Lunettes connectées Meta : six nouveaux modèles IA en préparation, dont des smart glasses capables de voir en permanence

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Meta accélère son offensive sur le marché des lunettes connectées avec pas moins de six nouveaux modèles en préparation. Entre évolution des Ray-Ban Meta, intelligence artificielle embarquée et prototypes capables d’analyser l’environnement en continu, le géant américain entend renforcer son avance face à Google, Samsung et Apple dans la course aux smart glasses.

Meta accélère sa stratégie dans l’univers des lunettes connectées. Porté par le succès croissant des wearables intelligents et l’essor de l’intelligence artificielle embarquée, le géant américain préparerait une offensive d’envergure avec plusieurs nouveaux modèles de smart glasses attendus dans les prochains mois. Selon une enquête publiée par The Information, l’entreprise de Mark Zuckerberg disposerait d’une feuille de route particulièrement ambitieuse, confirmant sa volonté de conserver une longueur d’avance sur un marché technologique devenu l’un des plus convoités de l’industrie.

Meta prépare une vague de nouvelles lunettes intelligentes

Alors que les lunettes connectées s’imposent progressivement comme l’un des prochains grands relais de croissance du secteur high-tech, Meta semble déterminé à accélérer le rythme. D’après plusieurs sources proches du dossier, le groupe californien travaillerait actuellement sur pas moins de six projets distincts, dont certains pourraient être officialisés avant la fin de l’année.

Le premier modèle, connu en interne sous le nom de code « Modelo », pourrait être présenté dès le mois prochain. Si ses caractéristiques techniques demeurent encore confidentielles, cette annonce précoce illustre la stratégie offensive adoptée par Meta, qui cherche à occuper le terrain médiatique tout en maintenant une cadence d’innovation soutenue.

De nouvelles Ray-Ban Meta et plusieurs modèles inédits en préparation

L’automne devrait également marquer une étape importante dans le développement de l’écosystème de lunettes intelligentes du groupe. Deux nouveaux appareils sont notamment attendus.

Le premier, baptisé « Luna », reste entouré de mystère. Le second, identifié sous le nom de code « RBM2 Refresh », s’apparenterait davantage à une évolution des actuelles Ray-Ban Meta AI. Ces lunettes connectées, déjà populaires auprès du grand public, bénéficieraient d’améliorations ciblées, notamment en matière d’autonomie, de capture vidéo et d’intégration des fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Cette stratégie de renouvellement progressif permettrait à Meta de consolider une gamme déjà bien implantée tout en préparant l’arrivée de produits plus ambitieux.

Le projet le plus intrigant demeure toutefois celui baptisé « SSG », pour Supersensing Glasses. Ces lunettes intelligentes de nouvelle génération seraient actuellement en phase de tests avancés aux côtés d’un autre prototype connu sous le nom d’« Artemis ».

Selon les informations disponibles, ces appareils intégreraient un système de captation visuelle quasi permanente reposant sur des caméras capables d’analyser l’environnement en continu. L’objectif serait de transformer les lunettes en un véritable assistant personnel contextuel alimenté par l’intelligence artificielle.

Concrètement, le dispositif pourrait mémoriser l’emplacement d’objets du quotidien, rappeler certaines informations en fonction du contexte ou encore assister l’utilisateur dans ses tâches courantes grâce à une compréhension permanente de son environnement.

Cette approche s’inscrit dans la vision défendue depuis plusieurs années par Meta : faire des lunettes connectées l’interface principale entre l’humain et l’intelligence artificielle.

Entre innovation technologique et préoccupations liées à la vie privée

Si cette perspective ouvre des possibilités considérables, elle soulève également de nombreuses interrogations.

La présence de caméras actives en permanence pose inévitablement la question de la confidentialité et de la protection des données personnelles. Les enjeux juridiques et éthiques liés à l’enregistrement continu de l’environnement sont déjà au centre des préoccupations des autorités de régulation et des organisations de défense des libertés numériques.

À cela s’ajoute un défi technique majeur : l’autonomie énergétique. Alimenter en permanence des capteurs visuels et des systèmes d’intelligence artificielle embarqués représente une consommation importante, susceptible de limiter l’usage quotidien de ces futurs appareils.

Meta devra donc trouver un équilibre délicat entre innovation, performance et respect de la vie privée afin de convaincre le grand public.

Une concurrence de plus en plus féroce sur le marché des smart glasses

La firme américaine n’est toutefois plus seule sur ce terrain. Samsung, Google et plusieurs autres acteurs majeurs de l’industrie multiplient également les investissements dans les lunettes intelligentes et les dispositifs de réalité augmentée.

Apple, bien que plus discret sur le sujet, continue lui aussi d’explorer de nouvelles interfaces immersives susceptibles de compléter son écosystème.

Dans ce contexte, les prochains mois pourraient s’avérer déterminants pour définir les futurs leaders du marché des wearables intelligents.

2026, une année décisive pour les lunettes connectées

À travers cette multiplication de projets, Meta affiche clairement ses ambitions : accélérer l’adoption des lunettes intelligentes et imposer sa vision de l’informatique ambiante alimentée par l’intelligence artificielle.

Entre nouveaux modèles Ray-Ban Meta, prototypes expérimentaux et technologies de perception avancée, le groupe prépare l’une des offensives les plus importantes de son histoire dans le secteur des objets connectés.

Reste désormais à savoir si les consommateurs adhéreront à cette nouvelle génération de lunettes intelligentes et si les préoccupations liées à la confidentialité freineront ou non leur démocratisation. Une chose apparaît toutefois certaine : la bataille pour dominer le futur des smart glasses ne fait que commencer.