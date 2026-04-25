Apple prépare un nouveau Siri boosté à l’IA Gemini pour iOS 27

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Le futur assistant vocal promet des réponses plus intelligentes et personnalisées dès 2026.

Le prochain virage technologique de Apple se précise. Le groupe de Cupertino s’apprête à dévoiler une version profondément remaniée de son assistant vocal Siri, dopée à l’intelligence artificielle de nouvelle génération. Une première présentation est attendue à l’été 2026 auprès des développeurs, avant un déploiement grand public concomitant à la sortie d’iOS 27 et des futurs iPhone.

Une collaboration stratégique entre Apple et Google Cloud

En marge de l’événement Cloud Next ‘26, la présence d’Apple lors de la keynote a suscité de nombreuses interrogations. Le PDG de Google Cloud, Thomas Kurian, a levé le voile sur un partenariat d’envergure, évoquant « une collaboration majeure avec l’une des marques les plus emblématiques au monde ».

Cette déclaration fait écho à l’accord officialisé en début d’année entre Apple et Google, visant à insuffler une nouvelle dynamique à Siri grâce aux avancées de l’intelligence artificielle.

Gemini au cœur de la transformation de Siri

Au centre de cette alliance se trouve Gemini, le modèle d’IA développé par Google. Les deux entreprises travaillent conjointement à l’élaboration de nouveaux modèles fondamentaux destinés à enrichir l’écosystème Apple.

L’objectif est ambitieux : transformer Siri en un assistant conversationnel nettement plus intelligent, capable de comprendre le contexte, d’interagir de manière fluide et de proposer des réponses personnalisées, tout en respectant les standards élevés d’Apple en matière de confidentialité.

Cette évolution devrait également renforcer les capacités d’Apple Intelligence, la plateforme maison dédiée à l’intelligence artificielle, très attendue par les utilisateurs.

Lancement prévu avec iOS 27 et les nouveaux iPhone

Selon plusieurs sources industrielles, ce nouveau Siri propulsé par Gemini devrait être introduit avec iOS 27. Comme à l’accoutumée, Apple devrait en dévoiler les grandes lignes lors de la conférence WWDC en juin 2026.

Le déploiement à grande échelle interviendrait ensuite à l’automne, en parallèle du lancement des nouveaux smartphones, notamment l’iPhone 18 Pro, voire d’un hypothétique iPhone pliable.

D’après Mark Gurman, cette nouvelle génération de Siri adopterait une approche proche des chatbots modernes, avec des capacités d’agent autonome directement intégrées à l’appareil. Une avancée significative pour Apple, qui cherche à rattraper son retard dans le domaine de l’IA conversationnelle.

Un calendrier de déploiement bien rodé

Comme pour les précédentes mises à jour majeures, Apple devrait suivre un calendrier en plusieurs étapes :

Présentation officielle des nouveautés lors de la WWDC en juin 2026

Lancement des versions bêta pour développeurs, puis pour le grand public durant l’été

Déploiement final à l’automne avec les nouveaux iPhone

Vers une nouvelle ère pour Siri et l’intelligence artificielle Apple

Avec cette refonte ambitieuse, Apple amorce un tournant stratégique dans sa vision de l’assistant vocal et de l’intelligence artificielle. En s’appuyant sur l’expertise de Google Gemini tout en conservant son exigence en matière de protection des données, la firme espère repositionner Siri comme un acteur incontournable du marché.

Reste désormais à voir si cette alliance technologique tiendra ses promesses et permettra à Apple de rivaliser avec les leaders actuels de l’IA conversationnelle.