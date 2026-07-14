Avis – Dreame MF10 : test complet du ventilateur connecté premium pour affronter les fortes chaleurs

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Le constructeur chinois enrichit son écosystème domotique avec le Dreame MF10, un ventilateur connecté haut de gamme conçu pour améliorer le confort durant les épisodes de forte chaleur. Design, performances, consommation électrique et efficacité réelle : découvrez notre test complet.

Avec le Dreame MF10, le constructeur chinois poursuit son offensive sur le marché de la maison connectée en enrichissant son catalogue d’appareils intelligents. Après les aspirateurs-robots, les laveurs de sols ou encore les sèche-cheveux, la marque s’attaque désormais au segment très concurrentiel des ventilateurs connectés premium. Doté d’une conception sans pales, d’une connectivité complète et d’un design particulièrement soigné, ce modèle ambitionne de rivaliser avec les références du secteur, notamment celles de Dyson.

Nous avons eu l’occasion de tester le Dreame MF10 durant plusieurs jours au cœur d’un épisode caniculaire particulièrement intense. Design, performances, connectivité, consommation électrique et efficacité réelle : voici notre test complet du Dreame MF10.

Dreame MF10 : un ventilateur connecté premium pensé pour la maison intelligente

Les vagues de chaleur qui frappent régulièrement l’Europe remettent chaque été les ventilateurs connectés et les climatiseurs mobiles au centre des préoccupations. Si un ventilateur ne permet pas de refroidir réellement une pièce comme le ferait un climatiseur, il améliore néanmoins très sensiblement le confort thermique en favorisant la circulation de l’air.

Le Dreame MF10 se positionne clairement sur le segment haut de gamme. Son prix, ses fonctionnalités intelligentes ainsi que son intégration à l’écosystème DreameHome témoignent de cette ambition. L’appareil peut toutefois fonctionner parfaitement de manière autonome, sans nécessiter l’application mobile.

La question reste donc entière : ce ventilateur connecté justifie-t-il son tarif ?

Un design élégant qui se distingue des ventilateurs Dyson

Le premier contact avec le Dreame MF10 est avant tout visuel.

Contrairement à de nombreux concurrents qui privilégient une silhouette ovale inspirée des modèles Dyson, Dreame fait le choix d’un design circulaire beaucoup plus proche d’un ventilateur traditionnel, tout en conservant une technologie sans pales.

Le résultat est particulièrement réussi.

Dans un salon contemporain, l’appareil s’intègre naturellement et devient presque un objet de décoration. Son esthétique minimaliste, ses matériaux de qualité et ses finitions sobres renforcent cette impression de produit premium.

L’installation ne demande que quelques minutes. Il suffit d’emboîter la partie supérieure sur son socle, d’actionner le système de verrouillage puis de brancher l’alimentation.

Avec une hauteur d’environ 1 mètre, une largeur de 37 centimètres et un poids de 6,3 kg, le ventilateur reste relativement facile à déplacer d’une pièce à l’autre.

Une conception innovante grâce aux ailettes orientables

L’une des grandes originalités du Dreame MF10 réside dans son système de diffusion de l’air.

Le ventilateur embarque deux ensembles d’ailettes capables de pivoter indépendamment aussi bien horizontalement que verticalement.

Cette architecture permet notamment :

une oscillation horizontale ;

une oscillation verticale ;

une combinaison des deux ;

une désynchronisation complète offrant une couverture pouvant atteindre 270 degrés.

Cette diffusion multidirectionnelle constitue l’un des principaux arguments du constructeur pour rafraîchir plus efficacement une pièce entière.

En revanche, contrairement à certains modèles concurrents, aucun système de brumisation n’est proposé.

Une utilisation simple avec ou sans smartphone

Comme la majorité des produits Dreame, le MF10 peut être intégré dans l’application DreameHome.

La procédure d’installation est rapide. Après avoir scanné le QR Code présent sur l’appareil, celui-ci est automatiquement détecté puis ajouté à l’écosystème domotique.

Les utilisateurs qui ne souhaitent pas utiliser leur smartphone disposent également d’une télécommande particulièrement bien pensée.

Aimantée, elle vient naturellement se fixer au centre du socle afin de rester toujours accessible.

Enfin, le ventilateur possède également un écran tactile situé sur la face avant permettant de piloter les principales fonctions.

Quelle que soit l’interface utilisée, les commandes disponibles restent identiques :

réglage de la puissance sur 10 niveaux ;

; gestion de l’oscillation verticale ;

gestion de l’oscillation horizontale ;

minuterie programmable jusqu’à 12 heures.

L’application mobile va néanmoins beaucoup plus loin.

