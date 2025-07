La nouvelle Mercedes-Benz CLA Shooting Brake avec technologie EQ

Partager Facebook

Quelques semaines seulement après la première du nouveau CLA, Mercedes-Benz présente le deuxième modèle de sa toute nouvelle famille de véhicules. Le nouveau CLA Shooting Brake est la première Mercedes-Benz électrique à break arrière.

Il combine l’élégance, la sportivité et l’intelligence du CLA avec beaucoup d’espace pour les passagers et les bagages ainsi qu’une grande variabilité de l’habitacle. Qu’il s’agisse de faire de grosses courses hebdomadaires, de partir en vacances avec toute la famille ou de partir en week-end avec des amis : Il offre de la place pour tout ce dont on a besoin. Le coffre a un volume de chargement de 455 à 1.290 litres. La soute éclairée sous le capot avant peut contenir 101 litres supplémentaires. Les planches de surf ou les vélos peuvent être placés sans problème sur le toit grâce à la rampe de série. La capacité de charge est de 75 kilogrammes. Et les jet-skis ou deux motos peuvent être transportés confortablement sur une remorque. La charge remorquée peut atteindre 1 800 kilogrammes (freinée). Une autonomie WLTP allant jusqu’à 761 kilomètres permet une utilisation quotidienne et une aptitude au voyage optimales. Le rechargement pour 310 kilomètres supplémentaires (WLTP) s’effectue en dix minutes.

En Suisse, le lancement commercial du nouveau CLA Shooting Brake est prévu pour fin novembre. Les prix seront alors également communiqués.