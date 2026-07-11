ChatGPT Work : OpenAI lance un agent IA capable de travailler à votre place grâce à GPT-5.6

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OpenAI inaugure une nouvelle génération d’intelligence artificielle avec ChatGPT Work, un agent IA capable d’automatiser les tâches répétitives, de créer des documents complets et de gérer des projets complexes. Propulsée par les nouveaux modèles GPT-5.6, cette fonctionnalité entend concurrencer directement Claude Cowork d’Anthropic et transformer la productivité des entreprises.

L’intelligence artificielle franchit une nouvelle étape. Après l’ère des chatbots conversationnels capables de répondre à des questions, place désormais aux agents IA autonomes, conçus pour accomplir des missions complètes sans intervention humaine permanente. Alors qu’Anthropic rencontre un succès grandissant avec Claude Cowork, son assistant dédié à l’automatisation des tâches professionnelles, OpenAI riposte en dévoilant ChatGPT Work, une nouvelle fonctionnalité qui ambitionne de transformer ChatGPT en un véritable collègue virtuel.

Plus qu’un simple assistant conversationnel, ChatGPT Work est pensé pour prendre en charge les tâches répétitives, chronophages et administratives afin de permettre aux professionnels de concentrer leur temps sur les missions à forte valeur ajoutée.

ChatGPT Work : l’agent IA d’OpenAI qui travaille à votre place

Avec ChatGPT Work, OpenAI ne propose plus uniquement une intelligence artificielle capable de dialoguer avec son utilisateur. L’entreprise californienne inaugure une nouvelle génération d’outils capables de planifier, organiser et exécuter des projets complexes de manière largement autonome.

Selon OpenAI, cette nouvelle fonctionnalité peut collecter des informations provenant de nombreuses applications professionnelles et de différents flux de travail afin de produire automatiquement des livrables complets.

L’agent est notamment capable de générer :

des feuilles de calcul entièrement renseignées ;

des présentations professionnelles ;

des documents détaillés ;

des applications web ;

des rapports complexes ;

des synthèses de données provenant de multiples sources.

L’entreprise explique également que ChatGPT Work peut consacrer plusieurs heures à un même projet, en le découpant intelligemment en une succession d’étapes avant de les réaliser de façon autonome, sans solliciter continuellement l’utilisateur.

Une technologie héritée de Codex, désormais intégrée directement à ChatGPT

Cette évolution repose sur Codex, la plateforme d’agents intelligents développée par OpenAI. Initialement conçue pour assister les développeurs dans leurs projets informatiques, cette technologie a progressivement évolué bien au-delà du simple développement logiciel.

Aujourd’hui, Codex ne se limite plus à écrire du code : il devient le moteur d’une automatisation capable de gérer de nombreux processus métier.

En intégrant directement cette technologie au sein de ChatGPT, OpenAI simplifie considérablement son accès. Les utilisateurs n’ont plus besoin d’utiliser plusieurs plateformes distinctes puisque l’application ChatGPT pour Windows et macOS regroupe désormais trois environnements complémentaires :

ChatGPT classique ;

ChatGPT Work ;

Codex.

Cette intégration permet à OpenAI de démocratiser les agents IA auprès d’un public beaucoup plus large, tout en renforçant l’intérêt de ses abonnements payants offrant davantage de puissance de calcul.

Une semaine de travail réalisée en seulement quelques heures

OpenAI illustre les capacités de ChatGPT Work avec plusieurs cas d’usage particulièrement parlants.

Les équipes commerciales de l’entreprise auraient utilisé l’agent IA afin de démontrer rapidement la faisabilité d’un projet à partir de simples échanges internes. Là où cette mission nécessitait habituellement plusieurs semaines de préparation, ChatGPT Work aurait livré un résultat exploitable en seulement vingt-quatre heures.

Même constat du côté des équipes financières.

Les opérations de clôture comptable de fin de mois ainsi que les prévisions financières, traditionnellement réalisées sur plusieurs jours, auraient été générées en quelques heures seulement grâce au nouvel agent intelligent.

Ces exemples illustrent l’ambition d’OpenAI : réduire drastiquement le temps consacré aux tâches répétitives et accélérer les processus décisionnels des entreprises.

Une automatisation capable de fonctionner en continu

L’un des principaux atouts de ChatGPT Work réside dans sa capacité à gérer des tâches récurrentes sans intervention permanente.

Les utilisateurs peuvent programmer l’agent afin qu’il exécute automatiquement différentes opérations à intervalles réguliers.

Parmi les usages envisagés figurent notamment :

la surveillance continue d’un site web ;

le suivi automatique d’un tableau de bord professionnel ;

la détection de changements dans des données stratégiques ;

l’actualisation automatique de présentations ;

la génération périodique de rapports ;

l’intégration de nouveaux commentaires dans des documents collaboratifs.

Cette approche rapproche ChatGPT Work des véritables assistants numériques capables d’accompagner les collaborateurs au quotidien, bien au-delà des simples échanges conversationnels.

GPT-5.6 : les nouveaux modèles qui propulsent ChatGPT Work

Pour alimenter cette nouvelle génération d’agents autonomes, OpenAI lance simultanément GPT-5.6, une famille de modèles d’intelligence artificielle de nouvelle génération dont le déploiement intervient après avoir obtenu l’autorisation des autorités américaines.

Cette nouvelle gamme comprend trois variantes distinctes, dont la plus performante, GPT-5.6 Sol, est réservée aux abonnés ChatGPT Plus, ChatGPT Pro et ChatGPT Business.

D’après les premiers classements publiés par Artificial Analysis, GPT-5.6 Sol atteindrait un niveau de performances très proche de Claude Fable 5, le modèle haut de gamme développé par Anthropic, considéré aujourd’hui comme l’une des références du secteur.

Cette montée en puissance illustre l’intensification de la compétition entre les principaux acteurs de l’intelligence artificielle générative, qui cherchent désormais à dépasser le simple chatbot pour proposer de véritables collaborateurs numériques capables d’automatiser une part croissante des activités professionnelles.

OpenAI accélère la révolution des agents IA

Avec ChatGPT Work, OpenAI confirme que l’avenir de l’intelligence artificielle ne se limite plus aux conversations avec un assistant virtuel. La prochaine étape consiste à déléguer des missions entières à des agents autonomes capables de planifier, analyser, produire des documents et assurer un suivi continu de projets complexes.

Face à Anthropic, Google, Microsoft et aux autres géants de l’IA, cette nouvelle fonctionnalité marque une évolution stratégique majeure. L’objectif est désormais clair : faire de ChatGPT un véritable collaborateur numérique capable de travailler aux côtés des professionnels, d’accélérer leur productivité et, à terme, de redéfinir l’organisation du travail dans les entreprises.