Elle permet notamment :

le verrouillage de l’écran tactile ;

la création de scénarios automatiques ;

le réglage précis de la vitesse des ailettes ;

l’activation du mode intelligent ;

plusieurs paramètres avancés propres à l’écosystème Dreame.

Test Dreame MF10 : des performances contrastées selon les conditions

Sur le papier, Dreame met en avant sa technologie AirBoost, capable de multiplier le débit d’air jusqu’à seize fois.

Comme souvent avec ce type d’argument marketing, seule une utilisation réelle permet de mesurer l’efficacité du système.

Notre essai s’est déroulé durant une période où la température extérieure dépassait régulièrement les 35 °C, avec un appartement atteignant jusqu’à 34 °C en pleine journée.

Dans une pièce de vie d’environ 30 m², le ventilateur a fonctionné au niveau de puissance 7, avec uniquement une oscillation horizontale.

Le constat est mitigé.

La température ambiante n’a diminué que d’environ 2 °C durant les heures les plus chaudes.

Un ventilateur conçu pour brasser l’air plutôt que souffler fortement

Ces chiffres doivent toutefois être interprétés avec prudence.

Le Dreame MF10 n’a pas été conçu pour produire un souffle extrêmement puissant dirigé vers une seule personne.

Son objectif consiste davantage à homogénéiser la température de toute une pièce.

Dans une pièce correctement isolée d’environ 30 m², le mode Intelligent IA s’est montré capable de maintenir une température relativement stable comprise entre 26 et 27 °C, malgré une température extérieure avoisinant les 37 °C.

En soirée, lorsque les fenêtres sont ouvertes afin de renouveler naturellement l’air intérieur, le ventilateur se révèle particulièrement efficace.

Il accélère considérablement la circulation de l’air frais et permet de gagner 4 à 5 °C en relativement peu de temps.

En revanche, lors d’une canicule prolongée où les murs eux-mêmes accumulent durablement la chaleur, le Dreame MF10, comme la majorité des ventilateurs du marché, atteint rapidement ses limites.

Un fonctionnement particulièrement silencieux

Le niveau sonore constitue en revanche l’un des principaux atouts du ventilateur connecté de Dreame.

Nos mesures indiquent :

58 dB à pleine puissance ;

à pleine puissance ; 44 dB au niveau 5 ;

au niveau 5 ; seulement 35 dB en mode Nuit.

Ce dernier s’avère particulièrement agréable pour dormir, le souffle restant discret tout en assurant une circulation d’air suffisante durant toute la nuit.

Un entretien réduit au minimum

Le Dreame MF10 ne nécessite pratiquement aucun entretien.

Un simple nettoyage régulier au chiffon microfibre suffit pour préserver son esthétique.

Le ventilateur embarque également un filtre primaire lavable chargé de retenir :

la poussière ;

les cheveux ;

les particules en suspension.

Ce filtre peut être retiré très facilement puis nettoyé directement sous l’eau avant d’être replacé.

Une consommation électrique très faible

Bonne surprise, le ventilateur connecté se montre particulièrement sobre.

À l’aide d’une prise connectée, nous avons relevé une consommation d’environ 0,10 kWh après près de six heures d’utilisation continue.

Les données remontées par l’application DreameHome confirment sensiblement cette mesure.

Face à un climatiseur mobile, l’économie d’énergie est donc très importante.

Prix et disponibilité du Dreame MF10

Le Dreame MF10 est commercialisé aux alentours de CHF 248.- chez les principaux revendeurs spécialisés.

Verdict : faut-il acheter le Dreame MF10 ?

Le Dreame MF10 séduit avant tout par son design premium, sa connectivité complète, son fonctionnement silencieux et sa parfaite intégration dans l’écosystème DreameHome. Son système d’oscillation multidirectionnelle et ses nombreuses possibilités de réglages en font un appareil agréable à utiliser au quotidien, notamment dans un logement bien isolé.

En revanche, les utilisateurs qui recherchent un souffle très puissant risquent d’être déçus. Malgré les promesses de la technologie AirBoost, les performances mesurées restent modestes face à certains ventilateurs classiques beaucoup moins onéreux. Le MF10 révèle surtout son efficacité lorsqu’il est utilisé pour améliorer la circulation générale de l’air et maintenir une température homogène plutôt que pour procurer un rafraîchissement immédiat.

Au final, le Dreame MF10 constitue un excellent choix pour les amateurs de domotique et les utilisateurs souhaitant disposer d’un ventilateur connecté élégant, silencieux et économe en énergie. En revanche, lors d’épisodes caniculaires particulièrement intenses dépassant durablement les 32 à 37 °C à l’intérieur d’un logement, il ne pourra évidemment pas remplacer les performances d’un véritable climatiseur.