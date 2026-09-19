Duels d’honneur, mises à jour des réglages KBM, événement limité vous attendent dans la Saison 24 de Rocket League

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Rocket League s’inspire de la vitesse, du style et de l’esprit de compétition des courses de rue pour sa saison 24, qui débutera le 23 septembre.

Nouvelles fonctionnalités : réglez vos comptes et défiez un autre joueur dans un Duel d’Honneur en 1 contre 1 dans le même mode après le match, récupérez des objets inédits ou des versions personnalisées grâce aux échanges du Marché Noir , et grimpez dans les classements spécifiques à Soccar pour obtenir les récompenses réservées au Top 100 .

: réglez vos comptes et défiez un autre joueur dans un en 1 contre 1 dans le même mode après le match, récupérez des objets inédits ou des versions personnalisées grâce , et grimpez dans les classements spécifiques à Soccar pour obtenir les . Événements limités dans le temps (LTE) : remportez des lots de la collection Nova en relevant les défis du LTE « Run it Up » et en restant la dernière voiture en lice dans le LTE « Bullet Ball ». Persona 5 débarque dans Rocket League avec un événement limité offrant des récompenses de défi thématiques et le pack de voitures « Mona » disponible dans la boutique.

: remportez des lots de la collection Nova en relevant les défis du LTE « Run it Up » et en restant la dernière voiture en lice dans le LTE « Bullet Ball ». Persona 5 débarque dans Rocket League avec un événement limité offrant des récompenses de défi thématiques et le pack de voitures « Mona » disponible dans la boutique. Rocket Rivalry: Forky, Tenacity, ApparentlyJack et d’autres créateurs de Rocket League s’affrontent dans Rocket Rivalry. Enfilez leurs tenues et remportez des duels d’honneur pour permettre aux deux meilleurs créateurs de participer à un match d’exhibition en direct lors de la cérémonie d’ouverture de la RLCS à Londres.

Forky, Tenacity, ApparentlyJack et d’autres créateurs de Rocket League s’affrontent dans Rocket Rivalry. Enfilez leurs tenues et remportez des duels d’honneur pour permettre aux deux meilleurs créateurs de participer à un match d’exhibition en direct lors de la cérémonie d’ouverture de la RLCS à Londres. Rocket Pass Premium: Au fur et à mesure que vous progressez dans les niveaux, vous débloquerez la Volkswagen Golf GTI Edition 50 (hitbox « Octane »), la Dominus GT 76 (hitbox « Dominus ») et la Pareto 5S (hitbox « Breakout »), ainsi que d’autres objets.

Et au cas où vous l’auriez manqué : la finale du Championnat du monde 2026 de Rocket League débute à la Dickies Arena de Fort Worth, au Texas. Suivez l’événement sur Twitch, YouTube et TikTok pour ne rien manquer du moment fort de l’e-sport Rocket League !