Arma Reforger se met à jour et intègre le contenu le plus important depuis le lancement du jeu

Les joueur de toutes les plateformes peuvent désormais participer à l’Opération Omega, revisiter l’île de Kolguyev et découvrir une refonte majeure du mode de jeu Conflict.

Une nouvelle carte : Kolguyev

Repensée avec le moteur Enfusion, l’île emblématique de Kolguyev fait aujourd’hui son grand retour. Les joueur·euses partiront à la découverte d’une zone volcanique accidentée, composée de forêts de pins, de crêtes rocheuses et de sites industriels abandonnés, qui contraste nettement avec les vallées verdoyantes d’Everon. Les sources d’eau chaude, les soufrières et les vestiges de l’ancienne industrie charbonnière de l’île ajoutent à la fois de l’atmosphère et de la profondeur stratégique à la carte.

Une refonte du mode Conflict

L’expérience classique “Conflict” a été entièrement repensée pour devenir le mode “Commandant du Quartier Général” (HQC). Incarnez un commandant, gérez les ressources, construisez des bases où bon vous semble sur l’île et menez vos escouades à travers les objectifs assignés. Un système de pénurie de ressources introduit également une nouvelle dimension au gameplay, incitant les joueurs à agir et à faire preuve de créativité.

Scénarios solo

La mise à jour 1.6 introduit deux nouvelles expériences solo pour les joueur·euses souhaitant tester leurs compétences en solitaire :

Opération Omega : Une campagne en cinq épisodes suivant une unité des forces spéciales derrière les lignes ennemies.

Appui aérien : Un scénario de mission axé sur le transport par hélicoptère, la logistique et l’appui aérien rapproché.

Arsenal et systèmes étendus

L’arsenal comprend désormais une gamme d’armes et d’équipements inédits, dont les lance-roquettes RPG-22 et RPG-75, de nouveaux camouflages, des fusées éclairantes et des outils de génie tels que des sacs de sable à construire, des armes fixes et des mines antipersonnel. Les mises à jour du système incluent des véhicules mobiles, des factions FIA remaniées, la compatibilité HOTAS et périphériques, des effets environnementaux améliorés et de nombreuses optimisations de performances.