Avis – Lenovo ThinkVision M16 : l’écran portable idéal pour travailler partout ?

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Avec son écran IPS WUXGA de 16 pouces au format 16:10, son poids inférieur à 1 kg et sa connectique USB-C, le Lenovo ThinkVision M16 promet de transformer n’importe quel ordinateur portable en véritable configuration à deux écrans. Nous l’avons testé plusieurs semaines pour déterminer s’il mérite une place dans le sac des professionnels nomades.

À l’heure où le travail hybride impose de transformer une chambre d’hôtel, une table de café ou un salon d’aéroport en bureau improvisé, disposer d’un second écran peut rapidement devenir indispensable. Lenovo l’a parfaitement compris avec son ThinkVision M16, un moniteur portable de 16 pouces qui entend offrir le confort d’une configuration à deux écrans sans transformer le sac à dos en bagage surchargé.

Fin, léger et particulièrement simple à mettre en œuvre grâce à sa connectique USB-C, le ThinkVision M16 privilégie avant tout l’efficacité. Sa dalle IPS WUXGA au format 16:10, son ingénieux pied en forme de L et sa consommation énergétique particulièrement mesurée composent une proposition cohérente pour les professionnels nomades.

Après plusieurs semaines d’utilisation dans différentes situations, le constat apparaît plutôt convaincant : sans chercher à rivaliser avec les moniteurs destinés aux créateurs ou aux joueurs, le ThinkVision M16 remplit avec sérieux sa mission de second écran mobile.

Une conception particulièrement adaptée à la mobilité

La première qualité du ThinkVision M16 saute immédiatement aux yeux lorsqu’il faut le glisser dans un sac. Avec moins d’un kilogramme sur la balance et une épaisseur d’environ 7 mm, le moniteur sait se faire discret au milieu d’un ordinateur portable, de son chargeur et des différents accessoires qui accompagnent généralement les travailleurs itinérants.

Cette relative légèreté ne se traduit heureusement pas par une impression de fragilité. L’assemblage inspire confiance et les matériaux employés offrent un compromis convaincant entre robustesse et mobilité. Les surfaces mates limitent efficacement les traces de doigts, tandis que les lignes sobres et épurées permettent au ThinkVision M16 de s’accorder naturellement avec un ThinkPad ou un ThinkBook.

Lenovo fournit également une housse destinée à protéger l’écran durant les déplacements. Une précaution bienvenue pour un périphérique appelé à voyager régulièrement.

Le constructeur s’est surtout distingué par le soin apporté à son pied en forme de L. Celui-ci autorise une inclinaison comprise entre 0 et 90 degrés et offre une légère possibilité de réglage en hauteur d’environ 10 mm. Une latitude certes modeste sur le papier, mais suffisamment appréciable pour aligner plus facilement le moniteur avec l’écran principal d’un ordinateur portable.

Le passage d’une orientation paysage à un affichage vertical s’effectue par ailleurs sans difficulté. Le mode portrait se révèle particulièrement pertinent pour consulter de longs documents, travailler sur du code, parcourir des PDF ou disposer d’un espace vertical supplémentaire lors de travaux éditoriaux.

Avec ses bordures affinées sur trois côtés, le ThinkVision M16 maximise enfin la surface d’affichage sans augmenter inutilement son encombrement. Lenovo trouve ici un équilibre pertinent : suffisamment grand pour constituer un véritable second moniteur, mais encore assez compact pour accompagner quotidiennement un ordinateur portable.

Une dalle WUXGA 16:10 taillée pour la productivité

Le ThinkVision M16 embarque une dalle IPS de 16 pouces affichant une définition WUXGA de 1920 x 1200 pixels. Plus que la définition elle-même, c’est le choix du ratio 16:10 qui fait la différence dans le cadre d’un usage professionnel.

Comparé au traditionnel 16:9, ce format offre davantage d’espace vertical et permet ainsi d’afficher quelques lignes supplémentaires dans un document, un navigateur, un environnement de développement ou une feuille de calcul. Une différence qui peut sembler anodine, mais qui devient rapidement appréciable après plusieurs heures de travail.

L’écran couvre 45 % de l’espace colorimétrique NTSC et exploite une profondeur de couleurs de 8 bits associée au FRC. Il ne prétend donc aucunement remplacer un moniteur professionnel destiné à l’étalonnage photographique ou au montage vidéo exigeant. Pour la bureautique, le développement, la navigation Web, la consultation de contenus ou la retouche occasionnelle, le rendu demeure néanmoins plaisant et suffisamment équilibré.

