Apple préparerait un iPhone pliant en titane et métal liquide

Selon plusieurs sources industrielles, Apple miserait sur des matériaux de pointe pour son premier smartphone pliable. Charnière en métal liquide, cadre en titane optimisé : la firme de Cupertino viserait une durabilité inédite pour s’imposer sur un segment encore perfectible.

Apple s’apprêterait à franchir un cap décisif dans l’univers des smartphones pliables. Selon plusieurs sources concordantes, la firme de Cupertino plancherait sur un iPhone Fold reposant sur des choix de matériaux particulièrement ambitieux : un châssis en titane et une charnière conçue à partir de « métal liquide ». Une combinaison inédite qui pourrait conférer à l’appareil une robustesse et une longévité supérieures, tout en positionnant Apple comme un acteur de référence sur un segment encore en quête de maturité.

Des partis pris techniques audacieux pour un pliable d’exception

À mesure que les indiscrétions se multiplient autour du futur iPhone pliant, un élément retient particulièrement l’attention : la volonté d’Apple de rompre avec les solutions mécaniques traditionnelles. D’après une source issue d’un fournisseur spécialisé dans les alliages avancés — information relayée par le leaker coréen Yeux1122 — la marque à la pomme aurait opté pour une charnière en métal liquide, associée à un cadre intégralement réalisé en titane.

Ce choix ne relèverait pas uniquement d’un effet d’annonce. Le métal liquide, réputé pour sa résistance à la déformation et sa capacité à conserver une grande précision structurelle, offrirait un avantage décisif face aux contraintes mécaniques imposées par les appareils à écran pliant. L’objectif affiché serait clair : concilier finesse, solidité et fiabilité sur le long terme.

Vers un écran pliant sans marque apparente ?

L’un des talons d’Achille des smartphones pliables demeure la fameuse pliure centrale, souvent visible et parfois perceptible au toucher. En misant sur une charnière de nouvelle génération, Apple chercherait à atténuer — voire éliminer — ce défaut récurrent.

Cette ambition rappelle les démonstrations effectuées récemment par Samsung Display lors du CES 2026, où le constructeur sud-coréen avait présenté des dalles presque exemptes de toute trace de pli. Toutefois, contrairement à certaines rumeurs initiales, Apple ne se contenterait pas de reprendre la solution de son concurrent. Les dernières informations suggèrent que les deux groupes auraient emprunté des voies technologiques distinctes pour parvenir à un résultat similaire.

Un titane revisité pour le cadre

L’intégration du titane dans la structure de l’appareil ne constitue pas une première pour Apple, déjà adepte de ce matériau sur ses modèles les plus haut de gamme. En revanche, le titane pressenti pour l’iPhone Fold ferait l’objet d’un traitement particulier, voire d’une formulation inédite.

À ce stade, les hypothèses se multiplient parmi les observateurs du secteur, évoquant notamment :

un alliage affichant une proportion plus élevée de titane pur,

une qualité structurelle renforcée,

ou un procédé de fabrication inédit visant à améliorer la résistance sans alourdir l’ensemble.

Autant de pistes qui restent à confirmer, Apple cultivant, comme à son habitude, un silence absolu sur ses projets en gestation.

Une annonce attendue à l’automne

Aucune communication officielle n’est venue étayer ces informations, mais un consensus semble émerger quant au calendrier. La présentation de l’iPhone pliant pourrait intervenir dès septembre prochain, lors de la traditionnelle keynote de rentrée.

Après près d’une décennie de spéculations autour d’un smartphone pliable estampillé Apple, l’attente atteint désormais son paroxysme. Reste à savoir si ce futur modèle saura réellement incarner la rupture technologique promise — ou s’il s’agira d’une évolution maîtrisée, fidèle à la philosophie prudente mais ambitieuse de Cupertino.