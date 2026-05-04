Avis – Sony A7 V : le nouveau roi des hybrides plein format milieu de gamme ?

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Autofocus IA, rafale rapide et qualité d’image impressionnante au programme.

Héritier direct du très populaire Sony Alpha A7 IV, le nouvel Sony Alpha A7 V s’impose comme un boîtier hybride plein format particulièrement ambitieux. Positionné sur le segment stratégique du milieu de gamme expert, ce modèle conjugue autofocus de dernière génération, rafale performante et qualité d’image exceptionnelle, notamment grâce à une plage dynamique remarquable. Un appareil photo séduisant, mais confronté à une concurrence de plus en plus agressive.

Sony A7 V : un pilier de la gamme Alpha

Depuis le lancement du premier Alpha A7 en 2013, Sony a profondément bouleversé le marché de la photographie numérique. La série A7, véritable colonne vertébrale de la marque, a largement contribué à propulser le constructeur au rang de numéro deux mondial derrière Canon.

Avec l’A7 V, Sony poursuit cette stratégie en proposant un boîtier polyvalent, capable de répondre aussi bien aux attentes des photographes amateurs avancés que des professionnels exigeants. Affiché à CHF 2599.-, il se positionne comme la porte d’entrée vers les technologies les plus récentes de la gamme Alpha.

Une évolution discrète mais efficace

Visuellement, l’A7 V reprend largement les codes de son prédécesseur, avec quelques ajustements ergonomiques, notamment au niveau du grip. La principale évolution concerne l’écran : une dalle de 3 pouces désormais dotée d’une résolution doublée (2,1 Mpx) et d’un système d’articulation sur quatre axes, offrant une flexibilité accrue pour la photo comme pour la vidéo.

Côté connectique, Sony marque des points avec l’intégration de deux ports USB-C distincts, permettant à la fois alimentation, transfert de données rapide et contrôle à distance. L’ajout du Wi-Fi 6E renforce également les performances en matière de connectivité, un atout non négligeable face à des concurrents encore limités au Wi-Fi 5.

Des performances techniques de haut niveau

Sous le capot, l’A7 V embarque un nouveau processeur Bionz XR2, optimisé pour améliorer l’efficacité énergétique et la gestion des flux de données. Résultat : une autonomie impressionnante pouvant atteindre 750 photos selon la norme CIPA, surpassant des modèles concurrents comme le Canon EOS R6 Mark III ou le Nikon Z6 III.

L’autofocus, dopé à l’intelligence artificielle, se distingue par une précision et un suivi des sujets particulièrement fiables. Une avancée notable qui place Sony parmi les leaders du secteur aux côtés de Canon.

Rafale et capteur : un compromis performant

Le capteur semi-empilé permet d’atteindre des cadences élevées, jusqu’à 30 images par seconde en mode boost, tout en conservant une profondeur de couleur de 14 bits. Une prouesse technique qui garantit une qualité d’image constante, même en rafale rapide.

Cependant, cette performance s’accompagne de certaines limites, notamment en termes de buffer. À pleine cadence, la durée de rafale reste restreinte, imposant une gestion plus stratégique des prises de vue, notamment en photographie d’action.

Une qualité d’image de référence

L’A7 V excelle sur le terrain de la restitution d’image. La gestion du bruit numérique est maîtrisée jusqu’à des sensibilités élevées, tandis que la plage dynamique surpasse une grande partie de la concurrence. Les images produites offrent une richesse de détails et une fidélité colorimétrique remarquable, renforcée par un nouveau moteur de balance des blancs basé sur l’apprentissage automatique.

Vidéo : une approche mesurée

En vidéo, Sony fait le choix de la maîtrise plutôt que de la surenchère. L’A7 V propose une capture 4K jusqu’à 60 images par seconde sans recadrage, une amélioration notable par rapport à l’A7 IV. Toutefois, l’absence de formats plus avancés comme la 6K ou l’open gate laisse le champ libre à des concurrents comme Panasonic.

Ce positionnement s’explique en partie par la volonté de Sony de préserver sa gamme de caméras professionnelles FX, mieux adaptées aux usages vidéo intensifs.

Un appareil complet face à une concurrence accrue

L’Alpha A7 V s’impose comme un boîtier extrêmement abouti, combinant autofocus avancé, qualité d’image exceptionnelle et connectique moderne. Néanmoins, le marché a évolué : les offres de Canon, Nikon ou Panasonic se montrent aujourd’hui particulièrement compétitives, avec des fonctionnalités différenciantes comme la 6K ou l’open gate.

Si l’A7 V ne révolutionne pas sa catégorie, il reste une valeur sûre pour les photographes à la recherche d’un appareil polyvalent et performant. Un choix solide, qui confirme la maîtrise technologique de Sony, sans pour autant écraser la concurrence comme ce fut le cas par le passé.

Nous avons testé l’appareil avec un objectif FE 400-800 mm f/6.3-8 G OSS, en voici quelques clichés animaliers réalisés.