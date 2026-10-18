Avis – Ace Combat 8 : Wings of Theve – Une haute voltige freinée par quelques turbulences

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L’attente fut longue pour les passionnés d’aviation arcade, mais le studio Bandai Namco Aces livre enfin le huitième volet canonique de sa franchise culte. Propulsé par l’Unreal Engine 5, Ace Combat 8 : Wings of Theve promettait une révolution visuelle et une immersion scénaristique sans précédent. Si la presse spécialisée et la communauté s’accordent à saluer un retour en force explosif de la licence, l’expérience finale se révèle être un voyage fantastique qui n’échappe malheureusement pas à quelques zones de turbulences particulièrement frustrantes.

Un scénario intimiste au cœur de Strangereal

L’histoire nous plonge en octobre 2029, dans un univers de Strangereal de nouveau déchiré par la guerre. Cette fois, la Federation of Central Usea (FCU) subit l’occupation massive des forces de Sotoa. Le jeu prend le parti d’une narration plus humaine, centrée sur l’équipage du porte-avions de fortune Endurance et sur le mythe de Jan Cope, alias Rex. Le joueur, amené à reprendre ce flambeau légendaire pour mener l’escadrille Joker Flight, assiste à des cinématiques à la première personne entre chaque mission. Cette approche renforce l’attachement aux ailiers et offre un regard fascinant sur la propagande militaire et le poids du commandement, marquant une belle évolution narrative pour la série.

Prise en main et physique : le poids du métal dans les nuages

Dès les premières minutes dans le cockpit, le constat est sans appel : la prise en main est tout simplement géniale. Les développeurs ont pris le risque de modifier la physique des appareils pour leur insuffler une véritable inertie, et c’est un pari totalement réussi. Cette sensation de lourdeur donne un cachet authentique aux manœuvres, obligeant le joueur à anticiper ses trajectoires tout en rendant les dogfights bien plus viscéraux. Le gameplay gagne également en impact grâce à une refonte du design sonore : la mitrailleuse, souvent anecdotique par le passé, claque désormais avec puissance et occasionne de lourds dégâts. La maîtrise du pilotage est par ailleurs sublimée par les effets météorologiques et la gestion des nuages multicouches, qui ne sont pas qu’un simple habillage esthétique mais un élément tactique redoutable lors des affrontements et sur le pilotage.

Visuellement impressionnant, mais un sol qui fait tache

Faisant tourner le titre sur une PlayStation 5 Pro, couplée à un moniteur Samsung Odyssey G7 pour un rendu optimal, l’expérience visuelle offre de véritables fulgurances. Les modélisations des avions de chasse frôlent le photoréalisme et les reflets sur les carlingues perçant la couche nuageuse sont époustouflants. Cependant, le contraste avec les environnements terrestres est une véritable douche froide. Dès que l’on quitte les cieux des yeux pour regarder le décor au sol, on se heurte à des textures en basse qualité indignes de la génération actuelle. Pire encore, des effets de clipping viennent régulièrement entacher le paysage lors des piqués à grande vitesse, cassant net l’illusion de cette nouvelle claque graphique pourtant promise par le nouveau moteur.

L’immersion en chute libre : le douloureux problème de la VF

Si la campagne est un régal de mise en scène, son dynamisme est plombé par le principal reproche que l’on puisse faire au titre : l’absence totale d’un véritable doublage français. Dans un jeu dans lequel l’action est frénétique et les dialogues s’enchaînent constamment à la radio, lire des sous-titres judicieusement mal placés tout en haut de l’écran relève de la torture visuelle. Entre la concentration exigée par le pilotage, la surveillance des missiles et la lecture des échanges, il est mathématiquement impossible de tout suivre. Résultat, on loupe la moitié des enjeux narratifs, mais surtout une grande partie des changements d’objectifs en plein vol, menant inévitablement à des écrans « mission échouée » particulièrement frustrants.

Commandement et interface : une ergonomie capricieuse

Ce sentiment de frustration se prolonge dans certaines mécaniques de jeu. L’ajout d’un système permettant de donner des ordres à ses ailiers en combat partait d’une excellente intention. Sur le papier, se sentir chef d’escadrille est gratifiant, mais dans la pratique, cette mécanique peine à prouver sa réelle utilité stratégique, l’impact de nos coéquipiers restant trop timide. Ce manque de finition ergonomique atteint son paroxysme dans les menus. Si l’arbre de compétences se révèle très complet, foisonnant de dizaines d’avions et d’améliorations à débloquer, la navigation au sein de cette interface est désastreuse et inutilement laborieuse.

Durée de vie, multijoueur et modèle économique

Malgré ces défauts, le titre se montre extrêmement généreux et justifie pleinement son investissement en termes de durée de vie. Comptez une bonne quinzaine d’heures pour boucler la trentaine de missions de la campagne solo en ligne droite. Ce chiffre gonfle allègrement si vous décidez de relancer l’aventure dans les difficultés supérieures ou de relever les défis de l’entraînement. De plus, c’est l’ajout du multijoueur qui apporte un vrai vent de fraîcheur pour prolonger l’expérience sur le long terme. Les modes comme le Co-Op Warfare ou les Emergency Sorties (des raids épiques à huit joueurs contre des super-armes) sont de franches réussites pour les amateurs du genre. Néanmoins, l’adoption d’un modèle économique sous forme de pass saisonnier, l’ACE PASS, laisse poindre quelques doutes quant à la monétisation future. La grogne de la communauté PC concernant l’obligation de télécharger l’intégralité du jeu pour simplement profiter du bonus de précommande Ace Combat Zero vient d’ailleurs rappeler que certaines décisions éditoriales restent maladroites.

Conclusion et Verdict

En définitive, ce huitième opus s’impose comme une œuvre de contrastes qui décroche sans peine les honneurs. Ace Combat 8 : Wings of Theve propose une expérience de vol magistrale, des sensations grisantes portées par des musiques grandioses, et des appareils d’une beauté saisissante. Pourtant, il rate de peu le statut de chef-d’œuvre incontestable à cause d’un manque flagrant de finition technique sur ses décors terrestres, d’une interface laborieuse et d’un système d’ordres anecdotique. Mais son plus grand crime reste indéniablement cette absence de localisation française, qui transforme une aventure cinématographique palpitante en un exercice de lecture acrobatique. Il reste un excellent jeu d’arcade, particulièrement dense, mais dont le plan de vol aurait mérité de légers ajustements avant le décollage.