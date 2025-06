Partager Facebook

Dans « Allmen et le dernier des Weynfeldt » de Martin Suter, on retrouve avec plaisir deux de ses personnages récurrents : Adrian Weynfeldt, riche collectionneur d’art et le dandy détective Johan Friedrich van Allmen qui, malgré ses problèmes de trésorerie, laisse des pourboires sans compter les billets. C’est dans un bar à cocktails « La Rivière », que l’élégant gentleman (qui n’hésite pas à faire faire demi-tour à son chauffeur pour changer de cravate) se lie d’amitié avec Adrian. Lorsque ce dernier constate le vol d’un de ses tableaux « Baigneuses au ballon 4 » qui pourrait bien être un Picasso, il demande à Allmen d’enquêter discrètement. C’est que le vol a vraisemblablement eu lieu lors d’une réception où il recevait plusieurs de ses amis. Aidé par Maria et Carlos, un couple guatémaltèque à son service, Allmen va interroger les différents invités et les soupçonner tour à tour. L’affaire prend une tournure nouvelle lorsqu’une des invitées est retrouvée morte au bas de l’escalier de sa librairie. Accident ou meurtre ?

Ce cosy crime charmant et léger séduit par ses dialogues qui font mouche, le style élégant et fluide, ainsi que par son atmosphère raffinée et ses personnages bien croqués. Martin Suter mène son intrigue de main de maître et possède un art de la formule dont on raffole comme« On ne mesure pas la richesse à l’argent qu’on possède, mais à celui qu’on dépense ». Même en l’absence de rebondissements spectaculaires, « Allmen et le dernier des Weynfeldt » est un roman impossible à lâcher une fois commencé !