46 ans après sa sortie, Atari sort une cartouche pour sa console 2600

Atari vient d’annoncer l’ouverture des précommandes pour une cartouche de jeu pour sa console 2600. Oui, vous avez bien lu ! Une console qui fut à son apogée en 1982, un nouveau jeu physique pour l’année 2023. Le jeu en question s’intitule Save Mary, il fut en vérité développé pendant l’âge d’or de la console, avant d’être oublié lorsque la 2600 a disparu.

Save Mary fut en développement pendant deux années complètes, ce qui représente une véritable éternité pour la génération du jeu vidéo qui a précédé la NES. Normalement, à cette époque, pour développer un jeu vidéo, il fallait entre six et neuf mois. Certains jeux bien connus n’ont même demandé que cinq ou six semaines. Save Mary fut à l’origine développé par le vétéran d’Atari, Tod Frye, à qui l’on doit la version 2600 de Pac-Man ou de la série Swordquest.

Si vous précommandez l’une de ces cartouches pour 60 $, vous aurez droit à une boîte édition collector et un manuel en couleur, en plus du jeu en lui-même, évidemment. Attention, il n’y a que 500 cartouches disponibles. Autant dire que ce sera un objet de collection très demandé pour les collectionneurs Atari.

Le jeu en question, Save Mary, vous demande d’aller sauver une jeune demoiselle prénommée Mary. Elle est coincée dans un profond canyon qui se remplit rapidement d’eau. Vous devez utiliser une grue pour fabriquer des plateformes et l’aider à échapper à une mort certaine. Des bonus apparaissent çà et là sur la falaise pour vous aider, une idée qui, selon Atari, fut inspirée de Pac-Man. Le fondateur d’Atari, Nolan Bushnell, avait chanté les louanges de ce titre dans une interview en 1989, déclarait qu’il s’agissait du “premier jeu dans lequel vous vous reposez sur la construction plutôt que la destruction pour sauver la princesse.”

Save Mary s’ajouter à la liste des cartouches fabriquées récemment pour la console Atari 2600. La plupart sont des titres totalement nouveaux comme Mr. Run and Jump ou des jeux “perdus” jamais sortis comme Aquaventure. Chaque cartouche de la gamme Atari XP est “fabriquée avec les mêmes standards” qu’à l’époque et intègrent quelques touches de modernité comme des bords biseautés pour éviter d’endommager les broches et des connecteurs plaqués or. Et si vous êtes intéressé(e) par ce jeu, vous n’aurez pas à fouiller pour trouver une vieille 2600 dans la mesure où Atari vend une version améliorée de cette console, la 2600+.