La luminosité typique atteint 300 cd/m². Une valeur convenable pour travailler dans un bureau, une chambre d’hôtel ou la majorité des environnements intérieurs, mais qui montre naturellement davantage ses limites face à une forte lumière ambiante ou en extérieur. Le ThinkVision M16 reste avant tout un compagnon de bureau mobile plutôt qu’un écran destiné au travail en plein soleil.

Le taux de contraste annoncé de 1500:1 contribue à préserver une bonne lisibilité des textes et une profondeur satisfaisante pour les usages multimédias occasionnels.

Un confort visuel particulièrement soigné

Lenovo accorde également une attention particulière au confort oculaire. Le ThinkVision M16 bénéficie d’une technologie anti-scintillement certifiée TÜV ainsi que d’une réduction matérielle de la lumière bleue.

L’intérêt d’une telle solution réside dans sa capacité à réduire certaines émissions lumineuses sans nécessairement appliquer la dominante jaune caractéristique des filtres logiciels les plus agressifs. Sur de longues sessions de travail, cet effort en faveur du confort visuel constitue un argument appréciable.

Les angles de vision atteignent 178 degrés horizontalement comme verticalement. Le contenu demeure donc facilement visible lorsque plusieurs personnes consultent simultanément l’écran ou lorsque le moniteur est légèrement décalé par rapport à l’utilisateur.

Le rafraîchissement reste limité à 60 Hz et le temps de réponse peut descendre jusqu’à 6 ms dans son mode le plus rapide. Des caractéristiques relativement conventionnelles, mais parfaitement cohérentes avec la vocation du produit. Le ThinkVision M16 n’a jamais prétendu être un écran gaming : son terrain de prédilection demeure la productivité.

Dans ce domaine, il remplit parfaitement son rôle. Les caractères apparaissent nets, les icônes correctement définies et la définition de 1920 x 1200 pixels constitue un compromis judicieux entre finesse d’affichage et lisibilité sur une diagonale de 16 pouces.

Deux ports USB-C pour simplifier radicalement l’installation

Un moniteur portable perdrait rapidement une grande partie de son intérêt s’il nécessitait une alimentation séparée, plusieurs adaptateurs et une multitude de câbles. Lenovo contourne élégamment le problème grâce à deux ports USB-C, disposés de part et d’autre du ThinkVision M16.

Lorsqu’il est associé à un ordinateur compatible avec le transport du signal vidéo via USB-C, un seul câble suffit pour transmettre l’image et alimenter l’écran. Le bénéfice devient évident dans les espaces exigus : il suffit de sortir le moniteur, de connecter le câble et de commencer à travailler.

La présence d’un connecteur de chaque côté apporte également une flexibilité bienvenue. Quelle que soit la disposition du bureau ou la position du port USB-C de l’ordinateur, il reste généralement possible d’éviter qu’un câble ne traverse inutilement l’espace de travail.

Le moniteur prend par ailleurs en charge une alimentation USB-C pouvant atteindre 65 W dans une configuration compatible. Lenovo fournit un câble USB-C d’un mètre, suffisamment robuste pour supporter une utilisation quotidienne.

Cette simplicité constitue probablement l’un des principaux atouts du ThinkVision M16. Là où certaines configurations multi-écrans mobiles finissent par ressembler à un petit réseau électrique, le moniteur de Lenovo conserve une approche presque minimaliste.

Une consommation particulièrement contenue

La mobilité ne dépend pas uniquement du poids. Lorsqu’un écran est alimenté directement par la batterie d’un ordinateur portable, sa consommation devient également déterminante.

Sur ce terrain, le ThinkVision M16 se montre particulièrement raisonnable. Sa consommation typique tourne autour de 4,5 W et peut atteindre environ 5,5 W au maximum. Les modes veille et arrêt réduisent encore davantage les besoins énergétiques.

Cette sobriété permet d’utiliser le moniteur pendant plusieurs heures sans transformer immédiatement l’autonomie de l’ordinateur portable en peau de chagrin.

Le ThinkVision M16 bénéficie également des certifications ENERGY STAR 8.0 et EPEAT Gold, témoignant des efforts réalisés en matière d’efficacité énergétique.

