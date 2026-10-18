Avis – Logitech MX Master 4 : retour haptique, Active Ring et 70 jours d’autonomie

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Avec sa MX Master 4, Logitech enrichit sa souris bureautique premium de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer la productivité. Entre commandes personnalisables, clics silencieux et double molette, cette évolution peut-elle justifier son prix ?

Référence incontournable dans l’univers des périphériques professionnels, la gamme MX Master de Logitech accueille depuis quelques mois une quatrième génération qui entend perfectionner une formule déjà particulièrement aboutie. Avec son nouveau système de retour haptique, son menu radial Active Ring personnalisable et une ergonomie subtilement remaniée, la Logitech MX Master 4 ambitionne de s’imposer comme l’une des meilleures souris bureautiques du marché. Une évolution davantage placée sous le signe du raffinement que de la révolution, mais qui pourrait séduire les professionnels exigeants, les créateurs de contenus et les adeptes de productivité.

Logitech MX Master 4 : une évolution mesurée d’une souris devenue incontournable

Le fabricant suisse ne cherche manifestement pas à bouleverser les fondements d’une formule qui a largement fait ses preuves. À l’image de ses prédécesseures, cette quatrième génération conserve une silhouette généreuse, une ergonomie étudiée pour les longues journées de travail et une multitude de commandes programmables.

L’essentiel des innovations se concentre sur l’interaction entre l’utilisateur et son environnement logiciel, avec l’apparition d’un système de retour haptique et d’une interface circulaire baptisée Active Ring.

Commercialisée au prix indicatif d’environ CHF 125.-, la Logitech MX Master 4 est accompagnée d’un câble USB-C vers USB-A et d’un récepteur sans fil 2,4 GHz.

Cette nouvelle génération entend ainsi consolider le positionnement premium de la gamme MX Master, en privilégiant la polyvalence, le confort et l’efficacité plutôt qu’une course aux performances brutes.

Un design plus homogène et une ergonomie subtilement retravaillée

Au premier regard, la Logitech MX Master 4 semble reprendre presque intégralement les codes esthétiques de la MX Master 3 et de sa déclinaison 3S. Pourtant, une comparaison attentive révèle de nombreuses modifications, parfois discrètes, mais loin d’être anecdotiques.

La souris adopte désormais une finition gris anthracite plus uniforme, abandonnant l’association de textures et de couleurs qui caractérisait les précédentes générations.

Le revêtement caoutchouteux, autrefois largement présent sur le châssis, cède principalement sa place à un plastique rigide. Celui-ci présente une texture légèrement granuleuse au niveau de la paume, tandis que les boutons principaux bénéficient d’une surface plus lisse.

Cette évolution confère à l’ensemble une apparence plus épurée et pourrait également faciliter son entretien sur la durée.

La zone réservée au pouce conserve néanmoins un revêtement souple, agrémenté de motifs striés évoquant des ondulations. Ce traitement visuel et tactile permet de distinguer immédiatement la partie consacrée aux commandes secondaires.

Les dimensions évoluent légèrement, avec un gabarit de 128,1 × 88,3 × 50 mm et un poids annoncé de 150 grammes, contre 141 grammes pour la génération précédente.

Cette prise de masse demeure raisonnable, mais confirme que la MX Master 4 privilégie la stabilité et le confort d’appui plutôt que la légèreté.

Sa conception s’adresse avant tout aux utilisateurs appréciant les souris volumineuses, particulièrement ceux disposant de mains moyennes à grandes. Les personnes habituées aux modèles compacts pourraient en revanche trouver ses proportions moins naturelles.

L’angle de préhension de 57 degrés demeure inchangé, favorisant une position relativement détendue du poignet sans atteindre la verticalité d’une souris ergonomique spécialisée comme la Logitech MX Vertical.

Pour profiter pleinement de son architecture, une prise en main de type palm grip, dans laquelle la paume repose largement sur le périphérique, apparaît particulièrement adaptée.

Des commandes mieux organisées pour gagner en productivité

Logitech a également revu la disposition des boutons latéraux, un élément déterminant pour une souris destinée aux professionnels.

Sur la MX Master 3, les commandes secondaires adoptaient une organisation relativement atypique, susceptible de nécessiter une période d’adaptation.

La MX Master 4 privilégie désormais une disposition plus conventionnelle, avec deux boutons rapprochés et un troisième placé davantage vers l’avant, accessible à l’extrémité du pouce.

Cette nouvelle configuration facilite leur identification au toucher et réduit les risques d’activation involontaire.

L’accessibilité de l’ensemble des commandes dépend toutefois de la morphologie de la main, les utilisateurs aux doigts plus courts pouvant rencontrer davantage de difficultés pour atteindre le bouton le plus éloigné.

La molette horizontale bénéficie elle aussi d’un repositionnement judicieux. Autrefois partiellement intégrée dans une rainure séparant les surfaces supérieure et latérale, elle dépasse désormais plus franchement du châssis.

