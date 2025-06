Avis – Les Momentum True Wireless 4 de Sennheiser : un héritage prestigieux à l’épreuve du présent

Partager Facebook

Présentés comme l’évolution naturelle d’une lignée déjà très réputée, les Momentum True Wireless 4 promettaient monts et merveilles. Entre performances sonores maîtrisées et connectivité capricieuse, ces écouteurs illustrent une ambition mal calibrée, encore freinée par des défauts de jeunesse.

Avec les Momentum True Wireless 4, la maison Sennheiser signe un nouvel opus dans sa gamme d’écouteurs sans fil intra-auriculaires premium, venant succéder à la très appréciée troisième génération. Ces nouveaux venus, en apparence très proches de leurs aînés, ambitionnent de marier élégance sonore, confort ergonomique et avancées technologiques, notamment via l’intégration de la norme Bluetooth LE Audio. Reste à savoir si cette quatrième itération est à la hauteur des attentes suscitées par la réputation de la marque allemande.

Une continuité esthétique assumée

À première vue, difficile de distinguer les Momentum True Wireless 4 de leurs prédécesseurs tant leur apparence est conservatrice. On retrouve le design sobre mais raffiné qui caractérise la gamme : coques en plastique ornementées d’une finition métallisée haut de gamme, forme arrondie et ergonomique, anneaux en silicone pour assurer une tenue optimale, et une certification IP54 garantissant une résistance modérée à l’eau et à la poussière. Cette fidélité au design originel est à double tranchant : si elle ravira les habitués de la marque, elle pourrait décevoir ceux en quête de renouveau.

Le confort reste d’excellent niveau, sous réserve d’accepter l’inévitable sensation d’intrusion propre aux modèles intra-auriculaires. Les utilisateurs les plus sensibles pourraient ressentir une pression sur la conque, nécessitant quelques pauses lors des écoutes prolongées. Une résonance désagréable peut également se manifester en mouvement, notamment en marchant ou en courant.

Le boîtier de transport, identique à celui de la génération précédente, conserve ses qualités de finition avec son revêtement en tissu soigné et ses charnières robustes. Mais il conserve aussi ses défauts : encombrant, peu pratique à une main, il peine à se glisser discrètement dans une poche.

Une connectivité perfectible malgré les promesses

C’est du côté de la connectivité que Sennheiser entendait innover. Première paire d’écouteurs à arborer la toute récente puce Bluetooth 5.4, les Momentum True Wireless 4 promettaient une stabilité accrue et une compatibilité avec les innovations de la norme LE Audio, notamment Auracast et le codec LC3. Malheureusement, dans les faits, ces avancées restent théoriques : à l’usage, les écouteurs souffrent de déconnexions fréquentes, notamment dans les environnements saturés comme les transports en commun, et affichent une latence de fonctionnement aléatoire.

Des désagréments récurrents entachent l’expérience utilisateur : difficultés d’appairage, volume bloqué, nécessité de repositionner les écouteurs dans leur boîtier… Une mise à jour corrective est attendue, mais en l’état, la fiabilité n’est pas au rendez-vous.

Côté codecs, la collaboration avec Qualcomm permet l’intégration de la suite Snapdragon Sound, assurant la compatibilité avec aptX Lossless, aptX Adaptive et aptX classique, en sus des traditionnels SBC et AAC. Le multipoint est bien de la partie, mais on regrettera l’absence de Google Fast Pair.

Qualité sonore : une constance dans l’excellence

Si la partie connectivité divise, la restitution sonore, elle, continue d’impressionner. Portés par les haut-parleurs TrueResponse de 7 mm, déjà éprouvés sur la génération précédente, les Momentum True Wireless 4 délivrent une signature audio chaleureuse et immersive. Les graves sont généreusement mis en valeur, avec une assise puissante mais bien contrôlée, tandis que les aigus brillent par leur finesse et leur clarté.

La scène sonore bénéficie d’une belle largeur et profondeur, permettant une excellente séparation instrumentale. Toutefois, un pic de brillance dans les aigus trahit une légère acidité sur certaines sonorités métalliques comme les cymbales ou les violons. Les médiums supérieurs, quant à eux, se montrent plus en retrait, conférant au rendu une certaine douceur – un choix acoustique qui plaira à certains, mais qui pourrait dérouter les amateurs de précision tranchante.

Réduction de bruit : un pas en avant timide

La réduction active du bruit (ANC) a connu une amélioration modérée, notamment dans les basses fréquences, où les sons sourds comme les ronronnements de moteur sont efficacement atténués. En revanche, les voix et les sons aigus parviennent encore à percer, empêchant une immersion totale dans le silence. Sur ce terrain, Sony, Apple et Bose conservent une nette avance.

Le mode Transparence, lui, reste perfectible : bien qu’il permette de percevoir son environnement, il souffre d’un souffle de fond et d’une gestion hasardeuse des changements de pression sonore. De plus, il ne peut être activé pendant les appels, une lacune regrettable.

Kit mains-libres : le maillon faible

Le système de captation vocale demeure l’un des points noirs du produit. La voix est captée de façon lointaine, parfois robotique, et manque de clarté. Dans les environnements bruyants, la conversation devient difficilement intelligible, obligeant à reprendre l’appel directement depuis le téléphone.

Interface et autonomie : des atouts indéniables

Heureusement, l’expérience utilisateur est relevée par une interface tactile complète et entièrement personnalisable via l’application Smart Control, qui donne accès à un égaliseur, différents profils d’écoute et une série d’options avancées. La réactivité des commandes est globalement satisfaisante, même si l’on observe un léger manque de sensibilité tactile.

L’autonomie est un autre motif de satisfaction : avec 7 h 30 d’écoute en usage mixte (ANC activée, codec aptX, volume modéré), les écouteurs surpassent leurs prédécesseurs et se positionnent honorablement sur le marché.

Verdict : un modèle prometteur, mais encore inabouti

En définitive, les Momentum True Wireless 4 incarnent un paradoxe : fidèles à leur héritage acoustique, d’un confort certain et dotés de solides ambitions technologiques, ils peinent toutefois à convaincre pleinement à cause de bugs logiciels persistants, d’un kit mains-libres en retrait et d’innovations encore absentes à l’usage. Sennheiser semble avoir misé sur l’avenir, mais en attendant les indispensables mises à jour, ses écouteurs peinent à s’imposer face à une concurrence féroce et mieux rodée. Une partition à revoir pour espérer jouer dans la cour des ténors. Prix indicatif, constaté ce jour sur le web : CHF 279.90