Marathon : pourquoi le nouveau FPS de Bungie peine encore à convaincre

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Malgré une direction artistique réussie, le shooter compétitif divise les joueurs.

Le retour de Marathon était présenté comme l’un des grands paris de Bungie pour reconquérir le terrain des jeux de tir compétitifs. Entre ambitions AAA, direction artistique futuriste et expertise historique du studio derrière Destiny 2, les attentes étaient considérables. Pourtant, malgré des qualités techniques indéniables, le nouveau shooter extraction peine encore à convaincre pleinement une communauté de joueurs devenue particulièrement exigeante.

Marathon : Bungie face à un défi majeur dans les shooters compétitifs

Après plusieurs années dominées par des franchises comme Call of Duty, Escape from Tarkov ou Valorant, le marché des FPS multijoueurs apparaît aujourd’hui saturé. Chaque sous-genre possède désormais ses références établies, ses mécaniques codifiées et ses communautés fidèles.

Dans ce contexte extrêmement concurrentiel, Marathon tente de se faire une place en combinant extraction shooter, affrontements tactiques et univers science-fiction stylisé. Mais pour de nombreux observateurs, le jeu souffre encore d’un manque d’identité suffisamment forte pour réellement s’imposer face aux géants déjà installés.

Une direction artistique saluée mais un gameplay jugé trop familier

S’il existe un domaine où Bungie impressionne immédiatement, c’est bien celui de la direction artistique. Marathon affiche une esthétique futuriste particulièrement travaillée, mêlant couleurs vives, architecture minimaliste et ambiance cyberpunk distinctive.

Visuellement, le titre parvient à se démarquer rapidement dans un paysage vidéoludique souvent dominé par des univers militaires plus classiques. Cette identité graphique constitue sans doute l’un des principaux atouts du projet.

En revanche, une fois la manette en main, plusieurs joueurs évoquent une sensation de déjà-vu. Les mécaniques de gameplay rappellent régulièrement des éléments empruntés à Destiny 2 ou à d’autres shooters compétitifs récents. Malgré la qualité des affrontements et la fluidité des déplacements, Marathon peine encore à proposer cette sensation de nouveauté capable de marquer durablement les esprits.

Bungie maîtrise toujours parfaitement les sensations de tir

Sur le plan technique, le savoir-faire de Bungie reste incontestable. Le studio conserve une maîtrise remarquable des sensations de tir, du rythme des combats et de la mobilité des personnages.

Les affrontements apparaissent nerveux, précis et particulièrement fluides. Chaque arme bénéficie d’un excellent feeling, confirmant une nouvelle fois l’expertise du développeur dans le domaine du FPS compétitif.

Cependant, dans l’industrie du jeu vidéo moderne, la qualité technique seule ne suffit plus. Les joueurs recherchent désormais des expériences capables de créer un véritable attachement émotionnel et une boucle de progression suffisamment captivante pour maintenir l’engagement sur le long terme.

Le vrai problème de Marathon ne serait pas sa difficulté

Une partie des critiques adressées au jeu évoque son orientation « hardcore » et son niveau d’exigence élevé. Pourtant, cette analyse semble réductrice.

De nombreux titres complexes continuent aujourd’hui de fédérer des communautés extrêmement actives lorsque l’investissement du joueur est véritablement récompensé. Dans le cas de Marathon, le problème semble davantage lié au manque d’attachement durable qu’à la difficulté elle-même.

Plusieurs joueurs expliquent ainsi abandonner le jeu non pas parce qu’il serait trop exigeant, mais parce qu’ils peinent encore à trouver une raison suffisamment forte d’y revenir quotidiennement.

Un contenu solide mais un manque d’originalité préoccupant

Le principal reproche adressé à Marathon concerne finalement son absence d’élément réellement différenciateur. Le contenu reste globalement qualitatif, les mécaniques fonctionnent correctement et la réalisation technique surpasse même certains concurrents.

Mais dans un secteur où l’originalité devient un facteur décisif, proposer un shooter simplement « compétent » ne garantit plus le succès.

Le jeu donne parfois l’impression d’hésiter entre plusieurs directions :

extraction shooter tactique

FPS compétitif classique

héritage de Destiny

expérience hardcore multijoueur

Cette absence de positionnement clair empêche encore Marathon de développer une identité immédiatement reconnaissable.

Bungie joue une partie cruciale pour son avenir

Pour Bungie, Marathon représente bien plus qu’un simple nouveau jeu multijoueur. Après les difficultés rencontrées autour de Destiny et plusieurs restructurations internes, le studio joue ici une part importante de son avenir au sein de PlayStation Studios.

Reste désormais à savoir si Bungie parviendra à enrichir progressivement son univers et son gameplay afin de transformer ce shooter prometteur en véritable phénomène durable. Car en 2026, dans un marché ultra-concurrentiel, la maîtrise technique ne suffit plus : les joueurs attendent avant tout une expérience capable de laisser une empreinte mémorable.