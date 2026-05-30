Qualcomm lance le Snapdragon C : une alternative Windows abordable face au MacBook Neo d’Apple

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Avec son nouveau processeur Snapdragon C, Qualcomm s’attaque frontalement au MacBook Neo d’Apple. Destinée aux ordinateurs portables vendus entre 300 et 400 dollars, cette plateforme ARM promet une autonomie élevée, des fonctions d’intelligence artificielle embarquées et des performances adaptées aux usages du quotidien.

Snapdragon C : Qualcomm contre-attaque face au MacBook Neo sur le marché des ordinateurs portables abordables

L’arrivée du MacBook Neo a profondément rebattu les cartes du segment des ordinateurs portables à prix accessible. En proposant une machine compacte, performante et largement optimisée grâce à sa puce Apple Silicon, le constructeur californien a placé la barre particulièrement haut pour l’ensemble de l’industrie. Face à cette montée en puissance, Qualcomm entend bien défendre sa position et préparer la riposte. À l’occasion du Computex 2026, le spécialiste américain des semi-conducteurs dévoile ainsi le Snapdragon C, une nouvelle plateforme conçue pour démocratiser les PC portables sous Windows équipés d’intelligence artificielle.

Avec cette puce de nouvelle génération, Qualcomm cible directement les étudiants, les familles et les petites entreprises à la recherche d’un ordinateur portable performant, moderne et économique. L’ambition est claire : offrir une alternative crédible au MacBook Neo tout en permettant aux fabricants partenaires de commercialiser des machines comprises entre 300 et 400 dollars.

Acer ouvre le bal avec le premier ordinateur portable Snapdragon C

Parmi les premiers constructeurs à adopter cette nouvelle architecture, Acer se positionne comme le pionnier de cette offensive. La marque taïwanaise a déjà officialisé l’Aspire Go 15, premier ordinateur portable reposant sur le Snapdragon C.

Sur le papier, la configuration apparaît particulièrement attractive pour cette gamme tarifaire. L’appareil embarque 8 Go de mémoire vive, un SSD de 512 Go ainsi qu’une connectique moderne intégrant deux ports USB-C. Un équipement qui répond aux besoins quotidiens de la majorité des utilisateurs, qu’il s’agisse de bureautique, d’enseignement à distance, de navigation Internet ou encore de consommation multimédia.

Toutefois, plusieurs compromis distinguent encore cette nouvelle génération de PC Windows du MacBook Neo. Là où Apple mise sur un châssis en aluminium premium et une conception particulièrement soignée, Acer conserve une structure principalement composée de matériaux plastiques. Le constructeur opte également pour un écran de 15,6 pouces, privilégiant l’espace d’affichage au détriment de la compacité.

Une architecture pensée pour l’autonomie et l’intelligence artificielle

Si Qualcomm reste encore discret concernant les caractéristiques détaillées du Snapdragon C, l’entreprise confirme que sa nouvelle plateforme reprend les principes qui ont fait le succès des processeurs mobiles modernes.

La puce regroupe ainsi un processeur central (CPU), une unité graphique (GPU) et un moteur neuronal dédié à l’intelligence artificielle (NPU), le tout au sein d’une architecture intégrée visant à optimiser à la fois les performances et la consommation énergétique.

L’objectif n’est pas de rivaliser avec les plateformes haut de gamme, mais de proposer un équilibre particulièrement adapté aux usages quotidiens. Qualcomm met notamment en avant une autonomie pouvant atteindre jusqu’à vingt heures selon les scénarios d’utilisation, un argument susceptible de séduire les utilisateurs nomades.

La présence d’un moteur d’intelligence artificielle embarqué constitue également l’un des piliers de cette stratégie. Celui-ci permettra d’exécuter certaines tâches localement, sans dépendre systématiquement du cloud, qu’il s’agisse d’assistance intelligente, de traitement de texte assisté, de traduction en temps réel ou encore d’optimisation énergétique.

Même si les usages de l’IA générative restent encore en pleine évolution, Qualcomm estime que cette capacité offrira à ces machines une meilleure pérennité face aux futurs besoins logiciels.

Qualcomm peut-il réellement concurrencer Apple ?

La véritable question demeure toutefois entière : ces nouveaux PC portables sous Snapdragon C pourront-ils rivaliser avec l’expérience globale proposée par le MacBook Neo ?

Sur le plan tarifaire, l’avantage semble clairement jouer en faveur des constructeurs Windows. En revanche, Apple conserve plusieurs atouts majeurs, notamment la qualité de fabrication, la cohérence de son écosystème logiciel et l’optimisation particulièrement poussée entre matériel et système d’exploitation.

Les futurs ordinateurs équipés du Snapdragon C devront donc convaincre au-delà de leur simple prix attractif. La qualité des écrans, la finition générale, les performances réelles ainsi que l’autonomie observée en conditions réelles seront déterminantes pour évaluer leur potentiel face à la nouvelle référence d’Apple.

Une chose est néanmoins certaine : avec le Snapdragon C, Qualcomm envoie un signal fort au marché. L’entreprise entend accélérer la démocratisation des PC Windows à architecture ARM et offrir une réponse concrète à l’offensive menée par Apple sur le segment des ordinateurs portables abordables. Les premiers tests permettront bientôt de déterminer si cette stratégie constitue une véritable alternative ou simplement une tentative de rattrapage face à un concurrent qui continue d’imposer son rythme à l’industrie.