KONAMI PRESS START : un événement à suivre en direct le 12 juin

Konami Digital Entertainment donne des nouvelles de ses jeux à venir

Suivez en direct le livestream officiel « KONAMI PRESS START » le jeudi 12 juin à partir de 15h00, pour de nouveaux détails sur différents jeux et des interviews de développeurs et producers de Konami Digital Entertainment. La conférence comprendra des aperçus approfondis de METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER et SILENT HILL f, et plus encore. Elle durera approximativement 37 minutes et sera sous-titrée dans 13 langues.

Pour suivre KONAMI PRESS START en direct le 12 juin, rendez-vous sur :

Cet événement en direct sera l’occasion d’entendre directement les esprits créatifs derrière certaines des franchises les plus emblématiques de KONAMI. Apprenez-en plus sur le processus de développement, découvrez du contenu exclusif et restez informés des prochaines nouveautés.

Pour ne rien manquer, suivez KONAMI sur les réseaux sociaux et prenez part à la conversation avec le hashtag #KONAMIPressStart.