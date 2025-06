Le projet 007 sort de l’ombre et un rendez-vous à ne pas manquer

​IO Interactive dévoile le nom officiel de son très attendu jeu vidéo original James Bond, 007 First Light. Cette annonce est accompagnée d’une image teaser, avec la révélation officielle du jeu prévue cette semaine.

Pour l’occasion IO Interactive annonce son tout premier IOI SHOWCASE, Un événement diffusé en direct et en public qui dévoilera des informations sur les licences du studio ainsi que sur sa branche d’édition IOI Partners, incluant HITMAN, MindsEye et 007 First Light.

L’événement sera diffusé en direct depuis Los Angeles sur les chaînes Twitch, YouTube et TikTok d’IOI à partir du samedi 7 juin à 3:00AM CEST (vendredi 6 juin à 6:00PM PDT). La conférence comprendra des bandes-annonces exclusives, des annonces inédites, des démonstrations de gameplay ainsi qu’une session de questions-réponses en direct avec des personnalités clés d’IO Interactive, de Build A Rocket Boy, et bien d’autres. En plus des annonces concernant le lineup d’IO Interactive, le studio présentera un aperçu de son moteur de jeu propriétaire, Glacier.

« Cet événement célèbre nos 25 ans d’histoire avec la franchise HITMAN et offre un regard approfondi sur l’avenir riche et varié de notre studio », a commenté Håkan Abrak, PDG d’IO Interactive. « Nous avons préparé quelques surprises vraiment excitantes. »

La présentation IOI SHOWCASE inclura de nouveaux détails pour les titres suivants :

HITMAN World of Assassination – Avec la franchise Hitman qui célèbrera cette année son 25e anniversaire, des annonces concernant le contenu à venir pour HITMAN World of Assassination ainsi que des collaborations autour de la franchise Hitman seront dévoilées.

– Avec la franchise Hitman qui célèbrera cette année son 25e anniversaire, des annonces concernant le contenu à venir pour HITMAN World of Assassination ainsi que des collaborations autour de la franchise Hitman seront dévoilées. MindsEye – Développé par Build A Rocket Boy et publié par IOI Partners, MindsEye est un thriller d’action-aventure narratif, se déroulant dans la métropole futuriste de Redrock. MindsEye sortira le 10 juin 2025.

– Développé par Build A Rocket Boy et publié par IOI Partners, MindsEye est un thriller d’action-aventure narratif, se déroulant dans la métropole futuriste de Redrock. MindsEye sortira le 10 juin 2025. 007 First Light – Développé par IO Interactive, 007 First Light est le titre de son très attendu jeu vidéo original James Bond, qui sera dévoilé cette semaine.

Les fans peuvent également s’attendre à d’autres surprises et à des invités exceptionnels tout au long de l’événement, pour célébrer les perspectives d’avenir d’IO Interactive.

Des drops exclusifs seront disponibles sur TikTok et Twitch en regardant le IOI Showcase sur chacune des plateformes. Rendez-vous le 7 juin à 3:00AM CEST (6 juin à 6:00PM PDT) pour ne rien manquer !