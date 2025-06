Partager Facebook

Après le succès de « Poulets grillés », Sophie Hénaff revient avec « Police people », une nouvelle série noire jubilatoire. On y suit les enquêtes d’une brigade spéciale dédiée aux affaires des stars. Tout commence à l’automne 2024 alors qu’une vague de cambriolages de plus en plus violents touche les célébrités. Autant dire que la PJ de Paris est sur les dents. C’est à la commandante Cathy Martini et à son équipe que revient la charge de résoudre l’affaire d’un énième cambriolage assorti cette fois de la disparition mystérieuse d’une actrice. Seulement il y a un hic : la disparue était la maîtresse de feu son mari, un chanteur populaire qui s’est suicidé. Flanquée d’un adjoint encombrant, Titan Payot, jeune brigadier maladroit et fan de people, la revêche mais diablement efficace Cathy Martini fait fi du conflit d’intérêt et se lance dans l’enquête malgré une motivation réduite à zéro.

Cette comédie policière à l’humour grinçant met en scène des personnages hauts en couleur, fait des clins d’œil à l’actualité people et livre une satire du monde du showbiz et des milieux médiatiques. Le duo improbable Cathy Martini/Titan Payot fonctionne à merveille. Les personnages secondaires sont bien croqués tels Copa, le capitaine toujours mécontent ou encore la commissaire Deroucoux, qui tente de faire respecter son autorité auprès de l’impétueuse commandante. Les dialogues sont incisifs, percutants et savoureux. On adooore !