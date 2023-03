Avis – Transport Fever 2 : console édition

Partager Facebook

Disponible depuis fin 2019 sur PC, Transport Fever 2 a reçu un bon accueil de la presse spécialisée ainsi que de la communauté. Le jeu de gestion développé par Urban Games et édité par Nacon arrive 3 ans plus tard sur console dans une version totalement adaptée pour ce support. Prêt à bâtir son empire du Transport?

Avant propos : Transport Fever 2 : Console Édition à été testé sur PlayStation 5 avec le mode graphique Qualité d’activité.

Pour ceux qui ne connaissent pas,Transport Fever est un jeu de simulation et de gestion offrant la possibilité de créer et de gérer sa propre société de transport à travers le temps. Dès années 1859 à nos jours, l’acheminement de bien et voyageur est notre priorité pour le développement des villes et on devra créer, aménager ou simplement gérer des interconnexions complexe entre les villes afin de transporter, sur terre, sur mer ou par les airs les biens et personnes nécessaires au bon fonctionnement d’une société. Au fil du temps la maîtrise des différents types de transport, du train, tramway en passant par les bus, camion ou navire et aviation, plus de 200 véhicules retraçant l’histoire de notre évolution vous attendent, permettra de répondre aux mieux aux besoins d’une ville.

Bien entendu, pour apprendre et connaître les différentes mécaniques de jeu, le titre propose trois campagnes très complètes réparties sur plusieurs missions. De quoi se faire la main au travers de longues heures d’apprentissage. Par la suite, le mode jeu libre permet créer sa propre utopie sur différentes cartes, Europe, Amérique et Asie. Bref un jeu très addictif et agréable à faire pour les joueurs fans de ce type de jeu ou entre deux parties de boum boum pan pan.

Mais qu’apporte réellement cette console édition ? Disponible en même temps que l’édition deluxe sur PC, cette version permet dans un premier temps de mettre à jour les assets graphiques du jeu en particulier au niveau des véhicules. Alors bien entendu pour ce type de production on ne s’attend pas à la qualité graphique d’un Blockbuster, juste de quoi permettre de nous immerger. Et bien entendu cette console édition est surtout l’adaptation et la prise en main du titre à la manette. Honnêtement il faudra un petit temps d’adaptation, ce qui à mon sens reste normal, mais une fois compris, le titre reste très agréable à faire et à parcourir à la manette. De quoi ouvrir enfin la porte à ce genre de simulation sur consoles.