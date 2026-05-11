Avis – DJI Osmo Pocket 4 : capteur 1 pouce, 4K 240 fps et IA pour les vidéastes

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Le constructeur chinois muscle sa caméra compacte pour séduire les créateurs exigeants.

La DJI Osmo Pocket 4 incarne parfaitement cette nouvelle génération de caméras compactes pensées pour la création de contenu nomade. Ultra-portable, stabilisée mécaniquement sur trois axes et dopée à l’intelligence artificielle, elle s’adresse autant aux vloggers amateurs qu’aux vidéastes professionnels à la recherche d’une caméra secondaire discrète mais redoutablement efficace. Trois ans après l’excellente Osmo Pocket 3, DJI affine encore sa formule avec une caméra qui ambitionne clairement de devenir la référence du vlog premium ultra-compact.

DJI Osmo Pocket 4 : une caméra miniature pensée pour les créateurs de contenu

Dans un marché désormais très concurrentiel, entre les caméras experts de Sony et l’arrivée annoncée de l’Insta360 Luna, DJI mise sur une approche mêlant miniaturisation extrême, stabilisation mécanique professionnelle et intelligence artificielle embarquée.

La Pocket 4 conserve ainsi l’ADN qui a fait le succès de la gamme Osmo Pocket avec son format ultra-compact, sa nacelle stabilisée sur trois axes et son écran OLED rotatif permettant une utilisation immédiate sans configuration complexe. Toutefois, cette nouvelle génération introduit plusieurs améliorations majeures qui transforment sensiblement l’expérience utilisateur.

Une ergonomie encore plus aboutie pour le vlog et le tournage mobile

Visuellement, la DJI Osmo Pocket 4 reste fidèle au design vertical emblématique de ses prédécesseurs. Le châssis gagne toutefois légèrement en finesse et en longueur afin d’améliorer la prise en main lors des longues sessions de tournage. DJI a surtout revu l’ergonomie générale de l’appareil avec un nouveau joystick 5D plus précis, un bouton physique dédié au zoom ainsi que des raccourcis personnalisables permettant d’accéder instantanément à différents profils de prise de vue.

Le contrôle du zoom devient nettement plus intuitif puisqu’il est désormais possible de naviguer rapidement entre le zoom optique x1, le zoom optique sans perte x2 et le zoom numérique x4 sans devoir manipuler constamment l’écran tactile. Cette évolution simplifie considérablement les changements de cadrage pendant un vlog ou un tournage dynamique.

107 Go de stockage interne : une première sur la gamme Osmo Pocket

L’une des nouveautés les plus importantes concerne l’intégration de 107 Go de stockage interne haute vitesse, capable d’atteindre des débits avoisinant les 800 Mo/s. DJI conserve malgré tout un emplacement microSD afin d’offrir davantage de flexibilité aux vidéastes.

Cette mémoire embarquée représente un véritable avantage pour les créateurs de contenu mobiles puisqu’elle sécurise davantage les fichiers vidéo lourds, limite les risques de corruption de données et accélère considérablement les transferts vers un ordinateur grâce au port USB-C 3.1. Pour les utilisateurs filmant régulièrement en 4K ou en slow motion, cette évolution améliore nettement le confort d’utilisation au quotidien.

Un capteur 1 pouce capable de rivaliser avec certains appareils experts

Au cœur de la Pocket 4 se trouve un capteur CMOS 1 pouce associé à une optique lumineuse ouvrant à f/2.0. Cette configuration permet à DJI de proposer une plage dynamique impressionnante de 14 stops ainsi qu’un profil D-Log 10 bits capable d’enregistrer plus d’un milliard de nuances de couleurs.

Le rendu vidéo affiche une colorimétrie particulièrement naturelle, notamment sur les tons de peau, domaine où les smartphones peinent encore à rivaliser avec les véritables caméras dédiées à la création vidéo. La Pocket 4 conserve également d’excellentes performances en basse lumière grâce à un traitement du bruit numérique particulièrement maîtrisé pour un appareil aussi compact.

4K 240 fps : le slow motion devient spectaculaire

La nouvelle puissance de traitement permet également à la DJI Osmo Pocket 4 d’enregistrer des vidéos 4K à 240 images par seconde. Ce mode slow motion ultra haute définition se révèle particulièrement impressionnant pour les contenus sportifs, les séquences cinématiques ou encore les vidéos de voyage dynamiques.

Même dans des environnements peu éclairés, la caméra parvient à conserver une image propre et détaillée, confirmant les progrès réalisés par DJI sur le traitement vidéo et l’optimisation du capteur.

Une stabilisation mécanique toujours supérieure aux solutions numériques

Alors que de nombreux concurrents privilégient désormais la stabilisation électronique avec recadrage, DJI continue de miser sur une véritable nacelle mécanique trois axes. Contrairement aux systèmes numériques, cette technologie ne réduit pas le champ de vision et préserve la qualité d’image, notamment en basse lumière.

La Pocket 4 bénéficie en plus de nouveaux algorithmes prédictifs capables d’anticiper les mouvements du poignet afin de lisser encore davantage les déplacements lors des prises de vue en marchant. L’effet de tangage souvent visible sur les petites caméras portables est ici nettement réduit par rapport à la génération précédente.

ActiveTrack 7.0 : l’IA transforme la caméra en cadreur intelligent

La DJI Osmo Pocket 4 embarque également la dernière génération du système de suivi intelligent ActiveTrack 7.0. Grâce à son processeur neuronal embarqué, la caméra est capable de suivre automatiquement un sujet, d’anticiper ses déplacements et de conserver le verrouillage même lorsqu’un obstacle vient temporairement masquer la cible.

Le système propose plusieurs modes avancés permettant notamment de maintenir un sujet parfaitement centré, de créer des cadrages dynamiques basés sur la règle des tiers ou encore de suivre un personnage tout en laissant l’utilisateur déplacer librement la caméra pour produire des effets cinématiques plus complexes.

DJI intègre aussi des commandes gestuelles particulièrement pratiques pour les créateurs solo. Une simple paume ouverte active le suivi automatique tandis qu’un geste en forme de « V » permet de démarrer instantanément l’enregistrement.

Une autonomie solide et une intégration audio professionnelle

DJI annonce jusqu’à 240 minutes d’enregistrement en 1080p à 24 images par seconde, avec une recharge ultra-rapide capable de récupérer 80 % de batterie en seulement 18 minutes via USB-C PD.

La caméra s’intègre également directement à l’écosystème audio professionnel de DJI, notamment avec les DJI Mic 2, DJI Mic 3 et DJI Mic Mini. Elle peut gérer jusqu’à quatre canaux audio simultanément, un véritable atout pour les interviews, podcasts vidéo et productions plus avancées.

DJI Osmo Pocket 4 : probablement la meilleure caméra vlog compacte du moment

Malgré quelques limites persistantes, notamment l’absence d’étanchéité et de batterie amovible, la DJI Osmo Pocket 4 s’impose comme l’une des propositions les plus complètes du marché des caméras ultra-compactes.

Avec sa stabilisation mécanique exemplaire, son excellent capteur 1 pouce, son stockage interne intégré et ses fonctions IA particulièrement avancées, elle coche pratiquement toutes les cases pour les créateurs de contenu modernes. Proposée à partir de CHF 535.-, elle offre aujourd’hui un rapport qualité/fonctionnalités extrêmement compétitif face aux alternatives premium du marché.