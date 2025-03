Avis – Le Samsung 9100 Pro : Un SSD d’exception aux performances vertigineuses

Partager Facebook

Samsung franchit un cap décisif dans l’univers du stockage avec son 9100 Pro, premier SSD interne de la marque à embrasser pleinement l’interface PCIe 5.0. Conçu pour répondre aux exigences des créateurs de contenu et des passionnés de jeux vidéo, ce bijou de technologie affiche des vitesses séquentielles à couper le souffle, atteignant jusqu’à 14 800 Mo/s en lecture et 13 400 Mo/s en écriture. Une prouesse technique qui propulse le géant sud-coréen dans une nouvelle ère du stockage ultra-performant.

Un SSD à la pointe de l’innovation

Avec l’introduction du 9100 Pro, Samsung s’impose comme un acteur incontournable du marché des SSD exploitant la dernière génération du bus PCIe. Pourtant, si les spécifications affichées font rêver, rares sont les utilisateurs qui peuvent réellement exploiter ce potentiel démesuré. En effet, tirer parti de telles performances requiert un matériel compatible : une carte mère disposant d’un slot PCIe 5.0 ainsi que des charges de travail nécessitant des débits d’exception. Pour un usage vidéoludique, la différence avec un SSD PCIe 4.0 reste marginale, les jeux ne profitant pas encore pleinement de cette bande passante inédite.

Une tarification à la hauteur des performances

Le Samsung 9100 Pro se positionne sans ambiguïté sur le segment premium, avec des prix en conséquence. La version dépourvue de dissipateur thermique se décline en trois capacités : 1 To à CHF 205, 2 To à CHF 239 et 4 To à CHF 439 (prix constatés ce jour sur le net) Les modèles équipés d’un système de refroidissement voient leur tarif s’élever à CHF 238,40, 333 et 563.20 respectivement. Le modèle testé ici, une version 1 To avec dissipateur, affiche une endurance estimée à 600 TBW et bénéficie d’une garantie constructeur de cinq ans, un standard sur ce segment de marché.

Des performances stratosphériques, mais une chauffe notable

Lors de notre batterie de tests, le Samsung 9100 Pro a démontré une endurance remarquable en écriture soutenue. Grâce à son cache dynamique, il maintient un débit d’environ 9 700 Mo/s jusqu’à 65 % de sa capacité totale avant de connaître une baisse progressive, stabilisant en moyenne autour de 7 452 Mo/s. Toutefois, ces performances impressionnantes s’accompagnent d’une montée en température notable. Il est donc vivement recommandé d’exploiter le dissipateur intégré aux cartes mères pour éviter toute détérioration prématurée.

Un monstre de puissance qui peine à être pleinement exploité

Dans nos benchmarks réalisés avec CrystalDiskMark, le 9100 Pro respecte les spécifications avancées par Samsung, atteignant des vitesses de 14 620 Mo/s en lecture et 13 200 Mo/s en écriture. Cependant, les performances en termes d’opérations par seconde (IOPS) se révèlent en retrait par rapport aux chiffres annoncés par le constructeur : 1,53 million IOPS en lecture et 1,22 million IOPS en écriture, contre les 1,85 et 2,6 millions initialement promis. Malgré ces écarts, le 9100 Pro surclasse largement la concurrence sur ce critère.

Enfin, bien que le SSD tire pleinement parti du standard PCIe 5.0, son exploitation optimale demeure un défi. Nos tests, incluant le transfert d’un fichier de 40 Go à partir d’un disque virtuel en mémoire DDR5 sur une carte mère Asus compatible, ont révélé des vitesses de lecture et d’écriture respectives de 3 587 Mo/s et 3 221 Mo/s – des résultats proches de ceux observés sur des SSD PCIe 4.0.

Verdict : une vitrine technologique pour utilisateurs avertis

Le Samsung 9100 Pro s’impose comme une vitrine technologique offrant des performances de premier plan. Toutefois, son prix élevé et la nécessité d’un environnement matériel spécifique limitent son intérêt à une niche d’utilisateurs exigeants. Si son potentiel est indéniable, son adoption massive devra attendre que les usages et les infrastructures suivent le rythme effréné de l’innovation.