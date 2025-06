Pour célébrer la diffusion du dernier épisode de la série à succès, Squid Game débarque dans Fortnite 

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Plonger dans une toute nouvelle carte Recharge inspirée de Squid Game : Squid Grounds

Créer des îles Fortnite avec des éléments et contenus Squid Game via l’Unreal Editor for Fortnite (UEFN) et Fortnite Créatif

Découvrir de nouveaux objets cosmétiques inspirés de Squid Game dans la boutique

FORTNITE RECHARGE : UN NOUVEAU DÉPART AVEC SQUID GROUNDS

Luttez pour survivre sur Squid Grounds, la carte Squid Game de Recharge, maintenant disponible dans Fortnite ! Les règles sont simples : sortez de votre lit, équipez-vous et tâchez de survivre. Les joueurs retrouveront des lieux emblématiques de la série, avec des fausses villes mises en scène et un labyrinthe qui s’étend sous les collines de l’île.

Squid Grounds rejoint la sélection de cartes de Recharge et tenter le célèbre Un, deux, trois, soleil… à vos risques et péril

L’UEFN ET LE MODE CRÉATIF : CRÉEZ DES ÎLES SQUID GAME

De nouveaux éléments Squid Game comme des appareils, modèles, accessoires, galeries ou des PNJ attendent les créateurs dans l’UEFN et Fortnite Créatif. Ils sont parfaits pour des défis intenses et de nouvelles opportunités narratives !

De nouveaux outils pour créateurs, des PNJ et plus encore :

PNJ Joueurs des Jeux et Gardes – Remplissez vos îles avec des joueurs en combinaison verte emblématique, des gardes en noir, ou des gardes en rose (avec au choix les masques cercle, triangle ou carré !)

– Remplissez vos îles avec des joueurs en combinaison verte emblématique, des gardes en noir, ou des gardes en rose (avec au choix les masques cercle, triangle ou carré !) Déguisements – Les créateurs peuvent utiliser l’appareil Déguisement et le kit Déguisement pour permettre aux joueurs de se transformer temporairement en garde ou participant (parfait pour semer la confusion !)

– Les créateurs peuvent utiliser l’appareil Déguisement et le kit Déguisement pour permettre aux joueurs de se transformer temporairement en garde ou participant (parfait pour semer la confusion !) Dispositif d’interaction basée sur la compétence ​ – Il prend désormais en charge les vérifications de compétences multijoueur avec des interactions synchronisées, au tour par tour ou aléatoires

– Il prend désormais en charge les vérifications de compétences multijoueur avec des interactions synchronisées, au tour par tour ou aléatoires Dispositifs d’option de vote et de groupe de vote – Mettez en place des choix difficiles et des moments de tension grâce à des mécaniques de décisions par vote

Les éléments et contenus Squid Game sont désormais disponibles pour les créateurs dans l’UEFN et Fortnite Créatif. Les îles pourront être publiées et jouables dans Fortnite à partir du 14 août !

BOUTIQUE FORTNITE : HABILLEZ-VOUS POUR L’OCCASION

Un tout nouveau pack Squid est arrivé dans la boutique ! Changez de look avec la tenue Garde des jeux ou la tenue Défenseur du Ddakji, récupérez l’accessoire de dos Dalgona Délicieux (choisissez bien votre forme !) et adoptez l’emote Mini tirelire dorée.