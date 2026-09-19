Duels d’honneur, mises à jour des réglages KBM, événement limité vous attendent dans la Saison 24 de Rocket League

Rocket League s’inspire de la vitesse, du style et de l’esprit de compétition des courses de rue pour sa saison 24, qui débutera le 23 septembre.
- Nouvelles fonctionnalités : réglez vos comptes et défiez un autre joueur dans un Duel d’Honneur en 1 contre 1 dans le même mode après le match, récupérez des objets inédits ou des versions personnalisées grâce aux échanges du Marché Noir, et grimpez dans les classements spécifiques à Soccar pour obtenir les récompenses réservées au Top 100.
- Événements limités dans le temps (LTE) : remportez des lots de la collection Nova en relevant les défis du LTE « Run it Up » et en restant la dernière voiture en lice dans le LTE « Bullet Ball ». Persona 5 débarque dans Rocket League avec un événement limité offrant des récompenses de défi thématiques et le pack de voitures « Mona » disponible dans la boutique.
- Rocket Rivalry: Forky, Tenacity, ApparentlyJack et d’autres créateurs de Rocket League s’affrontent dans Rocket Rivalry. Enfilez leurs tenues et remportez des duels d’honneur pour permettre aux deux meilleurs créateurs de participer à un match d’exhibition en direct lors de la cérémonie d’ouverture de la RLCS à Londres.
- Rocket Pass Premium: Au fur et à mesure que vous progressez dans les niveaux, vous débloquerez la Volkswagen Golf GTI Edition 50 (hitbox « Octane »), la Dominus GT 76 (hitbox « Dominus ») et la Pareto 5S (hitbox « Breakout »), ainsi que d’autres objets.
Et au cas où vous l’auriez manqué : la finale du Championnat du monde 2026 de Rocket League débute à la Dickies Arena de Fort Worth, au Texas. Suivez l’événement sur Twitch, YouTube et TikTok pour ne rien manquer du moment fort de l’e-sport Rocket League !