L’alcoolisme au féminin : Adèle Exarchopoulos au sommet de son art dans « Garance »

Alexia Cerutti 23 septembre 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Garance est une jeune actrice mais qui n’est pas une vedette. Elle gère et assure tout de son mieux, vaillante, joyeuse, soldate, et elle trouve dans l’alcool un carburant, un réconfort inconditionnel. Garance change de vie et commence alors un parcours de huit ans de déménagements, de travail, de rencontres, de fêtes et d’angoisses, de joies et de coups durs. Une révolution intime, amicale et sexuelle, mais elle consomme toujours plus. Jusqu’à la potentialité de la mort.

Présenté en compétition officielle à Cannes, ce drame plonge le spectateur dans la dérive alcoolique de son personnage principal. Le résultat est troublant, poignant et sidérant. Adèle Exarchopoulos, interprète avec brio une Garance à la fois forte et fragile mais toujours bouleversante. Le film ausculte les addictions et les difficultés qu’elles engendrent dans tous les domaines, mais aussi la précarité du métier d’acteur. Un film baigné d’espoir mais dont on ressort essoré.

Garance

Un film de Jeanne Henry

Distributeur : Frénétic Films

Avec Adèle Exarchopoulos, Sara Giraudeau

Durée : 105 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : 23 septembre 2026

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