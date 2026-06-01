Avis – ROG Cetra Open : ASUS signe des écouteurs sans fil gaming uniques avec Bluetooth et 2,4 GHz

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Avec les ROG Cetra Open, ASUS bouscule le marché des écouteurs gaming sans fil. Grâce à une conception ouverte, une connexion 2,4 GHz à faible latence et une autonomie généreuse, ces écouteurs innovants séduisent autant les joueurs que les amateurs de sport et de mobilité.

Avec les ROG Cetra Open, ASUS s’aventure sur un terrain encore largement inexploré. Le constructeur taïwanais propose en effet une catégorie de produit particulièrement rare : des écouteurs sans fil ouverts associant une connexion Bluetooth classique à une liaison radio 2,4 GHz à faible latence via un récepteur USB-C dédié. Une combinaison quasiment inédite sur le marché actuel des écouteurs gaming.

Pensés aussi bien pour les joueurs que pour les utilisateurs mobiles, les ASUS ROG Cetra Open se distinguent également par leur conception ouverte, leur microphone intégré et leur compatibilité multiplateforme. Une approche ambitieuse qui vise à concilier confort prolongé, liberté de mouvement et performances adaptées au jeu vidéo comme aux usages du quotidien.

Un produit atypique qui casse les codes des écouteurs gaming

Dès l’ouverture de la boîte, ASUS met à disposition l’essentiel des accessoires attendus. Les écouteurs sont accompagnés d’un câble USB-C destiné à la recharge ainsi que d’un boîtier de transport intégrant une batterie de 900 mAh. Chaque écouteur embarquant une cellule de 110 mAh, le coffret permet plusieurs cycles de recharge complets avant de devoir être alimenté à son tour.

Le fabricant a également eu la bonne idée d’intégrer un système d’attache reliant les deux écouteurs entre eux. Une solution particulièrement pertinente pour les activités sportives ou les déplacements extérieurs, où le risque de perdre un écouteur reste toujours présent.

Malgré ces bonnes intentions, le boîtier laisse une impression plus mitigée. Son revêtement plastique manque de noblesse et le mécanisme de fermeture affiche un certain jeu au niveau de la charnière. Une finition qui contraste avec le positionnement premium revendiqué par le produit.

Une double connectivité pensée pour le gaming et la mobilité

L’un des principaux atouts des ASUS ROG Cetra Open réside dans leur polyvalence de connexion. Les écouteurs prennent naturellement en charge le Bluetooth 5.3, mais ASUS ajoute également une liaison sans fil 2,4 GHz grâce à un dongle USB-C fourni.

Cette solution permet de bénéficier d’une transmission audio à très faible latence, particulièrement appréciable dans les jeux vidéo compétitifs où la synchronisation entre le son et l’action à l’écran demeure essentielle.

Fidèle à l’identité ROG, ASUS ajoute également une touche esthétique avec un éclairage RGB personnalisable intégré directement aux écouteurs. Un élément avant tout visuel, mais qui séduira les amateurs de périphériques gaming.

ASUS Gear Link : une plateforme prometteuse mais encore perfectible

Pour gérer les différents paramètres des Cetra Open, ASUS introduit sa nouvelle plateforme ASUS Gear Link. Accessible via une interface web et une application mobile, cette solution marque une évolution intéressante dans la stratégie logicielle du constructeur.

L’objectif est simple : permettre la configuration des périphériques ASUS sans imposer l’installation de logiciels lourds comme Armoury Crate. Une démarche particulièrement appréciable pour les utilisateurs de macOS, Linux ou SteamOS.

Cependant, cette ambition reste encore incomplètement réalisée. Certaines fonctions avancées, notamment liées au son surround virtuel ou à la gestion détaillée du microphone, nécessitent toujours l’installation d’un module complémentaire Windows. Une contradiction qui limite pour l’instant la portée universelle de cette approche.

Malgré cela, ASUS Gear Link se montre particulièrement riche en options. L’utilisateur peut personnaliser les profils audio, ajuster un égaliseur 10 bandes, configurer les commandes physiques, gérer l’autonomie ou encore contrôler l’éclairage RGB.

