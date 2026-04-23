Two Point Museum annonce Fête-Art, un nouveau DLC

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Fête-Art invite les conservateurs de musée à exprimer leurs émotions profondes en utilisant les installations de Two Point County pour commander des œuvres d’art. Les conservateurs pourront garnir leurs galeries d’œuvres célèbres réalisées par les plus grands artistes de Two Point, comme « Two Point Gothic » (American Gothic avec Gubbins), « La persistance de la mémoire laitière » (La persistance de la mémoire de Dali avec des pizzas en place d’horloges) et la « Boîte de cochons à truffes » (l’œuvre emblématique d’Andy Warhol revisitée avec des sangliers à la place de Monroe).

Et il n’y a pas que des œuvres statiques puisque les conservateurs pourront également plonger leurs visiteurs dans des expériences interactives, qu’il s’agisse de performances artistiques ou d’un spectacle illustré, un affichage monochrome évoquant de célèbres vidéos musicales des années 80 !

Et pour ceux qui se sentent particulièrement créatifs, vos nouveaux experts pourront être envoyés au studio d’art pour y créer des œuvres originales. Ces œuvres sont composées de plusieurs éléments, et les artistes en herbe pourront personnaliser le résultat final en choisissant l’art adapté, et un expert qui possède le trait parfait. Les œuvres originales inspireront des émotions intenses chez les visiteurs du musée, émotions que les experts artistiques apprendront à intégrer à leurs œuvres en étudiant le légendaire carnet d’illustrations de Zara Fitzenpoche, qui servira de nouvelle carte d’expédition.

Il existe un nombre gigantesque de combinaisons à découvrir, de majestueuses sculptures aux petites illustrations en bâtonnets, mais une grande peinture implique de grandes responsabilités… et il pourrait y avoir quelques éclaboussures !

Ce que contient le DLC Two Point Museum : Fête-Art :

Un tout nouveau musée : les Quais d’Undee

Un nouveau type d’expert : l’expert artistique

Une carte d’expédition à explorer : le Carnet de Zara

Plus de 27 spécimens artistiques comprenant des œuvres célèbres

De nouveaux objets pour la boutique de cadeaux

De nouveaux objets thématiques pour la cafétéria

Cinq nouvelles œuvres interactives

De nouveaux thèmes d’éléments et de décorations

Une nouvelle salle : le studio d’art, pour créer des œuvres originales

Le monde devient votre muse dans le DLC Fête-Art prévu le jeudi 7 mai sur PC, Xbox X|S et PS5, et peu après sur Nintendo Switch 2.