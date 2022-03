Arknights : Endfield, le nouveau projet d’envergure d’Hypergryph en cours de développement

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Hypergryph, l’éditeur de jeux connu pour son célèbre jeu Arknights (un RPG Tower Defense), dévoile un nouveau titre, Arknights : Endfield. Il s’agit d’un jeu RPG tactique avec des éléments de stratégie en 3D et au style anime qui emmènera les joueurs dans un voyage mystérieux pour défendre leur planète contre des catastrophes extérieures, et en faire un endroit accueillant. Le jeu prendra place dans un monde immersif fantastique aux graphismes éblouissants et qui comportera des missions et phases d’exploration intenses et spectaculaires.

Endfield reprend l’héritage et le monde d’Arknights, mais en développant sa propre trame narrative et ses personnages. L’histoire d‘Endfield commence sur une planète appelée Talos-II, un endroit dangereux qui entraînera les joueurs dans des missions passionnantes et variées. De vastes terres sauvages et des territoires désertiques s’étendent au-delà de la zone que les colonies du “Habitable Camp” (Campement de base) ont eu l’occasion de parcourir et d’inspecter. Ainsi, les joueurs devront explorer ce monde sauvage au côté d’opérateurs d’Endfield Industries pour découvrir les mystères et secrets dissimulés dans les ruines abandonnées.

Endfield propose un tout nouveau gameplay, de nouvelles mécaniques de jeu et de nouveaux contenus. Les joueurs auront la possibilité de contrôler plusieurs personnages au cours de leur exploration de la planète Talos-II et au sein de combats tactiques en temps réel, tandis qu’ils seront amenés à remplir des missions, débloquer des éléments de l’histoire et prendre part à de multiples quêtes et défis dans une expérience de jeu unique. L’équipe du joueur devra également aller à la rencontre de différentes factions et ennemis au cours de leur progression dans l’histoire.

Arknights : Endfield est actuellement dans les premières étapes de développement par le studio Mountain Contour et la majeure partie du contenu est encore à finaliser. Les membres de l’équipe partagent l’ambition de proposer une expérience divertissante pour les fans du genre tout en mettant un accent particulier sur la jouabilité du jeu, les graphismes et le design des personnages, costumes, décors et armes.

L’objectif des développeurs est de rendre disponible ce jeu dès son lancement sur mobiles et PC.