Un confort remarquable grâce au format ouvert

Le véritable point fort des ROG Cetra Open demeure sans doute leur ergonomie. Malgré un poids légèrement supérieur à certains concurrents du segment open-ear, la répartition des masses est particulièrement réussie.

Résultat : les écouteurs se font rapidement oublier une fois portés. Cette sensation est renforcée par leur conception ouverte, qui évite toute pression dans le conduit auditif et favorise une utilisation prolongée sans fatigue.

Autre excellente initiative : ASUS abandonne les commandes tactiles au profit de véritables boutons physiques. Un choix particulièrement judicieux qui évite les activations involontaires lors des ajustements ou des activités sportives.

Le dongle USB-C mérite également une mention spéciale puisqu’il intègre son propre port USB-C pass-through, permettant notamment de recharger un smartphone tout en utilisant les écouteurs.

Une qualité sonore surprenante pour des écouteurs ouverts

Comme tous les modèles open-ear, les ASUS ROG Cetra Open doivent composer avec certaines limites acoustiques inhérentes à leur conception. Pourtant, ASUS parvient à repousser plusieurs de ces contraintes grâce à des transducteurs de 14 mm particulièrement efficaces.

Dès les premières écoutes, la scène sonore apparaît large et immersive. Les graves se montrent plus présents que sur la majorité des écouteurs ouverts actuellement disponibles, offrant une restitution plus dynamique et plus engageante.

Par défaut, l’équilibre tonal manque toutefois de finesse. Les basses fréquences et les aigus dominent excessivement tandis que les médiums apparaissent en retrait. Heureusement, l’égaliseur intégré permet de corriger efficacement cette signature sonore.

Une fois les réglages affinés, les Cetra Open délivrent une expérience étonnamment équilibrée pour ce type de produit. En usage sportif ou extérieur, leur importante réserve de puissance contribue également à préserver une excellente intelligibilité même dans des environnements bruyants.

Un microphone convaincant pour le jeu et les appels

L’intégration d’un microphone sur des écouteurs ouverts implique nécessairement certains compromis. Malgré cela, ASUS signe une prestation globalement satisfaisante.

La captation vocale bénéficie d’un niveau d’amplification généreux qui garantit une bonne compréhension lors des communications vocales. Si la restitution présente encore un léger écho et ne conviendra pas aux créateurs de contenu ou aux streamers exigeants, elle s’avère parfaitement adaptée aux appels téléphoniques et aux discussions en jeu.

Une autonomie parmi les meilleures du segment

L’endurance constitue un autre point fort des ASUS ROG Cetra Open. Avec l’éclairage RGB activé et un volume élevé, les écouteurs atteignent aisément entre six et sept heures d’utilisation continue.

En désactivant certains effets lumineux et dans un usage plus modéré, l’autonomie grimpe largement au-delà des dix heures, pouvant même approcher les quinze heures selon les conditions d’utilisation.

Ces résultats placent les Cetra Open parmi les références les plus performantes de leur catégorie.

Verdict : un pari audacieux largement réussi

Avec les ROG Cetra Open, ASUS signe un produit à part dans l’univers des écouteurs sans fil. L’association d’une conception ouverte, d’une connexion 2,4 GHz sans latence et d’une excellente autonomie en fait une proposition quasiment unique sur le marché.

Tout n’est pas parfait. Le boîtier manque de raffinement, l’écosystème logiciel demande encore plusieurs améliorations et la restitution sonore nécessite un travail d’égalisation pour révéler tout son potentiel.

Mais ces défauts sont largement compensés par un confort remarquable, une polyvalence rare, une qualité audio convaincante pour des écouteurs ouverts et une expérience gaming difficile à retrouver ailleurs. À CHF 240.- (constaté ce jour sur le web), les ASUS ROG Cetra Open s’imposent comme une référence atypique mais particulièrement séduisante pour les joueurs, les sportifs et les utilisateurs en quête d’un produit innovant capable de sortir des sentiers battus.