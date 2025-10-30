L’événement d’Halloween de Fellowship débarque depuis l’au-delà

cedric 30 octobre 2025 Games, PC, Steam Laisser un commentaire

Pour célébrer Halloween et suite au lancement de son accès anticipé qui a fait hurler de joie tous les fans de MMO, MOBA et ARPG, Fellowship organise son tout premier événement d’Halloween en jeu : The Haunting of Stronghold.

Jusqu’au 13 novembre, la Forteresse se transformera en un lieu fabuleusement hanté. Pendant cette période, vous pourrez profiter d’apparences de héros exclusives et terrifiantes, de nouveaux éléments visuels macabres, d’un remix surnaturel de la musique de la Forteresse et de nouveaux effets sonores effrayants qui hanteront vos tympans. Le Gardien des Héros Déchus sera également présent pour vous offrir de nombreuses récompenses (apparences et montures !) en récompense de vos exploits.

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

Première vidéo de gameplay pour Transport Fever 3, la suite de la simulation de transport de référence

La simulation de transport est de retour, plus détaillée et dynamique que jamais ! Transport Fever …

Date de sortie et du gameplay pour Thief VR: Legacy of Shadow

Les précommandes sont désormais ouvertes avec une réduction de 10% sur PlayStation VR2, Meta Quest …

Animal Crossing : New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition ainsi qu’une mise à jour gratuite arrivent le 15 janvier

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition débarquera sur Nintendo Switch 2 avec …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2025