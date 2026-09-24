Avis – Leapmotor B10 e-Hybrid : 900 km d’autonomie pour ce SUV électrique à moins de CHF 30 000

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Avec son B10 e-Hybrid, Leapmotor mise sur une technologie encore peu répandue en Europe : le prolongateur d’autonomie. Capable d’effectuer jusqu’à 86 km en mode électrique et d’atteindre environ 900 km d’autonomie combinée, ce SUV compact proposé à partir de CHF 29 900.- entend réunir les avantages de l’électrique et la polyvalence du thermique.

Leapmotor poursuit méthodiquement son offensive sur le marché européen. Soutenu par Stellantis, le constructeur chinois entend désormais élargir son audience avec le B10 e-Hybrid, déclinaison à prolongateur d’autonomie de son SUV compact. Une architecture encore relativement peu répandue en Europe, mais qui pourrait constituer une séduisante alternative pour les automobilistes attirés par la conduite électrique sans vouloir dépendre entièrement des infrastructures de recharge.

Car contrairement à un hybride rechargeable traditionnel, le B10 e-Hybrid conserve une philosophie essentiellement électrique : ses roues sont entraînées par un moteur électrique, tandis que le bloc thermique intervient principalement comme générateur afin d’alimenter la batterie lorsque cela devient nécessaire.

Sur le papier, la formule entend réunir le meilleur des deux mondes : des déplacements quotidiens effectués en électrique et une autonomie totale suffisamment importante pour envisager les longs voyages sans appréhension. Reste à déterminer si cette proposition tient ses promesses une fois confrontée à la route.

Un design qui privilégie le consensus

Avec 4,53 mètres de longueur, 1,88 mètre de largeur et 1,65 mètre de hauteur, le Leapmotor B10 s’inscrit pleinement dans la catégorie particulièrement disputée des SUV compacts.

Sa silhouette ne cherche cependant pas à provoquer le coup de foudre. Les designers ont privilégié des lignes sobres, fluides et consensuelles, au risque de produire un véhicule manquant quelque peu de personnalité.

La face avant reçoit un capot nervuré et une signature lumineuse traversante intégrant un motif en damier. Plus bas prennent place les projecteurs principaux et une calandre largement fermée, caractéristique désormais familière des véhicules électrifiés.

Le profil demeure tout aussi sage. Les volumes relativement cubiques privilégient l’habitabilité tandis que les poignées affleurantes participent à l’épuration générale de la carrosserie. Les jantes de 18 pouces constituent l’unique proposition disponible au catalogue.

À l’arrière, Leapmotor reste fidèle aux tendances actuelles. Une large bande lumineuse traverse pratiquement toute la poupe et s’affine dans sa partie centrale, reprenant le motif graphique déjà observé à l’avant.

L’ensemble apparaît cohérent et moderne, mais guère audacieux. Le B10 préfère manifestement rassurer plutôt que séduire par une personnalité esthétique affirmée.

Un habitacle minimaliste dominé par les écrans

Cette philosophie se poursuit une fois la portière ouverte. L’habitacle adopte une présentation extrêmement dépouillée, articulée autour d’un imposant écran tactile central de 14,6 pouces.

Leapmotor a poussé assez loin le concept du « tout numérique ». Climatisation, navigation, réglages du véhicule, aides à la conduite et système multimédia transitent essentiellement par cette interface. Les commandes physiques deviennent rares et se concentrent principalement autour du volant.

L’intégration sans fil d’Apple CarPlay et Android Auto facilite heureusement l’utilisation quotidienne, tandis qu’un second écran placé face au conducteur rassemble les principales informations liées à la conduite.

Notre version Design, qui constitue la finition supérieure, bénéficie d’une sellerie en cuir végane ainsi que de sièges avant chauffants et ventilés. Un chargeur à induction prend également place sur la console centrale.

Les rangements sont nombreux et intelligemment répartis, même si certains apparaissent relativement étroits. La présentation générale reste agréable, mais la qualité perçue révèle rapidement quelques économies. Plusieurs surfaces font appel à des plastiques durs qui détonnent avec les ambitions technologiques du véhicule.

Une habitabilité particulièrement généreuse

Le B10 se rattrape largement lorsqu’il s’agit d’accueillir ses passagers.

À l’arrière, l’espace disponible constitue l’une des bonnes surprises de cet essai. Les occupants de grande taille disposent d’une garde au toit généreuse et d’un dégagement confortable pour les jambes. Une qualité appréciable pour un SUV compact destiné à un usage familial.

Le vaste toit panoramique livré de série contribue également à cette sensation d’espace en apportant beaucoup de luminosité à l’habitacle.

Leapmotor privilégie donc clairement le confort et la fonctionnalité à une présentation intérieure spectaculaire. Une approche pragmatique qui correspond finalement assez bien à la philosophie générale du B10.

Une électrique épaulée par un moteur thermique

La véritable particularité de ce B10 e-Hybrid se cache toutefois sous sa carrosserie.

Contrairement à une voiture hybride rechargeable conventionnelle, dans laquelle moteur électrique et bloc thermique peuvent tous deux entraîner les roues, le Leapmotor adopte le principe du prolongateur d’autonomie.

Le moteur électrique reste ainsi responsable de la propulsion, tandis que le moteur à combustion intervient essentiellement pour produire de l’électricité et alimenter la batterie de 18,8 kWh.

Cette architecture permet de conserver les sensations caractéristiques d’une voiture électrique tout en supprimant une grande partie des contraintes associées aux longs trajets.