Cette modification améliore sa préhension et permet d’exploiter une plus grande partie de sa surface.

Particulièrement appréciable dans les feuilles de calcul, les logiciels de montage vidéo ou les applications de création graphique, cette seconde molette constitue toujours l’un des arguments les plus convaincants de la gamme.

La molette principale conserve quant à elle le système électromagnétique MagSpeed, capable d’alterner entre un défilement précis et une rotation extrêmement rapide pour parcourir de longs documents.

Le bouton de réglage de la sensibilité reste installé sur la partie supérieure de la souris, à proximité des commandes principales.

Active Ring : un menu radial qui transforme les habitudes de travail

La nouveauté la plus significative de la Logitech MX Master 4 ne réside pas dans son apparence, mais dans une fonction logicielle inédite baptisée Active Ring.

Accessible depuis un bouton supplémentaire situé à l’extrémité de la zone réservée au pouce, ce menu radial permet de faire apparaître à l’écran une sélection de raccourcis personnalisables.

Son fonctionnement repose sur l’application Logi Options+, indispensable pour configurer les commandes et exploiter pleinement les possibilités du périphérique.

L’utilisateur peut associer différentes actions à chacun des emplacements du menu, qu’il s’agisse d’ouvrir une application, d’exécuter une commande particulière, de déclencher une macro ou d’accéder rapidement à une fonctionnalité récurrente.

L’intérêt du dispositif réside surtout dans sa capacité à s’adapter aux logiciels utilisés.

Un photographe travaillant dans Adobe Photoshop pourra, par exemple, privilégier des commandes de retouche, tandis qu’un monteur vidéo pourra organiser ses raccourcis autour de ses outils de découpe, de navigation ou d’édition.

Les professionnels manipulant quotidiennement des documents, des présentations ou des feuilles de calcul pourront également automatiser certaines opérations répétitives.

Active Ring réduit ainsi la nécessité de multiplier les déplacements du pointeur dans les menus et permet de concentrer plusieurs actions autour d’une interface immédiatement accessible.

Cette approche s’avère particulièrement intéressante pour les utilisateurs maîtrisant déjà leurs logiciels et souhaitant rationaliser leurs méthodes de travail.

Pour une utilisation bureautique plus conventionnelle, son apport sera probablement moins déterminant, même si la possibilité de centraliser ses commandes favorites reste appréciable.

Le retour haptique, une nouvelle dimension dans l’interaction

Autre innovation importante, la Logitech MX Master 4 inaugure un système de retour haptique intégré à la zone latérale destinée au pouce. Cette technologie produit de légères vibrations perceptibles lors de certaines interactions, ajoutant une confirmation tactile aux actions réalisées.L’intensité et le comportement de ces retours peuvent être personnalisés depuis Logi Options+, afin d’adapter les sensations aux préférences de chacun.

L’objectif n’est pas de transformer la souris en périphérique de jeu, mais plutôt d’enrichir les interactions avec les commandes logicielles.

L’utilisateur peut ainsi bénéficier d’une indication physique lorsqu’une fonction est activée ou lorsqu’une action particulière est exécutée.

Cette rétroaction apporte une dimension supplémentaire à l’utilisation d’Active Ring, en rendant certaines opérations plus intuitives et en limitant la dépendance aux confirmations visuelles.

Si son utilité dépendra naturellement des habitudes individuelles et des intégrations disponibles, cette innovation représente une évolution intéressante dans un domaine où les périphériques bureautiques progressent généralement par petites touches.

Logitech démontre ainsi que l’amélioration de la productivité ne repose pas uniquement sur l’ajout de boutons, mais également sur la qualité du dialogue entre l’utilisateur, le matériel et les logiciels.

Logi Options+, Flow et Easy-Switch : une souris pensée pour plusieurs ordinateurs

La Logitech MX Master 4 conserve les fonctionnalités qui ont largement contribué au succès de ses prédécesseures.

Parmi elles, Easy-Switch permet d’associer jusqu’à trois ordinateurs à une seule souris, puis de passer de l’un à l’autre à l’aide d’un bouton situé sous le châssis.

Cette possibilité s’avère particulièrement utile pour les professionnels utilisant simultanément un ordinateur portable et une station de travail, ou alternant régulièrement entre plusieurs environnements.

La fonction Logitech Flow complète cette approche en facilitant le déplacement du curseur entre différents ordinateurs compatibles.

Elle permet également, dans les configurations prises en charge, de transférer certains contenus d’une machine à l’autre, simplifiant ainsi les tâches réalisées sur plusieurs postes.

L’ensemble de ces fonctionnalités est administré depuis Logi Options+, qui demeure le centre de configuration de l’écosystème MX. La personnalisation des boutons, le réglage de la sensibilité, l’organisation des raccourcis et la gestion des nouvelles fonctions haptiques participent à la polyvalence de cette souris. Cette richesse logicielle constitue l’un de ses principaux avantages, même si elle implique d’installer et de configurer l’application pour profiter de toutes ses possibilités.

