérieur, tablettes et smartphones.

Windows 8 ou supérieur, Mac OS X 10.10 ou supérieur, tablettes et smartphones. Alimentation : pile AA DC 1.5 V

pile AA DC 1.5 V Prix et disponibilité : 25.99 sur Amazon France et Amazon Allemagne

Avec le MOU200, Seenda cherche à bousculer les habitudes sur un segment généralement très onéreux et prouve que simplicité et efficacité sont deux concepts qui peuvent parfaitement s’allier. Une philosophie qui s’applique dans tous les aspects de cette solution bureautique.

Un design en toute simplicité

Dès réception, le MOU200 étonne et arbore un packaging léger avec une boîte en carton recyclé sur mesure, un guide d’utilisation doublé d’un guide d’utilisation rapide sous la forme d’une petite carte.

La souris est étonnamment légère avec ses 83 grammes sur la balance. Son angle de 52° offre un positionnement de la main plus naturel et son revêtement anti-dérapant favorise un confort d’utilisation sur de longues périodes de travail. Ses courbes et sa surface de repos se logent parfaitement dans la paume de la main et devraient convenir parfaitement aux petites et moyennes mains.

Ayant l’habitude d’utiliser des souris plus classiques, surtout pour le gaming, le constat est sans appel : la position de la main est plus naturelle et la fatigue a complètement disparu, bien que la transition demande toujours un petit temps d’adaptation.

Une souris pour les gouverner tous

En pratique, le MOU200 se défend avec les honneurs au vu de son positionnement tarifaire. Compatible avec la majorité des systèmes actuels, la souris de SEENDA utilise une interface Bluetooth ou un dongle USB 2,4 GHz pour un appareillage rapide et qui ne nécessite aucun driver spécifique ou d’un logiciel dédié pour fonctionner. De plus, il est possible de connecter jusqu’à trois appareils en même temps et de switcher rapidement par une simple pression du bouton positionné en dessous du matériel.

Pensé pour une utilisation intensive, le MOU200 est très silencieux. En effet, le bruit des clics est fortement atténué, ce qui en fait un vrai atout pour les environnements calmes.

Avec ses trois niveaux de DPI, le MOU200 se défend une nouvelle fois très bien et reste dans les valeurs standard pour une utilisation bureautique. La glisse est fluide bien que la précision présente des limites sur une utilisation précise comme la retouche ou la sélection pixel par pixel. On note que les boutons latéraux, Précédent/Suivant ne sont pas utilisables sous Mac OS et que l’ensemble des boutons ne peuvent pas être reprogrammés.

Côté autonomie, le MOU200 utilise une pile AA DC 1,5 V ou rechargeable et possède un mode de veille automatique pour une gestion optimale de la batterie, ce qui offre plusieurs mois d’utilisation avant le remplacement.

Verdict :

Seenda prouve qu’il n’est pas nécessaire de se ruiner pour s’offrir une solution à la fois ergonomique et pratique. La MOU200 se distingue de la concurrence avec sa facilité d’utilisation (Plug & Play), sa connexion multi-appareils et son confort général, le tout à petit prix.