Leapmotor annonce jusqu’à 86 kilomètres d’autonomie en mode entièrement électrique. Une valeur théorique suffisante pour couvrir une grande partie des déplacements quotidiens sans solliciter le moteur thermique.

Lorsque la charge disponible devient insuffisante, le générateur prend le relais afin de prolonger le voyage. L’autonomie combinée peut alors atteindre environ 900 kilomètres.

Pour un automobiliste disposant d’une solution de recharge à domicile ou sur son lieu de travail, le principe apparaît particulièrement pertinent : rouler quotidiennement en électrique et conserver la possibilité de parcourir plusieurs centaines de kilomètres lorsque les circonstances l’exigent.

Quatre modes pour gérer l’énergie

Le conducteur peut adapter le fonctionnement de la chaîne de traction à ses besoins grâce à quatre modes.

EV et EV+ privilégient au maximum l’utilisation de l’énergie contenue dans la batterie. Fuel et Power+ font davantage intervenir le générateur thermique afin de préserver ou récupérer de la charge et, selon les circonstances, maintenir un niveau de performances supérieur.

Cette possibilité de choisir la stratégie énergétique constitue l’un des intérêts majeurs de cette architecture. Elle permet notamment d’anticiper un long trajet ou de conserver de l’énergie électrique pour une utilisation ultérieure en environnement urbain.

À l’usage, le B10 conserve surtout le comportement d’une électrique. La réponse immédiate de la motorisation et l’absence de changements de rapports contribuent à une conduite particulièrement fluide.

Sur la route, le confort avant tout

Dès les premiers kilomètres, le Leapmotor B10 dévoile un tempérament clairement orienté vers le confort.

Les suspensions filtrent efficacement les imperfections de la chaussée et offrent un compromis particulièrement convaincant pour une utilisation quotidienne. Sur les routes plus sinueuses, l’augmentation du rythme entraîne logiquement quelques mouvements de caisse, mais ceux-ci demeurent suffisamment maîtrisés pour ne jamais devenir réellement gênants.

Le B10 n’a de toute façon aucune prétention sportive. Sa mission consiste davantage à transporter confortablement ses occupants qu’à transformer chaque trajet en exercice de pilotage.

La réponse de l’accélérateur peut être ajustée depuis l’écran central. Comme souvent avec une motorisation électrique, les reprises sont suffisamment vigoureuses pour faciliter les insertions et les dépassements.

Le freinage constitue également une bonne surprise. La pédale offre un dosage naturel et suffisamment progressif, évitant cette sensation parfois artificielle que peuvent encore présenter certains véhicules électrifiés.

Une insonorisation qui mériterait davantage de soin

Tout n’est cependant pas aussi convaincant.

L’isolation acoustique constitue probablement l’un des principaux points faibles du B10. À vitesse soutenue, les bruits de roulement deviennent sensiblement perceptibles et les turbulences aérodynamiques s’invitent davantage qu’on ne le souhaiterait dans l’habitacle.

Le contraste est d’autant plus marqué que le véhicule se montre particulièrement discret en environnement urbain.

Même lorsque le moteur thermique intervient pour alimenter la batterie, son fonctionnement reste relativement contenu et ne bouleverse pas véritablement la quiétude à bord aux vitesses modérées.

Sur autoroute, en revanche, une meilleure isolation phonique aurait permis au B10 de gagner nettement en agrément.

Un rapport prix-équipement particulièrement agressif

Reste enfin l’un des arguments les plus importants du Leapmotor B10 e-Hybrid : son positionnement tarifaire.

La gamme débute à CHF 29 900 avec la finition Life. À ce niveau de prix, le B10 avance donc un rapport entre équipement, habitabilité et technologie particulièrement compétitif.

Son architecture à prolongateur d’autonomie lui apporte par ailleurs un argument supplémentaire face aux SUV électriques traditionnels. Elle permet de profiter quotidiennement d’une conduite électrique sans transformer la planification des longs trajets en exercice permanent de recherche de bornes.

Verdict : une proposition pragmatique et convaincante

Le Leapmotor B10 e-Hybrid ne cherche pas à susciter une passion immédiate. Son dessin extérieur manque de caractère, certains matériaux intérieurs trahissent son positionnement tarifaire et l’insonorisation pourrait être sensiblement améliorée.

Mais ces faiblesses ne doivent pas masquer les qualités fondamentales de ce SUV.

Confortable, spacieux, correctement équipé et agréable à conduire, le B10 se distingue surtout par la pertinence de sa motorisation à prolongateur d’autonomie. Avec jusqu’à 86 kilomètres annoncés en électrique et environ 900 kilomètres d’autonomie combinée, il répond intelligemment à l’une des principales réticences encore associées à la voiture électrique : la crainte de manquer d’énergie lors des longs déplacements.

Ajoutons à cela un tarif débutant sous la barre des CHF 30000.- et une dotation particulièrement généreuse, et le B10 e-Hybrid devient une proposition difficile à ignorer.

Leapmotor ne signe peut-être pas avec lui le SUV le plus séduisant du marché, ni le plus sophistiqué dans sa présentation. Il livre en revanche un véhicule rationnel, polyvalent et technologiquement intéressant, capable d’offrir l’essentiel des avantages de la conduite électrique sans en imposer systématiquement les contraintes.

Et dans un marché où l’électrification cherche encore le meilleur compromis entre autonomie, prix et simplicité d’utilisation, cette approche pourrait bien constituer l’un des principaux atouts du Leapmotor B10 e-Hybrid.

Vers le site de Leapmotor