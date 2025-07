Le shooter coopératif sci-fi Mycopunk est disponible en Accès Anticipé sur Steam

Partager Facebook

L’éditeur Devolver Digital annonce le lancement triomphal de l’Accès Anticipé de Mycopunk, un jeu d’action coopératif en escouade, ultra-personnalisable, qui se déroule dans un univers sci-fi sauvage et déjanté.

Une mystérieuse menace fongique ravage la surface de New Atlas, et vous faites partie de l’équipe chargée de nettoyer tout ça. Montez une équipe et profitez des dernières avancées technologiques militaires pour arpenter la surface de la lune afin de renvoyer ces foutus champignons d’où ils viennent.

Un arsenal futuriste extravagant est à votre disposition pour mener à bien cette périlleuse mission. Profitez du système d’amélioration et sa grille unique en son genre pour créer les pétoires les plus absurdes possibles et réaliser tous vos fantasmes sci-fi les plus enfouis. Les hordes d’ennemis ne demandent qu’à être massacrées gaiement, mais attention ! Les ennemis peuvent récupérer les morceaux de leurs semblables décédés pour devenir encore plus massifs et puissants.

Travaillez en équipe, combinez vos capacités spéciales et vos armes custom pour créer des synergies infernales et déchaîner (stratégiquement) un chaos coopératif mémorable sur cette facétieuse adversité. Vous pouvez aussi relâcher un peu la pression entre chaque mission dans votre base orbitale remplie de jeux, jouets et autres secrets plus ou moins bien gardés.

Mycopunk est disponible dès maintenant en Accès Anticipé sur Steam.