L’événement d’Halloween de Fellowship débarque depuis l’au-delà

Pour célébrer Halloween et suite au lancement de son accès anticipé qui a fait hurler de joie tous les fans de MMO, MOBA et ARPG, Fellowship organise son tout premier événement d’Halloween en jeu : The Haunting of Stronghold.

Jusqu’au 13 novembre, la Forteresse se transformera en un lieu fabuleusement hanté. Pendant cette période, vous pourrez profiter d’apparences de héros exclusives et terrifiantes, de nouveaux éléments visuels macabres, d’un remix surnaturel de la musique de la Forteresse et de nouveaux effets sonores effrayants qui hanteront vos tympans. Le Gardien des Héros Déchus sera également présent pour vous offrir de nombreuses récompenses (apparences et montures !) en récompense de vos exploits.