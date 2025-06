Nintendo Switch 2 : Nintendo propose une solution aux problèmes de batterie

Partager Facebook

Bientôt une semaine que la Nintendo Switch 2 est disponible dans le monde, renversant au passage quelques records de ventes et ses 3,5 millions de consoles vendues en 4 jours.

Mais voilà, certains utilisateurs se plaignent de problèmes de batterie, en particulier sur le fait que la batterie fond comme neige au soleil lors des sessions de jeu.

Nintendo à rapidement réagi en affirmant que le problème n’était pas matériel mais plus lié à un bug logiciel et l’affichage de la charge batterie restante, et donne pour l’occasion une astuce pour remédier au problème.

1. Assurez-vous que la console dispose de la dernière mise à jour système.

2. Réglez les trois paramètres du mode Veille automatique sur Jamais.

Comment régler le mode Veille automatique sur Jamais ?



1. Dans le menu ACCUEIL, sélectionnez Paramètres système.

2. Faites défiler les options à gauche et sélectionnez Mode Veille.

3. Réglez « Veille automatique (Lecture sur l’écran système) », « Veille automatique (Connecté au téléviseur) » et « Veille automatique (Lecture de contenu multimédia) » sur Jamais.

3. Branchez l’adaptateur secteur directement sur la console.

4. Laissez la console se charger jusqu’à ce que la batterie soit complètement chargée ou pendant au moins trois heures.

5. Laissez la console branchée à l’adaptateur secteur pendant une heure supplémentaire.

6. Une fois cette heure écoulée, débranchez l’adaptateur secteur de la console et laissez la console afficher le menu ACCUEIL pendant environ trois à quatre heures.

Laissez la batterie se décharger au maximum.

7. Une fois la batterie presque déchargée, éteignez la console et laissez-la reposer pendant au moins 30 minutes.

8. Répétez les étapes 3 à 6 plusieurs fois.

L’indicateur de charge de la batterie s’améliorera progressivement en répétant ce processus plusieurs fois.

Nintendo reste tout de même méfiant et garde un œil sur l’évolution de la situation et n’exclut pas que si le problème persiste, il faudra passer par la case assistance pour demander une prise en charge du matériel.