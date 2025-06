Avis – Motorola Razr 60 Ultra : l’audace technologique d’un géant en quête de reconnaissance

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Charnière en titane, double écran LTPO, puce Snapdragon 8 Elite… Motorola redouble d’efforts pour repositionner sa gamme Razr parmi les leaders du smartphone pliant. Le Razr 60 Ultra signe une montée en gamme aussi esthétique que technologique.

Porté par une volonté manifeste de reconquête, Motorola dévoile en 2025 un nouveau fleuron de sa gamme emblématique : le Razr 60 Ultra, une itération hautement ambitieuse qui se distingue par une fiche technique redoutable, une charnière en titane de nouvelle génération, ainsi qu’un écran externe parmi les plus généreux du marché. Un pari audacieux de la part du constructeur, aujourd’hui dans le giron de Lenovo, qui entend rivaliser frontalement avec les ténors du segment pliant, tels que le Samsung Galaxy Z Flip 6 ou le Xiaomi Mix Flip.

Un design revisité et des matériaux d’exception

Dès la première prise en main, le Razr 60 Ultra séduit par ses lignes élancées et un raffinement accru. Déplié, l’appareil épouse une silhouette étroite et élancée de 171,5 x 74 x 7,2 mm, tandis qu’en position fermée, il se mue en un compact galet de 88,1 x 74 x 15,7 mm, certes légèrement épaissi mais toujours ergonomique. Ce surpoids de 10 grammes par rapport à la version précédente (199 g) se justifie par l’intégration d’une batterie de plus grande capacité et d’une charnière en titane — présentée comme quatre fois plus robuste — conçue pour garantir à la fois souplesse et durabilité.

L’attention portée aux matériaux souligne l’orientation premium de l’appareil. Selon les variantes, la coque peut être revêtue d’alcantara, de similicuir ou encore de bois certifié FSC, conférant à l’ensemble une personnalité unique. L’écran externe de 4 pouces, recouvert pour la première fois d’un verre Gorilla Glass Ceramic, assure une résistance accrue aux rayures, bien que les traces de doigts y soient toujours visibles.

Une prouesse technique à double écran

La façade externe, occupée à près de 79 % par l’écran secondaire, intègre élégamment deux modules photo quasi invisibles. Une fois ouvert, le smartphone dévoile une dalle interne de 7 pouces, exploitant plus de 89 % de la surface disponible, grâce à une réduction notable des bordures (−20 %). Cette dalle pOLED, compatible Dolby Vision et HDR10+, offre une résolution de 2912 x 1224 pixels (464 ppp) et bénéficie de la technologie LTPO, qui permet un taux de rafraîchissement dynamique allant de 1 à 165 Hz.

La qualité d’affichage s’illustre aussi bien par une luminosité de pointe atteignant 2217 cd/m² que par une réflectance limitée à 29,98 %, garantissant une excellente lisibilité en plein soleil. En environnement sombre, la dalle sait également se faire discrète avec une luminosité minimale de 2,39 cd/m². Pour une colorimétrie fidèle, le mode « Couleurs naturelles » permet d’atteindre un delta E de 0,94 et une température couleur de 6425 K, proche de la norme vidéo de référence.

L’écran externe n’est pas en reste. Également POLED et LTPO, il propose un taux de rafraîchissement équivalent à celui de l’écran principal (165 Hz), et permet d’utiliser la quasi-totalité des applications sans ouvrir l’appareil, simplifiant ainsi l’usage au quotidien.

Une fiche technique musclée, sans concession

Au cœur de ce Razr 60 Ultra bat le Snapdragon 8 Elite, une puce haut de gamme conçue par Qualcomm et épaulée par 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage interne. Un tandem qui assure une fluidité exemplaire, renforcée par une interface proche d’Android Stock, enrichie des outils Moto AI : suggestions intelligentes, synthèse contextuelle ou encore création automatique de playlists.

Si les performances en navigation et en multitâche impressionnent, le Razr reste plus mesuré en jeu avec un framerate moyen de 65 i/s. Ce choix semble guidé par la volonté de limiter la chauffe, sans pour autant compromettre la stabilité même sur des titres exigeants comme Call of Duty Mobile ou Fortnite.

Une double caméra de 50 Mpx et un mode vidéo innovant

Motorola abandonne le zoom optique de ses modèles antérieurs au profit d’un double module photo composé de deux capteurs de 50 mégapixels : un grand-angle lumineux (f/1,8) et un ultra grand-angle (f/2), venant combler une absence remarquée dans la génération précédente.

En pleine lumière, les clichés se distinguent par leur richesse en détails, une belle fidélité chromatique et une gestion équilibrée des contrastes. De nuit, bien que les images perdent en netteté, le niveau de détails reste convenable, avec une colorimétrie encore lisible malgré quelques artefacts et une montée du bruit.

Le petit écran externe trouve ici toute son utilité en facilitant les selfies et en rendant les photos de groupe plus intuitives, les sujets pouvant se visualiser en temps réel. Un mode caméscope, activé en repliant l’appareil à 90°, permet de filmer jusqu’en 8K à 30 i/s, ou en 4K à 60 i/s via la caméra interne, avec un retour vidéo astucieusement divisé sur l’écran.

Une autonomie renforcée et une recharge rapide efficace

Doté d’un accumulateur de 4700 mAh, en nette progression par rapport à la précédente génération (4000 mAh), le Razr 60 Ultra offre une endurance significative, culminant à plus de 20 h 30 selon le viSer. Une longévité amplifiée par l’usage stratégique de l’écran secondaire et par une gestion énergétique optimisée du Snapdragon 8 Elite.

La recharge, bien que privée de bloc secteur, peut atteindre une puissance de 68 W, permettant un cycle complet en moins d’une heure. Les adeptes de la recharge sans fil ne sont pas oubliés, avec une puissance de 30 W, accompagnée d’une charge inversée de 5 W pour accessoires nomades.

Connectivité complète, engagement logiciel perfectible

Le Razr 60 Ultra couvre l’ensemble des standards de connectivité actuels : 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, eSIM, sans oublier la certification IP48, offrant une protection modérée contre l’eau et la poussière. En revanche, l’absence de port jack 3,5 mm et de slot microSD reste à déplorer.

Côté logiciel, Motorola mise sur une intégration poussée de l’intelligence artificielle. Outre Moto AI, l’appareil embarque trois mois d’abonnement à Perplexity Pro, des accès directs à Gemini et Gemini Live sur l’écran externe, et un essai gratuit de Google One AI Premium. La marque promet trois ans de mises à jour Android et quatre ans de correctifs de sécurité, un engagement louable, mais en retrait face aux standards imposés par certains concurrents. Cet excellent smarphone pliable est disponible pour CHF 1039.- (prix proposé ce jour sur le web).