Une souris silencieuse et un capteur de 8 000 DPI

Sur le plan des performances, Logitech conserve une philosophie clairement orientée vers la précision bureautique plutôt que vers les exigences du jeu compétitif.

La MX Master 4 embarque un capteur optique offrant une résolution maximale de 8 000 DPI, une valeur largement suffisante pour les usages professionnels, y compris sur des configurations comprenant plusieurs écrans haute définition. Le suivi du pointeur se montre adapté aux déplacements précis nécessaires dans les applications de productivité, de création graphique et de traitement de documents.

La capacité du capteur à fonctionner sur certaines surfaces vitrées constitue également un avantage pour les utilisateurs disposant d’un bureau en verre, sous réserve des caractéristiques de la surface.Il ne faut toutefois pas confondre cette polyvalence avec les performances d’une souris spécialement conçue pour le jeu vidéo.

Les modèles gaming privilégient généralement des fréquences d’interrogation élevées, une masse réduite et des capteurs optimisés pour les mouvements extrêmement rapides.

La MX Master 4 se destine donc davantage au travail quotidien et aux loisirs occasionnels qu’aux compétitions vidéoludiques.

Elle reprend par ailleurs les clics silencieux popularisés par la MX Master 3S.

Cette discrétion acoustique représente un avantage appréciable dans les bureaux partagés, les espaces de coworking ou les environnements où plusieurs personnes travaillent à proximité. Les boutons principaux conservent une réponse tactile suffisamment perceptible pour offrir une sensation de contrôle, tout en réduisant sensiblement les nuisances sonores.

Une autonomie annoncée de 70 jours et une recharge USB-C

L’autonomie demeure l’un des arguments majeurs de la gamme MX Master. Logitech annonce jusqu’à 70 jours d’utilisation avec une charge complète, selon les conditions d’emploi et les fonctionnalités activées. Cette estimation reste naturellement indicative, puisqu’elle dépend notamment de la fréquence d’utilisation, des paramètres logiciels et des interactions avec les différents équipements connectés. Dans le cadre d’un usage bureautique régulier, une telle endurance permet néanmoins d’envisager plusieurs semaines de travail sans devoir rechercher systématiquement un câble de recharge. L’alimentation s’effectue par USB-C, un standard désormais largement répandu sur les ordinateurs et les accessoires professionnels.

Un point mérite toutefois d’être souligné : malgré son gabarit généreux, la MX Master 4 ne dispose pas d’un compartiment intégré permettant de ranger le récepteur sans fil fourni.

Cette absence paraît regrettable sur un périphérique haut de gamme susceptible d’accompagner son propriétaire lors de déplacements professionnels.

En revanche, Logitech facilite désormais l’accès aux composants internes en rendant les vis de fixation plus accessibles, sans nécessiter systématiquement le retrait des patins en PTFE.

Une évolution discrète, mais bienvenue, qui pourrait simplifier certaines opérations d’entretien ou de réparation.

Verdict : la Logitech MX Master 4 confirme son statut de référence bureautique

Avec la MX Master 4, Logitech ne cherche pas à réinventer une souris dont la réputation repose déjà sur une ergonomie éprouvée, une excellente polyvalence et une intégration logicielle particulièrement aboutie.

Le constructeur suisse privilégie une évolution réfléchie, concentrée sur les usages professionnels et les possibilités de personnalisation.

Le nouveau menu Active Ring représente incontestablement l’innovation la plus intéressante de cette génération. Associé au retour haptique, il propose une manière différente d’interagir avec les applications et pourrait contribuer à améliorer la fluidité des tâches répétitives.

Les commandes latérales réorganisées, les molettes de défilement complémentaires, les clics silencieux et la gestion de plusieurs ordinateurs renforcent encore l’intérêt de cette souris haut de gamme.

La MX Master 4 conserve néanmoins certaines limites. Son poids de 150 grammes, son gabarit imposant et sa conception essentiellement adaptée aux droitiers ne conviendront pas à tous les utilisateurs.

Son tarif relativement élevé constitue également un investissement qui se justifie principalement par une utilisation intensive de ses fonctionnalités avancées.

Enfin, si les possesseurs d’une MX Master 3 ou 3S apprécieront les améliorations apportées, celles-ci ne rendent pas automatiquement leurs périphériques obsolètes.

La Logitech MX Master 4 s’impose ainsi comme une évolution particulièrement cohérente d’une gamme emblématique. Sans révolutionner le marché, elle enrichit sensiblement l’expérience bureautique grâce à une meilleure personnalisation et à une interaction tactile inédite. Une souris premium qui confirme l’expertise de Logitech et demeure une proposition de premier ordre pour les professionnels exigeants.