Uber lance la réservation d’hôtels directement dans son application

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Le géant du VTC s’associe à Expedia pour proposer plus de 700 000 hébergements.

Après avoir profondément transformé les usages de la mobilité urbaine et de la livraison à domicile, Uber poursuit sa diversification. La plateforme américaine franchit un nouveau cap en intégrant désormais un service de réservation d’hôtels directement depuis son application, élargissant ainsi son périmètre bien au-delà du transport et de la restauration.

Uber se positionne sur le marché de la réservation d’hôtels

Dans une logique d’expansion continue, Uber entend simplifier encore davantage l’expérience utilisateur en centralisant de nouveaux services. Désormais, les clients peuvent rechercher, comparer et réserver une chambre d’hôtel sans quitter l’application, marquant une évolution significative vers un modèle de plateforme multiservices.

Cette initiative illustre la volonté du groupe de s’imposer comme un acteur incontournable du voyage numérique et des services du quotidien.

Un partenariat stratégique avec Expedia et Vrbo

Pour concrétiser cette ambition, Uber s’appuie sur un partenariat solide avec Expedia, référence mondiale du voyage en ligne. Grâce à cette collaboration, les utilisateurs accèdent à un catalogue de plus de 700 000 établissements à travers le monde.

À terme, l’offre sera enrichie par l’intégration de Vrbo, également détenue par Expedia Group, permettant de réserver des locations de courte durée directement depuis l’application Uber.

L’interface propose des fonctionnalités familières aux voyageurs : filtres avancés par prix, équipements ou avis clients. Le paiement, quant à lui, s’effectue en toute fluidité via les informations déjà enregistrées dans le profil utilisateur, renforçant la simplicité d’usage.

Uber ambitionne de devenir une “super-app”

Lors d’une présentation à New York, Dara Khosrowshahi a clairement affiché les ambitions du groupe : transformer Uber en une application polyvalente capable de centraliser l’ensemble des besoins quotidiens.

Cette stratégie s’inspire directement des super-apps asiatiques comme WeChat ou Alipay, qui combinent messagerie, paiement, transport et services divers au sein d’un même écosystème.

Une concurrence accrue dans l’univers du voyage

Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large du secteur. Des plateformes comme Airbnb diversifient elles aussi leurs activités, en proposant des services complémentaires tels que des expériences touristiques ou des prestations à la demande.

La frontière entre transport, hébergement et services devient ainsi de plus en plus floue, au profit d’une expérience utilisateur unifiée.

Vers une centralisation des services de voyage

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Uber participe à la transformation du voyage numérique, où une seule application pourrait permettre de :

réserver un hébergement

organiser ses déplacements

gérer ses paiements

accéder à des services additionnels

Cette convergence des usages reflète une mutation profonde du marché, portée par des attentes croissantes en matière de simplicité et d’efficacité.

Reste à savoir si Uber parviendra à s’imposer durablement face à des acteurs déjà bien établis, dans un secteur en pleine recomposition où la polyvalence devient un avantage concurrentiel décisif.