Lenovo propose parallèlement son logiciel Accessories and Display Manager pour ajuster différents paramètres. Celui-ci reste cependant davantage un complément qu’une nécessité : le fonctionnement plug-and-play suffit pour l’immense majorité des utilisations.

À l’usage, un véritable gain de productivité

C’est finalement dans les situations quotidiennes que le ThinkVision M16 révèle tout son intérêt. Une fois habitué à disposer d’un second affichage, revenir à la seule dalle d’un ordinateur portable devient rapidement frustrant.

Durant une session de travail, l’écran principal peut ainsi accueillir le logiciel utilisé activement tandis que le ThinkVision M16 affiche une documentation, un navigateur Web, une messagerie, une prévisualisation ou des éléments de référence.

Pour un développeur, il devient possible de conserver le code sur l’écran principal tout en affichant la documentation sur le second. Pour un journaliste ou un rédacteur, le ThinkVision M16 peut accueillir les sources pendant que l’article occupe l’écran du portable. Les photographes peuvent y placer leurs dossiers ou palettes d’outils, tandis que les utilisateurs de tableurs gagnent un espace supplémentaire particulièrement précieux.

Le mode portrait renforce encore cette polyvalence. Les documents longs, PDF, pages Web et lignes de code bénéficient alors d’une surface verticale nettement plus confortable.

Le pied autorise par ailleurs suffisamment de réglages pour trouver rapidement une position satisfaisante et limiter les mouvements répétés de la tête entre les deux écrans. Sur de longues journées de travail, cette souplesse ergonomique fait une véritable différence.

Suffisant pour le multimédia, mais pas destiné aux créateurs exigeants

Le ThinkVision M16 sait évidemment afficher autre chose que des feuilles de calcul. Sa dalle IPS offre une expérience agréable pour regarder ponctuellement une vidéo ou une série, notamment grâce à ses larges angles de vision.

Il faut toutefois garder à l’esprit ses limites. La couverture colorimétrique de 45 % NTSC exclut les travaux exigeant une grande fidélité des couleurs. Les photographes, vidéastes et graphistes professionnels devront donc se tourner vers une solution mieux calibrée et couvrant des espaces colorimétriques plus étendus.

Même constat pour les joueurs : avec ses 60 Hz et son temps de réponse conventionnel, le ThinkVision M16 convient à une utilisation occasionnelle mais ne constitue pas une alternative à un véritable moniteur gaming à haute fréquence.

Ces concessions apparaissent cependant cohérentes. Lenovo n’a pas cherché à concevoir un écran universel, mais un outil spécialisé dans la productivité mobile.

Conclusion : un excellent compagnon pour le travail hybride

Le Lenovo ThinkVision M16 ne révolutionne pas le concept du moniteur portable, mais il l’exécute avec une remarquable cohérence. Sa légèreté, sa finesse et son système de support ingénieux répondent précisément aux contraintes des professionnels qui passent régulièrement d’un bureau à un autre.

Sa dalle IPS WUXGA de 16 pouces au format 16:10 offre une surface de travail confortable, tandis que les deux connecteurs USB-C permettent de conserver une installation particulièrement épurée. Sa faible consommation constitue également un argument déterminant lorsque l’écran doit fonctionner directement sur la batterie d’un ordinateur portable.

Tout n’est évidemment pas parfait. Ses 300 cd/m² limitent son confort sous une lumière particulièrement intense et sa couverture colorimétrique ne répondra pas aux besoins des créateurs exigeants. Les amateurs de jeux vidéo devront également composer avec un rafraîchissement limité à 60 Hz.

Ces réserves ne remettent toutefois pas en cause sa principale réussite. Le ThinkVision M16 remplit précisément la mission qui lui est confiée : offrir un véritable second écran suffisamment grand pour améliorer sensiblement la productivité, mais assez léger et compact pour être emporté quotidiennement sans hésitation.

Pour les journalistes, développeurs, consultants, étudiants ou professionnels régulièrement en déplacement, cette liberté de recréer presque instantanément une configuration à deux écrans dans un train, un hôtel, un espace de coworking ou chez un client constitue son meilleur argument.

Une fois adopté, le ThinkVision M16 appartient d’ailleurs à cette catégorie d’accessoires dont on ne mesure pleinement l’utilité qu’au moment où l’on doit recommencer à travailler sans lui. Prix indicatif, constaté ce jour sur le web : CHF 260.-