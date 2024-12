« All we imagine as light » au cinéma !

Sans nouvelles de son mari depuis des années, Prabha, infirmière à Mumbai, s’interdit toute vie sentimentale. De son côté, Anu, sa jeune colocataire, fréquente en cachette un jeune homme qu’elle n’a pas le droit d’aimer. Lors d’un séjour dans un village côtier, ces deux femmes, empêchées dans leurs désirs, entrevoient enfin la promesse d’une liberté nouvelle.

Après « Toute une nuit sans savoir », documentaire ayant remporté l’Oeil d’Or à Cannes en 2021, Payal Kapadia réussit son passage à la fiction avec « All We Imagine as Light », Grand Prix au Festival de Cannes. Ce film indien d’une grande beauté et souvent silencieux avance à un rythme lent. Il y est question de l’amitié entre trois femmes de trois générations différentes mais solidaires dans l’adversité : deux infirmières qui vivent en colocation et une veuve menacée d’expulsion. Les hommes, eux, sont absents, qu’ils soient disparus, inaccessibles ou décédés. Les problématiques du déterminisme social écrasant en Inde sont abordées avec sensibilité via les destins contrariés des trois protagonistes. Un film à la fois réaliste, onirique et lumineux.

All we Imagine as Light

Un film de Pyal Kapadia

Avec : Kani Kusruti, Divya Prabha, Chhaya Kadam, Chhaya Kadam, Hridhu Haroon

Distributeur : Trigon-Film

Durée : 118 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 18 décembre 2024